Советский фильм для детей и взрослых 1961 года, который дважды был запрещён в СССР

И хотя в фильме не было ничего, что не вписывалось бы в принципы советского строя, он был нещадно раскритикован! В первую очередь за то, что картина не несла в себе никакой классовой идеологии. Посмотрев фильм, первый секретарь ЦК Компартии Молдавии возмутился, тому, что увидел ребенок:

«Человек идёт за солнцем, а что он видит? Он видит всякую ерунду, а не наши советские достижения! И это снято на народные деньги! А если взглянуть глубже, то куда шел мальчик? А ведь он по воле авторов стремился на Запад!»

Второй секретарь ЦК был еще более краток и категоричен: «А как этот фильм может повлиять на повышение урожая кукурузы в республике?»