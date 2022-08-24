Лиз Трасс и кнопка. Глава МИД Великобритании не против развязать ядерную войну

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, конкурирующая на выборах за пост премьер-министра страны с Риши Сунаком заявила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия.
"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", — заявила эта поистине странная женщина под бурные аплодисменты в зале.
При этом ведущий изначально не хотел задавать главе МИД Великобритании этот вопрос, а только намеревался уточнить, что она чувствовала бы от такого приказа. Но политик все равно решила ответить, что готова.
Сейчас Трасс претендует на пост премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона.
Заявление главы МИД Британии Лиз Трасс о готовности при необходимости нажать на кнопку запуска ядерного оружия, спровоцировало шквал иронии в социальных сетях, - пишет Регнум.
«В Британии проходит конкурс психопатов перед назначением на должность премьера. Участвуют все психиатрические стационары. Лидирует пациентка по фамилии Трасс».
«Полная идиотка и психопатка! И это лидер Британии, ужас!».
«Какая фантастическая дурища!».
«Они страшны своей непредсказуемостью, но предсказуемы своей же трусостью!».
«Выражение «обезьяна с гранатой» актуально», — пишут пользователи сети.
Российские политики высказались более радикально, что и понятно.
"Кандидат в премьеры Британии Лиз Трасс готова нажать "ядерную кнопку". С таким количеством отпетых дебилов во власти на Западе у человечества нет шансов", - пишет политолог, журналист Армен Гаспарян.
Готовой применить ядерное оружие Лиз Трасс ответил и Дмитрий Киселев:
«На британских островах похоже заговариваются. Зачем грозить ядерным оружием бескрайней России, сидя на маленьком острове? Остров столь мал, что одной ракеты «Сармат» достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда. Это всего лишь один пуск, а Англии нет, раз и навсегда!
Другой вариант погрузить Британию в пучину - российский робот-беспилотник «Посейдон». Нет никакого способа остановить этот подводный дрон. Боеголовка на нем мощностью до 100 мегатонн. Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. Пройдя над Британскими островами он превратит то, что от них может быть останется, в радиоактивную пустыню».
"Напомним, что на встрече с Лавровым, ещё до начала СВО, глава МИД РФ в шутку поинтересовался у британской коллеги, признает ли Великобритания суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями, - пишет телеграм-канал "Жёлтые сливы", -
"Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", — заявила тогда Трасс.
Как ей можно доверить управление страной, когда она, находясь на своём внешнеполитическом посту не смогла отличить Воронежскую и Ростовскую область от украинских областей"?
Эта женщина намного некомпетентнее Пелоси, за которой уже закрепился титул "бабки апокалипсиса".
Скоро у Лиз Трасс выборы. Действительно ли весь мир её ненавидит?, - задаётся вопросом американское издание Politico.
— Ну не весь. Шпроты и кто-то в Азии ее очень любят, - иронизирует телеграм-канал ВатФор.
С таким подходом к делу она вполне имеет шанс войти в историю как «железная дура».
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АНТИФИШКИ
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С этой гранатой к обкому пришел.
Дернул колечко, бросил в окно...
Дедушка старый - ему все равно.
А сегодня Хаймерсы большие. На 300 км. Но сегодня!
-Однако это лечится. Достаточно отправить такую дуру на атомную станцию, разгрести некоторые отходы.
После этого о кнопке забудет.
Но бряцать оружием старинная традиция!