Люди заглянули внутрь привычных вещей и увидели там нечто необычное

Большинство окружающих нас вещей стало совершенно привычным для нашего зрения. Настолько, что даже при близком рассмотрении они уже неспособны удивить. Однако все меняется, когда мы сталкиваемся с внутренним устройством предметов. И даже обычный фен способен превратиться в подобие чуда.
Устройство автозаправочной станции обычно скрыто от автомобилистов
А там немало интересного.
У купленного арбуза обнаружились неповторимые узоры
Внутреннее устройство флеш-карты
Оказалось, там были всего-навсего обычная карта памяти SD и переходник.
Старый игровой автомат
Поражает своим количеством схем и проводков. Вот так выглядит изнутри игра в пинбол.
Из любопытства люди решили разрезать испорченную лыжу
И вот ее многослойная начинка.
Что внутри мягкой мебели
В одном из мебельных магазинов было возможно полюбоваться внутренностями кресла.
Разрезанный на половинки артишок
Это растение довольно вкусное, если его правильно приготовить.
Цветок мака
Маковые булочки обожают многие жители нашей планеты. А вот так выглядит сам мак перед цветением.
Новая модель электрокара Маска
Вот такое у нее внутренне устройство. Определено, Tesla Model Y поражает как снаружи, так и внутри.
Вот так сюрприз
Случайно отпавшая лицевая поверхность автомобильной зарядки подарила хозяину приятный сюрприз. Оказывается, изначально она предназначалась сразу для двух портов USB.
Собака разгрызла игрушку, но там была еще одна
На радость питомца, он не остался без игрушки, а получил новую — пищащего пингвина.
Мороженое в мороженом
Вот так купишь в один из жарких дней прохладное мороженое, а там сюрприз — еще одно!
Трость с секретом
В ирландской трости дедушки скрывается отсек, который имеет специальную емкость для виски.
Фен, разрезанный пополам
Ежедневно мы не задумываясь сушим свои волосы феном. А меж тем его внутренний мир довольно интересен. А вы когда-нибудь разбирали какой-либо предмет из любопытства?
Источник:
АНТИФИШКИ
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