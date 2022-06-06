Советский фильм для детей и взрослых 1961 года, который дважды был запрещён в СССР

Кинокартина «Человек идёт за солнцем» была одной из первых ласточек хрущевской оттепели в советском кинематографе. Режиссер Михаил Калик решил снять трогательное кино для детей младшего школьного возраста, но которое было бы интересно посмотреть и взрослым.
И ему это удалось, несмотря на то, что сюжет фильма удивительно простой и наивный. Маленький мальчик по имени Санду познает мир. Во дворе от старших товарищей он узнает, что Земля круглая и что если всё время идти за Солнцем, то можно обойти всю Землю и вернуться на то же место, но только с другой её стороны.
Он решается проверить это на деле. И в пути ему встречаются разные люди, от которых он узнает много нового и интересного. И так проходит весь день. А с наступлением темноты его, уставшего, берет на руки военный музыкант, который последним повстречался ему на пути, и провожает домой.
В картине режиссер глазами ребенка показывает нам повседневную жизнь, которую взрослые даже не замечают. Фильм имеет как бы двойное назначение. Маленьким зрителям интересно, как и мальчику-герою фильма, узнать для себя много нового из мира взрослых. Взрослым зрителям режиссер предлагает взглянуть на себя со стороны детскими глазами. В общем, интересный и даже новаторский фильм для своего времени.
Но руководство Молдавской киностудии посчитало по-другому. И несмотря на то, что с самой высокой трибуны прозвучали призывы к свободе творчества и искоренению сталинского тоталитаризма, чиновники на местах еще не были готовы к такому быстрому переформатированию своих взглядов.
И хотя в фильме не было ничего, что не вписывалось бы в принципы советского строя, он был нещадно раскритикован! В первую очередь за то, что картина не несла в себе никакой классовой идеологии. Посмотрев фильм, первый секретарь ЦК Компартии Молдавии возмутился, тому, что увидел ребенок:
«Человек идёт за солнцем, а что он видит? Он видит всякую ерунду, а не наши советские достижения! И это снято на народные деньги! А если взглянуть глубже, то куда шел мальчик? А ведь он по воле авторов стремился на Запад!»
Второй секретарь ЦК был еще более краток и категоричен: «А как этот фильм может повлиять на повышение урожая кукурузы в республике?»
В итоге сверху следует приказ: пленку смыть, а с товарищем Каликом сделать соответствующие выводы – стоит ли ему впредь доверять такое ответственное дело, как производство кино?
По сути, это означало запрет на профессию. Хотя коллегам он в шутку потом сказал: «Хорошо хоть так. Семь лет назад меня бы просто расстреляли за растранжиривание народных средств».
Но он понимал, что всё же наступили новые времена, и сдаваться не собирался. На свой страх и риск он скрытно вывез из киностудии одну копию фильма и в багажнике своей личной машины отвез её в Москву. Там он показал её председателю Союза кинематографистов Ивану Пырьеву. Тот, не найдя в фильме ничего крамольного, дает разрешение на премьерный показ фильма в московском ЦДК.
Премьера прошла с большим успехом, и через три дня руководство «Госкино» выдает разрешение на всесоюзный прокат. Так успешно закончилась эта невеселая по своему началу история.
Через восемь лет, в 1971 году, Михаил Наумович Кулик был репатриирован в Израиль, и кинокартина «Человек идёт за солнцем» в числе других фильмов, которые он успел снять в СССР, легла «на полку». И следующие поколения советских зрителей её уже не видели.
Фильм забавный, с хорошей музыкой (Таривердиев дебютировал в кино как композитор) и с отличными актерами: Евгений Евстигнеев, Анатолий Папанов, Валентин Зубков, Лев Круглый, Лариса Лужина и другие.
Источник:
АНТИФИШКИ
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