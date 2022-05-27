Что может скрываться внутри самых обычных вещей

Мы видим оболочку вещей и предметов, в то время как их внутренний мир может оставаться тайной. Из этой подборки вы узнаете о содержимом различных предметов.
А ведь некоторые из них ещё и не без сюрпризов! Так, внутри садовой статуэтки может быть спрятано что-то неожиданное, а за обложкой тетрадки вы можете найти… ещё одну обложку. Смотрите!
Внутри моего шара для петанка был бильярдный шар
Петанк — провансальский национальный вид спорта, бросание шаров.
Старая садовая фигурка треснула, и внутри обнаружились Мария и Иисус
Моя собака прогрызла пищащую игрушку тюленя… и нашла внутри пищащую игрушку пингвина
Я резал перец и обнаружил, что внутри него растёт маленький перец
Затем, когда я надкусила его, нашла перец ещё меньше.
В моем куске мыла был пакетик с крошечными игральными костями
Милый малыш-клементин внутри обычного
У меня есть кошачья миска с мышкой внутри
Нашёл камень внутри камня
Шоколадное яйцо внутри шоколадного яйца
В этой туалетной бумаге вместо втулки маленький дорожный рулон
Внутри уничтоженной игрушки моей собаки есть скрытое сообщение
Надпись гласит: «Игра окончена. Ваша собака победила. Выбросьте эту пищалку».
Внутри виолончели, когда-то сбитой поездом
Эта фотография была сделана внутри виолончели, которой более 140 лет. Она была сбита поездом в конце 1920-х и восстановлена в 1930 году. Вы можете увидеть необычайную паутину трещин и заплат повсюду. Многие из них подписаны и датированы мастерами.
Внутри бас-кларнета
Заметил только после того, как подписал
Дерево внутри дерева
Открываешь банку, а там…
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АНТИФИШКИ
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