FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6822 поста • 761 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
12 жутких случаев, когда деревья вбирали в себя все, что попадалось им на пути

12 жутких случаев, когда деревья вбирали в себя все, что попадалось им на пути (13 фото)

Автор:
13 апреля 2022 08:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вещи   деревья   лес   природа   удивительно   фото   
886
13

Растительность нередко является примером невероятного упорства и целеустремленности. Вездесущие ростки прорываются сквозь асфальт и поглощают огромные камни, стоящие у них на пути.

Огромная труба

Рост ствола не способна остановить даже гигантская дренажная труба. Поглотить ее — теперь главная задача растущего дерева.

×
×

Крупные камни

Укрепление корневой системы за счет «поедания» камней.

Автомобиль

Старый Кадиллак стал жертвой ненасытного представителя растительного мира.

Табличка

Эта яблоня в 1909 году была привита специалистами. Однако бирку с информацией о себе она решительно настроена проглотить.

Очки

Потерянные 10 лет назад очки случайно нашлись. Наверное, дерево теперь все отлично видит.

Кирпичная стена

Дерево похоже на настоящего древесного монстра, пачками поглощающего кирпичи, ставшие преградой на его пути.

Информационная табличка

Среди густого леса люди наткнулись на тропе на необычную предупреждающую табличку, но больше всего поразила их не она, а смелое растение, которое ее практически «проглотило».

Велосипед

Пожалуй, любимым блюдом всех деревьев являются велосипеды. Их ветки плотно окутывают популярное среди людей транспортное средство и приподнимают его.

Предупреждающий знак

В одном из парков штата Огайо дерево решило спрятать важный знак с надписью «Небезопасно».

Ограждение

Кто-то прикрепил к дереву искусственные глаза, в результате получилось забавное чудовище, с аппетитом жующее металлическое ограждение.

Гигантские валуны

Определенно, размер проглоченных предметов не имеет никакого значения для растительности.

Забор

Кажется, это дерево пытается сбежать из парка. Его уже можно считать парковой растительностью только наполовину. А вам доводилось видеть, насколько мастерски растениям удается обходить препятствия на своем пути?


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   вещи   деревья   лес   природа   удивительно   фото   
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
−2
3k
sers Полчаса назад
В Кампучии много деревьев поглощающих камни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
perekrestok 57 минут назад
Жизнь не остановить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63
Александр Потёмкин 2 часа назад
Деревья, они такие...
Некоторые фото с "копательских" сайтов:

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

348834



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Редкие фото знаменитостей, которые без прикрас показывают, какими они были 20 и 30 лет назад
2
40
Редкие фото знаменитостей, которые без прикрас показывают, какими они были 20 и 30 лет...
В Нью-Йорке на Таймс-сквер прогремел мощный взрыв
0
196
В Нью-Йорке на Таймс-сквер прогремел мощный взрыв
Как обычному человеку полететь в космос: 5 самых разных способов
Как обычному человеку полететь в космос: 5 самых разных способов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И в чём он не прав?
0
0

Лучшие демотиваторы
Зачатие вегана
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#в мире#интересное#забавно#Еда#СССР#Жизнь#картинки
#прикол#Юмор#история#подборка#красота#фотографии#знаменитости#удивительно#природа#кино
#животные#Ватермарк#факты#мир#Россия#кот#Приколы#Спорт#Девушка#креатив
Как обычному человеку полететь в космос: 5 самых разных способов Как обычному человеку полететь в космос: 5 самых разных способов 18 странных штук, которые вы гарантировано увидите впервые 18 странных штук, которые вы гарантировано увидите впервые Необычные вещи и явления, за которыми и ходить далеко не надо Необычные вещи и явления, за которыми и ходить далеко не надо Циноморий: растение, не знающее родства Циноморий: растение, не знающее родства Загадочные деревья Кука Загадочные деревья Кука Как в Китае появился лес из камней, которые торчат из земли, как острые лезвия Как в Китае появился лес из камней, которые торчат из земли, как острые лезвия

На что жалуетесь?

Вернуться