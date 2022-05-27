Что может скрываться внутри самых обычных вещей

Эта фотография была сделана внутри виолончели, которой более 140 лет. Она была сбита поездом в конце 1920-х и восстановлена в 1930 году. Вы можете увидеть необычайную паутину трещин и заплат повсюду. Многие из них подписаны и датированы мастерами.