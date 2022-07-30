15 фотографий подводных объектов, которые станут настоящей неожиданностью для дайвера

Кто живёт на дне океана? Кто угодно и что угодно, но только не Спанч Боб Квадратные Штаны. Этой подборкой мы хотим вам показать, что, нырнув поглубже под воду, можно встретить много чего интересного, а иногда и жуткого. Старые статуи, целые подводные музеи, оказавшиеся под водой танки и церкви — всё, что удавалось находить смельчакам и любителям дайвинга.





Канкунский подводный музей