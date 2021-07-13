FISHKINET
Сообщество Юмор 12556 постов • 2673 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
30 фото, доказывающих, что продавцы продуктов - те еще хитрецы

30 фото, доказывающих, что продавцы продуктов - те еще хитрецы (31 фото)

Автор:
13 июля 2021 11:37
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   жулики   забавно   и был глубокий эконом   ну вы даете!   продукты   смешно   фото   
808
31
Слишком хитрые и чересчур экономные продавцы продуктов могут лишить не только ужина, но и веры в людей.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   жулики   забавно   и был глубокий эконом   ну вы даете!   продукты   смешно   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Татьяна Юсова 44 минуты назад
Капитализм епта...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
69k
Иван Полчаса назад
Жлобы-маркетологи!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Найти и забрать уникальный мяч ЧЕ-2020 на память: все подсказки в одном посте Найти и забрать уникальный мяч ЧЕ-2020 на память: все подсказки в одном посте Смешные и дикие Смешные и дикие 40 картинок для поднятия настроения 40 картинок для поднятия настроения Когда из ресторана хочется уйти, едва заглянув в меню Когда из ресторана хочется уйти, едва заглянув в меню Эти золотые руки кое-кому пора бы оборвать! Эти золотые руки кое-кому пора бы оборвать! Девушки делятся странными вещами, которые они нашли в мужских ванных Девушки делятся странными вещами, которые они нашли в мужских ванных
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

342963



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Вещи из прошлого, которые поражают своей крутостью
6
58
Вещи из прошлого, которые поражают своей крутостью
20 олдскульных картинок из 20 века
2
50
20 олдскульных картинок из 20 века
﻿
Найти и забрать уникальный мяч ЧЕ-2020 на память: все подсказки в одном посте
Найти и забрать уникальный мяч ЧЕ-2020 на память: все подсказки в одном посте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#ynews#картинки#в мире#позитив#Россия#СССР#приколы#собака
#интересно#история#автомобили#фотографии#кино#прикол#аварии##прикольные#фильм
#Юмор#факты#дтп#автомир#люди#подборка#авто аварии#повезло#познавательно#Германия

На что жалуетесь?

Вернуться