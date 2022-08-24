Лиз Трасс и кнопка. Глава МИД Великобритании не против развязать ядерную войну

При этом ведущий изначально не хотел задавать главе МИД Великобритании этот вопрос, а только намеревался уточнить, что она чувствовала бы от такого приказа. Но политик все равно решила ответить, что готова.

Сейчас Трасс претендует на пост премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона.

Заявление главы МИД Британии Лиз Трасс о готовности при необходимости нажать на кнопку запуска ядерного оружия, спровоцировало шквал иронии в социальных сетях, - пишет Регнум.