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Гламурная фотосессия Зеленского с женой для журнала Vogue вызвала лавину раздражения по всему миру

Гламурная фотосессия Зеленского с женой для журнала Vogue вызвала лавину раздражения по всему миру

Автор:
28 июля 2022 14:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: vogue   Марина Порошенко   зеленские   лейбовиц   политика   раздражение   соцсети   фотосессия   
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Злятся все - от политиков до обычных пользователей соцсетей. От Украины до "кормящих" её Германии и США и далее до самых до окраин. Это же надо умудриться так удивить/выбесить весь мир. Впрочем, уже не впервый раз.

Вот уже пару дней как мировое сообщество, кроме всего прочего, занято обсуждением фотосессии Олены Зеленски и её мужа Володимира в Vogue. Популярную нынче, исходя их известных обстоятельств чету, запечатлела знаменитая фотограф Анн Лейбовиц на территории их комплекса в Мариинском дворце на окраине Киева. Ещё на одном из фото Елена Зеленская в дорогом пальто сфотографирована рядом с обломками разрушенного самого большого в мире самолета Ан-225, на другом позирует на ступеньках штаб-квартиры мужа на Банковой улице в Киеве, где за ее спиной виднеются мешки гумпомощи.

"Во сколько обошелся сам образ Елены — можно только гадать. Над стилем первой леди трудилась команда стилистов, визажистов и продюсеров — 9 человек! Не каждая голливудская звезда настолько скрупулезно подготавливается к съемке, но у Зеленской, видимо, на это время есть", - пишет Readovka, - "Среди марок есть как бюджетные, например, Hvoya — балетки этого бренда, что были на Зеленской, стоят всего 3100 гривен, так и люксовые, Poustovit — любая вещь в этом магазине обойдется порядка 300 евро. В The Coat — цены могут достигать несколько десятков тысяч гривен за вещь".

Фотосессию обсуждают так активно, что некоторые телеграм-каналы уже переругались в спорах и тонкой аналитике. А что там анализировать, если это стало уже доброй традицией для воюющей страны, стоящей фактически на краю пропасти, покупать для "первых леди" обложки в гламурных журналах.

"Если кто помнит, в августе 2014 года Марина Порошенко, жена экс-президента Украины украшала собой обложку Elle. Тогда для Марины тоже выписали дорого фотографа (Хайфа Уолерс Ольсен из Лондона), не Анн Лейбовиц, как у Зеленской, но и время тогда другое было, не давали Украине столько грошей как сейчас", - констатируют эксперты телеграм-канала @mediasrachi3.

Но вот пользователи соцсетей во всем мире не оценили новые фоточки Зеленских — люди негодуют зачем надо было фоткаться на фоне развалин и для чего нужны ужасно постановочные фото.

Гневные комментарии оставляют пользователи со всего мира, причем даже те, у кого проукраинские взгляды:

«Пока ваши солдаты гибнут, вы нашли время, чтобы пофотографироваться»;

«Гламуризация конфликта... Народ, вас просто используют»;

«Запад посылает миллиарды долларов и оружие Зеленскому и его жене, чтобы они потом позировали для модной обложки».

Некоторые обратили внимание, что первая леди постоянно меняла люксовую одежду в разных кадрах. Ряд комментаторов и экспертов сравнивают съемку Зеленских с фото Гитлера и Евы Браун в баварском замке на фоне баварских гор в 1939 году.

"Пока рядовые саломазохисты каждый день продолжают ховаться в траншеях от русской арты и численно убывать, Зеленский такой: «Жена, не устроить ли нам фотосессию для журнала Vogue?»:

После публикации статьи американские консервативные эксперты и политики восприняли эту фотосессию как доказательство того, что Соединенным Штатам не следовало направлять Украине десятки миллиардов долларов помощи для поддержки ее военных действий против России.

Конгрессмен-республиканец Лорен Боберт опубликовала в соцсети совместное изображение Владимира и Елены Зеленских, написав: «Пока мы отправляем Украине 60 миллиардов долларов помощи, Зеленский делает фотосессии для журнала Vogue. Эти люди думают, что мы всего лишь кучка лохов».

Консервативный активист Скотт Преслер написал в соцсети: «Ради чего мы отправили Украине 54 миллиарда долларов, чтобы Зеленский и его жена могли позировать для Vogue?»

Конгрессмен от Техаса Майра Флорес тоже негодует: «Байден: давайте продолжим направлять Украине иностранную помощь на миллиарды долларов, она им нужна!» Она добавила: «Реальность: семья Зеленских дарит нам фотосессию для обложки журнала Vogue». Об этом пишет МК.

Многочисленные фотожабы высмеивают участников фотосессии, иногда получается остроумно:

К красивым картинкам прилагается карамельный текст, написанный парижской журналисткой Рэйчел Донадио, "отвратительный по своей пошлости и невежеству", - пишет про содержание статьи журналист, блогер Люсинэ Аветян, - "эмоциональный инвалид Олена Зеленская, чьи "достоинства" в мирной жизни ограничивались написанием пошловатых и вульгарных, правда иногда смешных, реприз для ее клоуна-супруга, теперь продается всему западному миру как героическая фигура, принявшая на себя весь эмоциональный груз "русского вторжения" на территорию 404, в то время, как ее муж несет на себе весь груз военный...".

"У англичан есть одно хорошее слово - self awareness - которое можно сравнить с русским словом "рефлексия", то бишь способность размышлять над собой, своим поведением и, самое главное, тем, как ты, твое поведение и твои поступки влияют на тебя, окружающих тебя людей и мир, в общем, критически оценивать себя и свое поведение и его последствия...", - пишет Аветян.

Пользователи сети, тем временем, предполагают, что в скором времени украинцам, возможно, придется лицезреть Зеленскую еще и на обложке PlayBoy или в главной роли сериала на Netflix.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: vogue   Марина Порошенко   зеленские   лейбовиц   политика   раздражение   соцсети   фотосессия   
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23  комментария
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6k
Shtoppi 2 часа назад
Эту фотосессию можно смело назвать "Пир на поминках". Страна катится в бездну, а "великий вождь" племени скакунов с жиру бесится. Ему не страшно за то, что когда война закончится и не в их пользу, отвечать за последствия придется тем поколениям его народа, которые еще даже не родились. Этому клоуну, совершенно наплевать как опустошенная, разодранная на части и загнанная в долги по самое не балуйся, его стараниями, т. н. украина будет расплачиваться по счетам запада за поставленные вооружения и прочую "помощь". Ведь он и его подельники к этому моменту будут уже либо ликвидированы, как ненужные свидетели, либо сидеть в каком-нибудь красивом, укромном месте и попивая коктейли смеяться, вспоминая как они все ловко провернули.
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2k
Инквизитор РФ 3 минуты назад
Бедолага в одной и той же одежде ходит.
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2k
Andrey G 14 минут назад
Тупая статья ни о чём.
Фотосессия не для Украины, а для "цивилизованного мира". На статью найдутся как негативные критики, так и восхвалители "мужества и всяких других достоинств" украинского народа. Такова жизнь, одни за, другие против.
Обсуждать внешний вид - это вообще убожество жёлтой прессы. Зеленские когда-то были бедные и не могут позволить себе гардероб с вещами по 300-500 евро? Что за бред? Это из серии "у Путина куртка за 80к рублей". И что, млять? Могут себе позволить. Тут скорее одежда по 30 долларов вызвала бы негативные эмоции.
Отсылки на каких-то журнашлюх или частных лиц, паблики или телеграм-каналы - это уровень современной журналистики. Помоишники.
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2k
АлексЮстасу 15 минут назад
А мы еще продолжаем распространять эту фашистскую литературу в России? Кто там за это отвечает, министр печати или информационной политики?
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24k
Михаил Сметанкин 17 минут назад
Проверил информацию, думал что очередной антиукраинский вброс. Но нет, реально в мире неоднозначно отреагировали. Главная претензия - крайне неподходящее время для таких фотосессий.
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1k
Александр 17 минут назад
Путину всего за несколько месяцев удалось сделать то, с чем за 10 лет не справилась бы ни одна диверсионная группа: НАТО расширено, российская экономика подорвана, золотовалютные резервы потеряны, армия дискредитирована, страна превращена в мирового изгоя...
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3k
Platinum 19 минут назад
Две Z алупы
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1k
investas Полчаса назад
Раздражение по всему миру? или только в России на это обратили внимание?
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1k
Руслан 38 минут назад
Зеленский особым умом не отличался никогда. Его жена вообще тупица, каких поискать
Там рефлексии нет, есть азарт и импульсивность. Зе, по сути, кто? Актер. А каждый актер мечтает о главной роли в своей жизни и он её получил. Всемирная известность, признание, деньги и слава. Тут у любого актера башню снесет, а у актера-наркота - тем более. Поэтому ему этот конфликт нужен. Ибо как только всё закончится, пойдет на спад его популярность, да и обычные рутинные проблемы надо решать - отопительный сезон не за горами
Так что незавидно его будущее ближайшее. Он всех уже напрягает. Перемоги военной нет, социальная ситуация вна Украине - хуже не придумаешь. Конкуренты политические в спину дышат. Думается, что "сделают из него героя" в скором времени, посмертно. А обвинят, как всегда Россию
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6k
Shade116 Час назад
Забивают последние гвозди в свой гроб
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Комментарий к фото
Сами взорвали самолет..идиоты...думали видимо москали угонят в Россию)
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Комментарий к фото
в советском здании сцука фотоют...построенном "проклятыми" ватниками
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432
HalloFreeSpace 2 часа назад
самое время ...
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−50
Thomsen 2 часа назад
<"Пока рядовые саломазохисты каждый день продолжают ховаться в траншеях от русской арты>

"Саломазохисты"
Это пять)
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526
Папай 2 часа назад
русское слово "рефлексия"
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1k
Мурчелло 2 часа назад
Лупоглазики.
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8k
КОСТЯН 2 часа назад
Этот куепутало хоть иногда снимает эту майку???
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960
Макс Дорошенко 2 часа назад
Да хрен с ней ... этой Леной. Она за год как за десять постарела! Ей уже никакие фотосессии не помогут. Я о другом хочу спросить. Эй вы, избранные ... пейсатые, даже среди друзей ВВП есть такие, в шляпах ходят. Почему этот выкормыш коломойского до сих пор не проклят вашей хвалёной пульсар нурой или как там её!? Где ваша помощь! Пора рубать вам эти странные пенсии! Даже диковато как-то, Россия выплачивает пенсии евреям проживающим в Израиле! С какого это х...я!?
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898
Просто прохожий 2 часа назад
Жиденок даже за "свой" народ не переживает, ну а хохлы или украинцы ему вообще нахер не нужны.
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