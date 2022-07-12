15 удивительных исторических артефактов, которые дожили до наших дней

Бытовые объекты предыдущих столетий не состояли целиком из пластика, были менее удобными и чаще всего менее функциональными, зато как же они выглядели! Какое внимание к деталям! Мы любим рассматривать старинные артефакты, которые поражают своим долголетием, безумно крутыми дизайнами и впечатляющим исполнением.

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Чёрная кошка живописца Минь Чжэнь. Китай, династия Цинь, 18 век