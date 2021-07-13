30 фото, доказывающих, что продавцы продуктов - те еще хитрецы

Автор:
13 июля 2021 11:37
Слишком хитрые и чересчур экономные продавцы продуктов могут лишить не только ужина, но и веры в людей.
Понятно, почему со скидкой
Пластиковая подложка торта стала для покупателей сюрпризом
Жизнь - как коробка шоколадных конфет: сплошная ложь
Наклейка ловкоскрывает истинный уровень специи в банке
Упаковка обещала немножко побольше начинки
Искусство раскладывания мяса по коробке
Кому вершки, кому корешки
А где шоколадно-бисквитная крошка?
"Жареный бекон в меню соил $6, между прочим"
Тройная упаковка экономит продукт
Буочка с корицей. Корица - вон то сиротливое пятно в углу
А в завернутом виде буррито казалось таким большим...
Сэндвич на завтрак. Почти диетический
Ролл с авокадо из модного суши-ресторана
Реальность оказалась не только альтернативной, но и зеленой
Чесночные хлебцы, на которые явно забыли положить чеснок
Не зря я всегда боялся клоунов
Салат из помидоров за 400 рублей
Кекс с счерникой: сплошная видимость
Корешков у брокколи много, и кому-то они должны достаться
Недолив томатной пасты не скроешь
Шоколад съежился от стыда
Это должен был быть сэндвич с соусом барбекю
Это гранола с черникой. С одной черникой
Точный расчет! Пластиковая вкладка занимает практически всю закрытую часть подарочной кружки-упаковки
Не ждите, шоколад не польется
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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