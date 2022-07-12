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15 удивительных исторических артефактов, которые дожили до наших дней

15 удивительных исторических артефактов, которые дожили до наших дней

Автор:
12 июля 2022 08:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: артефакт   вещи   история   познавательно   удивительно   фото   
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В прошлые менее технологичные века людям жилось посложнее, чем нам сегодня, но зато, если уж мастера тех времён создавали какой-то продукт, то он был обречён существовать веками и поражать даже дальних потомков его современников.


Бытовые объекты предыдущих столетий не состояли целиком из пластика, были менее удобными и чаще всего менее функциональными, зато как же они выглядели! Какое внимание к деталям! Мы любим рассматривать старинные артефакты, которые поражают своим долголетием, безумно крутыми дизайнами и впечатляющим исполнением.


Вам тоже такое понравится, уверяем.


Чёрная кошка живописца Минь Чжэнь. Китай, династия Цинь, 18 век

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Резное изображение тануки в шляпе и плаще из листьев лотоса. Япония, 19 век


Тануки — енотовидная собака. Так их называют в Японии.


Китайский меч Цинь с золотой ажурной рукоятью, 770–476 годы до нашей эры


Рыцарские доспехи для гончей


Пара золотых серёжек, Индия, I век до нашей эры


Халат для мальчика, сделанный из шестиугольных шёлковых лоскутов. Китай, династия Цинь, конец 19 века


Мужская обувь из шёлка и кожи, 1690–1700 годы, Франция


Доспехи кайзера Максимилиана II, 1557 год


Хранятся в Художественно-историческом музее в Вене.


Браслеты, извлечённые из гробницы царицы Хетеферес I, 2575–2550 годы до нашей эры (4-я династия)


Были обнаружены в Гизе. Сделаны из серебра, бирюзы, лазурита и сердолика, которые были одними из самых дорогих материалов того времени.

Раздвижное бамбуковое кресло. Китай, династия Цин, начало 1800-х годов



Вырезанная из дерева фигурка осьминога. Япония, 19 век

Шлем с красной железной маской. Япония, период Эдо, 1615-1650 годы

Кельтский меч 60 года до нашей эры с изображением человеческого тела на рукояти

Выставлен в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.


Золотое траурное кольцо с надписью «Пусть любовь пребудет, пока смерть не разлучит», Англия, 1600-е годы

Сейчас хранится в Британском музее.


Двадцатиствольная венецианская аркебуза. Настоящая мощь!

Источник:

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Метки: артефакт   вещи   история   познавательно   удивительно   фото   
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