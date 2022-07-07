Люди заглянули внутрь привычных вещей и увидели там нечто необычное

Большинство окружающих нас вещей стало совершенно привычным для нашего зрения. Настолько, что даже при близком рассмотрении они уже неспособны удивить. Однако все меняется, когда мы сталкиваемся с внутренним устройством предметов. И даже обычный фен способен превратиться в подобие чуда.