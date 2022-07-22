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Деревья, которые проросли сквозь различные предметы

Деревья, которые проросли сквозь различные предметы

Автор:
22 июля 2022 09:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вещи   деревья   природа   удивительно   фото   
259
17

Думаете, что деревья — это безобидные создания природы, которые только и умеют стоять на месте и качать листиками? Как бы не так.

Деревья настолько безжалостные и целеустремлённые, что мы бы не советовали вам вставать на их пути. Ведь всё, что им мешает, они медленно, но верно поглощают. Мы собрали для вас несколько примеров.


Можно сказать, что это дерево ест детей

×
×

Клён и беседка 18-го века

Дерево растёт на старом пне

Получается, дерево поглотило дерево. Ничего святого!


Получился узор как на шишке

Почтовый ящик теперь принадлежит дереву

Кажется, у этого пня на проводах интересная предыстория

Храм Та Прум в Камбодже

Пластиковая бутылка

Очень вкусно

Странный предмет, поглощённый деревом в комментариях опознали как часть плуга.


Стамбул, площадь Таксим

Интригующе, не правда ли?

Интересно, куда ведёт эта дверь?


Чей-то велосипед навечно останется в дереве

Внезапная раковина

Дерево поглотило пожарный гидрант

Кладбище в Южной Каролине

Ничего необычного, просто машина на дереве

Источник:

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Метки: в мире   вещи   деревья   природа   удивительно   фото   
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