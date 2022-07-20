Царицы Анапы: девушки, которые в 2022 году променяли заграницу на русский юг

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Как известно, отдых вне России в 2022 году - это один сплошной нюанс. В связи с этим, любители золотого песка и прозрачной воды, поехали в отпуск на курорты Краснодарского края. Встречайте, перед вами Анапа!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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единственный вариант - самому везти
Так тогда надо было фотки из Анапы и выкладывать!
Из-за красавиц.