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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4852 поста • 663 подписчика подписаться
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Феминистки в шоке: Билли Айлиш снялась в корсете, чулках и удивила соцсети

Феминистки в шоке: Билли Айлиш снялась в корсете, чулках и удивила соцсети (18 фото)

Автор:
04 мая 2021 09:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: vogue   young stars   Билли Айлиш   имидж   мода   реакция соцсетей   фотосессия   шоу бизнес   
2766
18
Американская исполнительница, всегда появлявшаяся на сцене (да и в жизни) в мешковатой одежде и отстаивающая свое право носить и выглядеть, как ей вздумается, внезапно вспомнила, что она девушка и надела женственный корсет. Фотосессия для британской версии Vogue вызвала бурные обсуждения в Сети.

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Метки: vogue   young stars   Билли Айлиш   имидж   мода   реакция соцсетей   фотосессия   шоу бизнес   
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16  комментариев
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10k
звинг Час назад
А что у нее с глазами? Что за взгляд камбалы? Она выглядит как обдолбанная!
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Енот Потаскун Минуту назад
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1k
Ertin 12 минут назад
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1k
Александр Туманов 19 минут назад
По мнению феминисток девушки должны выглядеть так :
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2k
Frank Borman 20 минут назад
Крепкие наркотики курит Билли. Забористые, ядреные.
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6k
Летучий Мыш Полчаса назад
Девушка просто наконец-то подхудела. Ну как тут не оголиться?!
Кстати, насчет "девушки"... ей точно 19, а не 2 раза по 19
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4k
Артем Кощеев Полчаса назад
Не пытайтесь сексуализировать несексуализируемое
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10k
gnyS i 44 минуты назад
Феминизм кончился на слове - гонорар ...
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19k
Matrosskin 48 минут назад
"и ненакрашенная страшная и накрашенная " (с)
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40k
Александр 48 минут назад
ааааа надень мешок обратно и никогда больше не снимай.
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8k
Вася 50 минут назад
Феминистки в шоке: Билли Айлиш снялась в корсете, чулках и удивила соцсетиПосмотреть
Феминистки в шоке: Билли Айлиш снялась в корсете, чулках и удивила соцсети
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2k
NIS Час назад
Убили Айлиш ..фотосессия в « Вог » !
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21k
Батончик с маком Час назад
Походу сменила имидж чтобы кто-нибудь вдул
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37k
dima423 Час назад
какая то страшненькая деревенская простушка... по виду по крайней мере...музыку ее не слушал, ничего говорить не буду)
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7k
Maddy8 Час назад
Слишком мало комментариев с феминистками, я не нарадовался.
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