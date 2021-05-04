Айриш, предвосхищая возможную реакцию поклонников, в интервью журналу "Вог" расставила все точки над "и". На вопрос Если ты за бодипозитив, зачем тебе носить корсет? Почему бы тебе не показать свое настоящее тело?", она заявила: "Моя фишка в том, что я могу делать всё, что захочу. Это заставляет меня чувствовать себя хорошо. Если вы хотите сделать операцию, идите на операцию. Если вы хотите надеть платье, которое, по мнению кого-то, выглядит слишком большим, чёрт возьми, если вы чувствуете, что хорошо выглядите, вы хорошо выглядите."

И эти ее слова еще больше озадачили поклонников и, главным образом, поклонниц.