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Лиз Трасс и кнопка. Глава МИД Великобритании не против развязать ядерную войну

Лиз Трасс и кнопка. Глава МИД Великобритании не против развязать ядерную войну

Автор:
24 августа 2022 14:14
Сообщество : Политика
Метки: Лиз Трасс   МИД Великобритании   политика   соцсети   ядерная кнопка   ядерное оружие   
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, конкурирующая на выборах за пост премьер-министра страны с Риши Сунаком заявила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия.

"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", — заявила эта поистине странная женщина под бурные аплодисменты в зале.

При этом ведущий изначально не хотел задавать главе МИД Великобритании этот вопрос, а только намеревался уточнить, что она чувствовала бы от такого приказа. Но политик все равно решила ответить, что готова.

Сейчас Трасс претендует на пост премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона.

Заявление главы МИД Британии Лиз Трасс о готовности при необходимости нажать на кнопку запуска ядерного оружия, спровоцировало шквал иронии в социальных сетях, - пишет Регнум.

«В Британии проходит конкурс психопатов перед назначением на должность премьера. Участвуют все психиатрические стационары. Лидирует пациентка по фамилии Трасс».

«Полная идиотка и психопатка! И это лидер Британии, ужас!».

«Какая фантастическая дурища!».

«Они страшны своей непредсказуемостью, но предсказуемы своей же трусостью!».

«Выражение «обезьяна с гранатой» актуально», — пишут пользователи сети.

Российские политики высказались более радикально, что и понятно.

"Кандидат в премьеры Британии Лиз Трасс готова нажать "ядерную кнопку". С таким количеством отпетых дебилов во власти на Западе у человечества нет шансов", - пишет политолог, журналист Армен Гаспарян.

Готовой применить ядерное оружие Лиз Трасс ответил и Дмитрий Киселев:


«На британских островах похоже заговариваются. Зачем грозить ядерным оружием бескрайней России, сидя на маленьком острове? Остров столь мал, что одной ракеты «Сармат» достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда. Это всего лишь один пуск, а Англии нет, раз и навсегда!

Другой вариант погрузить Британию в пучину - российский робот-беспилотник «Посейдон». Нет никакого способа остановить этот подводный дрон. Боеголовка на нем мощностью до 100 мегатонн. Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. Пройдя над Британскими островами он превратит то, что от них может быть останется, в радиоактивную пустыню».

"Напомним, что на встрече с Лавровым, ещё до начала СВО, глава МИД РФ в шутку поинтересовался у британской коллеги, признает ли Великобритания суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями, - пишет телеграм-канал "Жёлтые сливы", -

"Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", — заявила тогда Трасс.

Как ей можно доверить управление страной, когда она, находясь на своём внешнеполитическом посту не смогла отличить Воронежскую и Ростовскую область от украинских областей"?

Эта женщина намного некомпетентнее Пелоси, за которой уже закрепился титул "бабки апокалипсиса".

Скоро у Лиз Трасс выборы. Действительно ли весь мир её ненавидит?, - задаётся вопросом американское издание Politico.

— Ну не весь. Шпроты и кто-то в Азии ее очень любят, - иронизирует телеграм-канал ВатФор.

С таким подходом к делу она вполне имеет шанс войти в историю как «железная дура».

Источник:

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Метки: Лиз Трасс   МИД Великобритании   политика   соцсети   ядерная кнопка   ядерное оружие   
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42  комментария
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7k
ron 2 часа назад
Есть один важный на мой взгляд момент. Ни у одного сегодняшнего лидера в Европе НЕТ СОБСТВЕННЫХ ДЕТЕЙ! Совпадение? Не думаю.
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255
Кристофер Робин 5 минут назад
Трасс выбрала чудной способ эвтаназии, только я не думаю, что общество Великобритании разделяет ее тягу к самоликвидации. наверное у народов этого островного государства другие планы на собственную жизнь, по крайней мере отличные от идеи превратится в радиоактивный пепел ради амбиций умственно отсталой не молодой бюрократки.
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2k
Vad 9 минут назад
У них там что ни политик, то дегенерат тупорылый...чего еще от них ждать....дебилы деградировали уже ниже плинтуса.
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74
zenon 12 минут назад
Так она большие и толстые запускать не будет, а такие маленькие, карманного образца.
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373
Николай Александрович 24 минуты назад
Ага, на одно такое нажатие прилетит 10 ответных и привет fallout! Зачем нужны такие политики?
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3k
cnob7 Полчаса назад
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16k
Пронька Грезной Полчаса назад
Да вроде как не она первая придумала эту самую тактическую кнопку нажимать. А так, да, сволочь конечно. Киселев сказал.
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28k
Григорий Полчаса назад
Дедушка в поле гранату нашел,
С этой гранатой к обкому пришел.
Дернул колечко, бросил в окно...
Дедушка старый - ему все равно.
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7k
Trenzel2003 Полчаса назад
Надеюсь есть в Британии здравомыслящие люди и подсунут этой шизанутой бабке игрушечную кнопку.
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44k
Андрей Полчаса назад
по молодости похоже была резвая кобылка
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25k
Федор Полчаса назад
Вы меня конечно простите, но сугубо мое мнение - баб в большую политику пущать нельзя ни под каким предлогом! Что эта психопатка недоучка, что гинеколог из гейропы, дай им полную власть так они планету разрушат на раз два три))
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−35
kadeen 48 минут назад
Алексей - сосни х--уйца у пут/ лерца ....
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23k
Влад 49 минут назад
А госпожа Трасс знает что ей в общем то не на что нажимать? Какое то количество ядерных зарядов у Великобритании конечно есть, но вот с эффективными средствами доставки как=то не сложилось. Может Лиз хочет подорвать их на своей территории?
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28k
Ashabad Час назад
Я уже много раз повторял и буду повторять: на данный момент США и Великобритания - это главные угрозы существованию человечества. В одной стране дедушка собой не управляет, в другой стране на кресло премьера претендует баба в самой жёсткой фазе климакса.
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2k
Артур Будкин Час назад
они там что, Киселева не смотрят, что ли?

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−35
kadeen Час назад
Вчера Хаймерсы были, но маленькие, на 80 км. Но вчера.
А сегодня Хаймерсы большие. На 300 км. Но сегодня!
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947
Шурман Час назад
Вся проблема таких политиков которые много говорят это то что в их стране еще не было войны , ну что же можем устроить .
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160
Olldd Час назад
>>"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это"
-Однако это лечится. Достаточно отправить такую дуру на атомную станцию, разгрести некоторые отходы.
После этого о кнопке забудет.
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160
Olldd 37 минут назад
О, и гр.брит минусеры подтянулись. Если чё передавайте привет вашей п/м-тп.
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Ну, вы в курсе...
Ссылка www.youtube.com
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8k
Billi_Bons 2 часа назад
Интересно, она в курсе, что один залп и острова нет, вместе с Трасс?
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Только глупец может угрожать ядерным оружием - оружием сдерживания. Все прекрасно понимают какой итог будет даже от одной пущенной. Ответят все, а оружия хватит что бы Землю уничтожить не один раз.
Но бряцать оружием старинная традиция!
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