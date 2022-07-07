FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7122 поста • 776 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Люди заглянули внутрь привычных вещей и увидели там нечто необычное

Люди заглянули внутрь привычных вещей и увидели там нечто необычное

Автор:
07 июля 2022 09:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: в разрезе   вещи   внутри   забавно   находка   удивительно   фото   
1155
15

Большинство окружающих нас вещей стало совершенно привычным для нашего зрения. Настолько, что даже при близком рассмотрении они уже неспособны удивить. Однако все меняется, когда мы сталкиваемся с внутренним устройством предметов. И даже обычный фен способен превратиться в подобие чуда.

Устройство автозаправочной станции обычно скрыто от автомобилистов

А там немало интересного.

×
×

У купленного арбуза обнаружились неповторимые узоры

Внутреннее устройство флеш-карты

Оказалось, там были всего-навсего обычная карта памяти SD и переходник.

Старый игровой автомат

Поражает своим количеством схем и проводков. Вот так выглядит изнутри игра в пинбол.

Из любопытства люди решили разрезать испорченную лыжу

И вот ее многослойная начинка.

Что внутри мягкой мебели

В одном из мебельных магазинов было возможно полюбоваться внутренностями кресла.

Разрезанный на половинки артишок

Это растение довольно вкусное, если его правильно приготовить.

Цветок мака

Маковые булочки обожают многие жители нашей планеты. А вот так выглядит сам мак перед цветением.

Новая модель электрокара Маска

Вот такое у нее внутренне устройство. Определено, Tesla Model Y поражает как снаружи, так и внутри.

Вот так сюрприз

Случайно отпавшая лицевая поверхность автомобильной зарядки подарила хозяину приятный сюрприз. Оказывается, изначально она предназначалась сразу для двух портов USB.

Собака разгрызла игрушку, но там была еще одна

На радость питомца, он не остался без игрушки, а получил новую — пищащего пингвина.

Мороженое в мороженом

Вот так купишь в один из жарких дней прохладное мороженое, а там сюрприз — еще одно!

Трость с секретом

В ирландской трости дедушки скрывается отсек, который имеет специальную емкость для виски.

Фен, разрезанный пополам

Ежедневно мы не задумываясь сушим свои волосы феном. А меж тем его внутренний мир довольно интересен. А вы когда-нибудь разбирали какой-либо предмет из любопытства?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в разрезе   вещи   внутри   забавно   находка   удивительно   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Snork Snorkoff Час назад
Так бомбит от подписей, что пожалуй ничего не буду писать.. )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

431438



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ты девочка или мальчик? Странная роль, не ставшая для Натальи Фоменко судьбоносной
Ты девочка или мальчик? Странная роль, не ставшая для Натальи Фоменко судьбоносной
Дело об изнасиловании
Дело об изнасиловании
События на Украине 6- 7 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 6- 7 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Ради ринопластики женщина продала своего ребёнка
Ради ринопластики женщина продала своего ребёнка
25 шикарных сериалов, которые безнадежно испортились со временем
25 шикарных сериалов, которые безнадежно испортились со временем
6 великих российских композиторов, о которых все слышали, но не все слушали
6 великих российских композиторов, о которых все слышали, но не все слушали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Миндальная связь

Лучшие демотиваторы
История о том, как у меня отжимали ПК

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#забавно#дтп#история#аварии#США#маразм#Ynews
#Юмор#Разное#интересно#люди#картинки#новости#кино#удивительно#искусство#конфликт
#прикол#в мире#факты#автомобили#автомир#Россия#сатира#природа#авто аварии#знаменитости
6 великих российских композиторов, о которых все слышали, но не все слушали 6 великих российских композиторов, о которых все слышали, но не все слушали Интересные кадры, показывающие внутреннее устройство вещей Интересные кадры, показывающие внутреннее устройство вещей Однако, неожиданно: какие вещи обнаруживают в номерах постояльцы отелей? Однако, неожиданно: какие вещи обнаруживают в номерах постояльцы отелей? Что скрывается внутри привычных предметов Что скрывается внутри привычных предметов Необычные и крутые вещи, которые можно сделать своими руками Необычные и крутые вещи, которые можно сделать своими руками Необычные вещи и явления, за которыми и ходить далеко не надо Необычные вещи и явления, за которыми и ходить далеко не надо

На что жалуетесь?

Вернуться