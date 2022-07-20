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Царицы Анапы: девушки, которые в 2022 году променяли заграницу на русский юг

Царицы Анапы: девушки, которые в 2022 году променяли заграницу на русский юг

Автор:
20 июля 2022 22:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   анапа   краснодарский край   красота   море   отдых   пляж. девушка   фотосессия   
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Как известно, отдых вне России в 2022 году - это один сплошной нюанс. В связи с этим, любители золотого песка и прозрачной воды, поехали в отпуск на курорты Краснодарского края. Встречайте, перед вами Анапа!
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Источник:

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Метки: Россия   анапа   краснодарский край   красота   море   отдых   пляж. девушка   фотосессия   
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15  комментариев
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Enter 53 минуты назад
Тут от «Анапы» вообще ничего нет. Хоть бы одна шашлык ела, на забитом пляже искала место куда лечь или по пояс в зелёной воде…
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17k
Dr.CrAzY Полчаса назад
не увидел ни одной без надписи на лбу - "дорогая дырка"...
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1
Дмитрий 40 минут назад
не знаю где они прячутся, весь пляж целлюлитных тёток и пивных мужиков
единственный вариант - самому везти
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4k
Leonid 57 минут назад
"Складывается ощущение, что все красивые россиянки в 2022 году отдыхают в Анапе"
Так тогда надо было фотки из Анапы и выкладывать!
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2k
Трям Час назад
Какой, бля, анапы? Ты где там песок видел, мудила?
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26k
Ваня Час назад
они хоть настоящие?..
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58k
doker Час назад
Так вот чего цены такие...

Из-за красавиц.

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