Гламурная фотосессия Зеленского с женой для журнала Vogue вызвала лавину раздражения по всему миру

Злятся все - от политиков до обычных пользователей соцсетей. От Украины до "кормящих" её Германии и США и далее до самых до окраин. Это же надо умудриться так удивить/выбесить весь мир. Впрочем, уже не впервый раз.
Вот уже пару дней как мировое сообщество, кроме всего прочего, занято обсуждением фотосессии Олены Зеленски и её мужа Володимира в Vogue. Популярную нынче, исходя их известных обстоятельств чету, запечатлела знаменитая фотограф Анн Лейбовиц на территории их комплекса в Мариинском дворце на окраине Киева. Ещё на одном из фото Елена Зеленская в дорогом пальто сфотографирована рядом с обломками разрушенного самого большого в мире самолета Ан-225, на другом позирует на ступеньках штаб-квартиры мужа на Банковой улице в Киеве, где за ее спиной виднеются мешки гумпомощи.
"Во сколько обошелся сам образ Елены — можно только гадать. Над стилем первой леди трудилась команда стилистов, визажистов и продюсеров — 9 человек! Не каждая голливудская звезда настолько скрупулезно подготавливается к съемке, но у Зеленской, видимо, на это время есть", - пишет Readovka, - "Среди марок есть как бюджетные, например, Hvoya — балетки этого бренда, что были на Зеленской, стоят всего 3100 гривен, так и люксовые, Poustovit — любая вещь в этом магазине обойдется порядка 300 евро. В The Coat — цены могут достигать несколько десятков тысяч гривен за вещь".
Фотосессию обсуждают так активно, что некоторые телеграм-каналы уже переругались в спорах и тонкой аналитике. А что там анализировать, если это стало уже доброй традицией для воюющей страны, стоящей фактически на краю пропасти, покупать для "первых леди" обложки в гламурных журналах.
"Если кто помнит, в августе 2014 года Марина Порошенко, жена экс-президента Украины украшала собой обложку Elle. Тогда для Марины тоже выписали дорого фотографа (Хайфа Уолерс Ольсен из Лондона), не Анн Лейбовиц, как у Зеленской, но и время тогда другое было, не давали Украине столько грошей как сейчас", - констатируют эксперты телеграм-канала @mediasrachi3.
Но вот пользователи соцсетей во всем мире не оценили новые фоточки Зеленских — люди негодуют зачем надо было фоткаться на фоне развалин и для чего нужны ужасно постановочные фото.
Гневные комментарии оставляют пользователи со всего мира, причем даже те, у кого проукраинские взгляды:
«Пока ваши солдаты гибнут, вы нашли время, чтобы пофотографироваться»;
«Гламуризация конфликта... Народ, вас просто используют»;
«Запад посылает миллиарды долларов и оружие Зеленскому и его жене, чтобы они потом позировали для модной обложки».
Некоторые обратили внимание, что первая леди постоянно меняла люксовую одежду в разных кадрах. Ряд комментаторов и экспертов сравнивают съемку Зеленских с фото Гитлера и Евы Браун в баварском замке на фоне баварских гор в 1939 году.
"Пока рядовые саломазохисты каждый день продолжают ховаться в траншеях от русской арты и численно убывать, Зеленский такой: «Жена, не устроить ли нам фотосессию для журнала Vogue?»:
После публикации статьи американские консервативные эксперты и политики восприняли эту фотосессию как доказательство того, что Соединенным Штатам не следовало направлять Украине десятки миллиардов долларов помощи для поддержки ее военных действий против России.
Конгрессмен-республиканец Лорен Боберт опубликовала в соцсети совместное изображение Владимира и Елены Зеленских, написав: «Пока мы отправляем Украине 60 миллиардов долларов помощи, Зеленский делает фотосессии для журнала Vogue. Эти люди думают, что мы всего лишь кучка лохов».
Консервативный активист Скотт Преслер написал в соцсети: «Ради чего мы отправили Украине 54 миллиарда долларов, чтобы Зеленский и его жена могли позировать для Vogue?»
Конгрессмен от Техаса Майра Флорес тоже негодует: «Байден: давайте продолжим направлять Украине иностранную помощь на миллиарды долларов, она им нужна!» Она добавила: «Реальность: семья Зеленских дарит нам фотосессию для обложки журнала Vogue». Об этом пишет МК.
Многочисленные фотожабы высмеивают участников фотосессии, иногда получается остроумно:
К красивым картинкам прилагается карамельный текст, написанный парижской журналисткой Рэйчел Донадио, "отвратительный по своей пошлости и невежеству", - пишет про содержание статьи журналист, блогер Люсинэ Аветян, - "эмоциональный инвалид Олена Зеленская, чьи "достоинства" в мирной жизни ограничивались написанием пошловатых и вульгарных, правда иногда смешных, реприз для ее клоуна-супруга, теперь продается всему западному миру как героическая фигура, принявшая на себя весь эмоциональный груз "русского вторжения" на территорию 404, в то время, как ее муж несет на себе весь груз военный...".
"У англичан есть одно хорошее слово - self awareness - которое можно сравнить с русским словом "рефлексия", то бишь способность размышлять над собой, своим поведением и, самое главное, тем, как ты, твое поведение и твои поступки влияют на тебя, окружающих тебя людей и мир, в общем, критически оценивать себя и свое поведение и его последствия...", - пишет Аветян.
Пользователи сети, тем временем, предполагают, что в скором времени украинцам, возможно, придется лицезреть Зеленскую еще и на обложке PlayBoy или в главной роли сериала на Netflix.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Фотосессия не для Украины, а для "цивилизованного мира". На статью найдутся как негативные критики, так и восхвалители "мужества и всяких других достоинств" украинского народа. Такова жизнь, одни за, другие против.
Обсуждать внешний вид - это вообще убожество жёлтой прессы. Зеленские когда-то были бедные и не могут позволить себе гардероб с вещами по 300-500 евро? Что за бред? Это из серии "у Путина куртка за 80к рублей". И что, млять? Могут себе позволить. Тут скорее одежда по 30 долларов вызвала бы негативные эмоции.
Отсылки на каких-то журнашлюх или частных лиц, паблики или телеграм-каналы - это уровень современной журналистики. Помоишники.
"Саломазохисты" Это пять)