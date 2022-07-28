Гламурная фотосессия Зеленского с женой для журнала Vogue вызвала лавину раздражения по всему миру

Фотосессию обсуждают так активно, что некоторые телеграм-каналы уже переругались в спорах и тонкой аналитике. А что там анализировать, если это стало уже доброй традицией для воюющей страны, стоящей фактически на краю пропасти, покупать для "первых леди" обложки в гламурных журналах.

"Если кто помнит, в августе 2014 года Марина Порошенко, жена экс-президента Украины украшала собой обложку Elle. Тогда для Марины тоже выписали дорого фотографа (Хайфа Уолерс Ольсен из Лондона), не Анн Лейбовиц, как у Зеленской, но и время тогда другое было, не давали Украине столько грошей как сейчас", - констатируют эксперты телеграм-канала @mediasrachi3.