12 жутких случаев, когда деревья вбирали в себя все, что попадалось им на пути

Растительность нередко является примером невероятного упорства и целеустремленности. Вездесущие ростки прорываются сквозь асфальт и поглощают огромные камни, стоящие у них на пути.
Огромная труба
Рост ствола не способна остановить даже гигантская дренажная труба. Поглотить ее — теперь главная задача растущего дерева.
Крупные камни
Укрепление корневой системы за счет «поедания» камней.
Автомобиль
Старый Кадиллак стал жертвой ненасытного представителя растительного мира.
Табличка
Эта яблоня в 1909 году была привита специалистами. Однако бирку с информацией о себе она решительно настроена проглотить.
Очки
Потерянные 10 лет назад очки случайно нашлись. Наверное, дерево теперь все отлично видит.
Кирпичная стена
Дерево похоже на настоящего древесного монстра, пачками поглощающего кирпичи, ставшие преградой на его пути.
Информационная табличка
Среди густого леса люди наткнулись на тропе на необычную предупреждающую табличку, но больше всего поразила их не она, а смелое растение, которое ее практически «проглотило».
Велосипед
Пожалуй, любимым блюдом всех деревьев являются велосипеды. Их ветки плотно окутывают популярное среди людей транспортное средство и приподнимают его.
Предупреждающий знак
В одном из парков штата Огайо дерево решило спрятать важный знак с надписью «Небезопасно».
Ограждение
Кто-то прикрепил к дереву искусственные глаза, в результате получилось забавное чудовище, с аппетитом жующее металлическое ограждение.
Гигантские валуны
Определенно, размер проглоченных предметов не имеет никакого значения для растительности.
Забор
Кажется, это дерево пытается сбежать из парка. Его уже можно считать парковой растительностью только наполовину. А вам доводилось видеть, насколько мастерски растениям удается обходить препятствия на своем пути?
Источник:
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Некоторые фото с "копательских" сайтов: