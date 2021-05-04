"Я люблю эти фотографии, и мне очень понравилась съёмка. Делай, что хочешь и когда хочешь. К чёрту всё остальное", - прокомментировала свои фото певица.
И эти ее слова еще больше озадачили поклонников и, главным образом, поклонниц.
"Билли Айлиш превратилась из этого в это"
billie eilish went— 𝓣 ; (@billevelacion) May 2, 2021
from this to this pic.twitter.com/DQzlOwGRNH
Ситуация с солнышком Билли Айлиш доказала, что любую женщину разденут, как бы она не пела, какой бы талантливой не была, она в итоге будет голой на обложке.— Богиня выходных (@Flora84405306) May 3, 2021
Тем временем мужики не обязаны раздеваться.
Мне грустно за неё, надеюсь, она в порядке
"Быть фанатом Билли очень стрессово: она просто показывает нам фотографии с обложки Vogue, она даже нас не предупредила, хотя бы дала нам список дыхательных упражнений. Мисс Айлиш, это неприемлемо!"
being a billie stan is so stressful like she’s really just leaving us with these vogue cover pics, she didn’t even warn us or at least leave us breathing exercises. miss eilish this isn’t acceptable pic.twitter.com/7NbPawTwv4— summer (@ilywasapromise) May 2, 2021
Люди шеймили Билли за то, что она решила носить оверсайз и не сексуализировать тело подростка. А когда ей комфортно в не мешковатой одежде, внезапно кричат «Это не тело 19-летней», «Она слишком сексуальна» и «Продалась»
people shamed billie for choosing to wear baggy clothes to not be sexualized as a minor— rosie | check pinned (@billiehoax) May 2, 2021
now when shes comfortable with non-baggy clothes and with her consent, suddenly "thats not a 19 yo's body" "shes too sexy" "sellout" pic.twitter.com/2qTeRh91iZ
Не знаю, что чувствовать по поводу Билли Айлиш, снявшейся в пин-ап фотосессии... С одной стороны, хорошо, что девушка после рпп приняла своё тело, с другой, её слова "хотите сексуализировать - сексуализируйте, да, я шлюха" выглядят как будто она сломалась, и это очень печально— аня🖖🏻липвиг (@AnnLipwig) May 2, 2021
Зашёл тут...— Серджио 2метра (@sergio2metra) May 3, 2021
Оказывается это унылое говно Айлиш какой-то фем.шаблон? Чувствовалось, что с ней что-то не то.
и почему все этими фотографиями восхищаются, там фотошопа столько, что глаза режет— Artёm Milošević (@milosev1c) May 2, 2021
как быстро время летит— гротеск⛩ (@st_grotesque) April 29, 2021
билли айлиш 17 vs now pic.twitter.com/u9Bp2jrvCa
Источник:
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