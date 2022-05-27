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Что может скрываться внутри самых обычных вещей

Что может скрываться внутри самых обычных вещей

Автор:
27 мая 2022 09:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   внутри   забавно   интересно   неожиданно   удивительно   фото   
2014
17

Мы видим оболочку вещей и предметов, в то время как их внутренний мир может оставаться тайной. Из этой подборки вы узнаете о содержимом различных предметов.

А ведь некоторые из них ещё и не без сюрпризов! Так, внутри садовой статуэтки может быть спрятано что-то неожиданное, а за обложкой тетрадки вы можете найти… ещё одну обложку. Смотрите!


Внутри моего шара для петанка был бильярдный шар

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Петанк — провансальский национальный вид спорта, бросание шаров.



Старая садовая фигурка треснула, и внутри обнаружились Мария и Иисус

Моя собака прогрызла пищащую игрушку тюленя… и нашла внутри пищащую игрушку пингвина

Я резал перец и обнаружил, что внутри него растёт маленький перец

Затем, когда я надкусила его, нашла перец ещё меньше.


В моем куске мыла был пакетик с крошечными игральными костями

Милый малыш-клементин внутри обычного

У меня есть кошачья миска с мышкой внутри

Нашёл камень внутри камня

Шоколадное яйцо внутри шоколадного яйца

В этой туалетной бумаге вместо втулки маленький дорожный рулон

Внутри уничтоженной игрушки моей собаки есть скрытое сообщение

Надпись гласит: «Игра окончена. Ваша собака победила. Выбросьте эту пищалку».


Внутри виолончели, когда-то сбитой поездом

Эта фотография была сделана внутри виолончели, которой более 140 лет. Она была сбита поездом в конце 1920-х и восстановлена в 1930 году. Вы можете увидеть необычайную паутину трещин и заплат повсюду. Многие из них подписаны и датированы мастерами.


Внутри бас-кларнета

Заметил только после того, как подписал

Дерево внутри дерева

Открываешь банку, а там…

Источник:

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Метки: вещи   внутри   забавно   интересно   неожиданно   удивительно   фото   
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8  комментариев
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25k
Киры4 2 часа назад
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2k
АлексЮстасу 42 минуты назад
Виолончель переходила ж/д пути не по переходу, за что и была сбита поездом. Похоже на рассказ Стивена Кинга. Или сюжет для "Колобки ведут расследование".
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Игорь Час назад
.....виолончели, когда-то сбитой поездом.... - сильно
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Anarasius

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