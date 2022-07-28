Где когда-то была вода: 17 фото засухи, которая захватила планету

FISHKINET
Что для вас «чувство дома»? Что для вас «чувство дома»? 13 неловких историй, за которые людям до сих пор стыдно 13 неловких историй, за которые людям до сих пор стыдно Женщины, которым явно грозит облысение: 20 несчастных моделей и их сумасшедшие прически Женщины, которым явно грозит облысение: 20 несчастных моделей и их... Самые смешные мемы. Выпуск № 5 Самые смешные мемы. Выпуск № 5 Об извилистой карьере Брендана Фрейзера и его возвращении в 270-килограммовой роли Об извилистой карьере Брендана Фрейзера и его возвращении в... В московском трамвае пьяный гопник набросился на старика за то, что тот поддерживает Россию В московском трамвае пьяный гопник набросился на старика за то,... Немного черно-белого юмора Немного черно-белого юмора Турецкие футбольные фанаты встретили киевское Динамо кричалкой с именем российского президента Турецкие футбольные фанаты встретили киевское Динамо кричалкой с... Приметы, которые по-настоящему работают Приметы, которые по-настоящему работают Наши любимые модники из метро Питера, которые снова дали жару Наши любимые модники из метро Питера, которые снова дали жару Боязнь тёщи, «синхронный смыв», сектант Пифагор и другие любопытные факты из разных сфер Боязнь тёщи, «синхронный смыв», сектант Пифагор и другие... Маркетологи от Бога, которые стали финалистами народной премии "Вывеска года" Маркетологи от Бога, которые стали финалистами народной премии... 40 забавных, крутых и попросту безумных татуировок 40 забавных, крутых и попросту безумных татуировок На зависть эльфам: 20 потрясающих обувных листьев На зависть эльфам: 20 потрясающих обувных листьев 20 изображений, которые доказывают, что жизнь с кошкой - это сплошная комедия 20 изображений, которые доказывают, что жизнь с кошкой - это... Американский актер Стивен Сигал не будет отказываться от российского гражданства Американский актер Стивен Сигал не будет отказываться от... Крановщица и звезда TikTok Эльвира Демидова погибла из-за падения строительного крана в Тюмени Крановщица и звезда TikTok Эльвира Демидова погибла из-за падения... Как выглядит самая сложная в мире транспортная развязка Как выглядит самая сложная в мире транспортная развязка Секреты организатора свадеб для очень богатых Секреты организатора свадеб для очень богатых
Где когда-то была вода: 17 фото засухи, которая захватила планету

Где когда-то была вода: 17 фото засухи, которая захватила планету

Автор:
28 июля 2022 09:57
Метки: в мире   вода   засуха   планета   пустыня   реки   фото   
524
18

Засуха меняет планету. Что осталось от озер и рек, которые катастрофически пересохли?

Сейчас мы наблюдаем за тем, как Европа страдает от аномально жаркой погоды. Помимо лесных пожаров, высокие температуры повсеместно спровоцировали засуху. Португалия уже сообщила о потери примерно трети урожая груш и яблок, в Румынии жара угрожает кукурузным и картофельным полям, а во Франции в некоторых департаментах жителям даже ограничили потребление воды.


Но все это — лишь верхушка айсберга, мы уже давно стали свидетелями того, как засуха захватывает планету. В некоторых уголках земного шара это лишь временное и очень непривычное явление, а где-то засушливая погода давно стала нормой, и о катастрофе, которую она за собой влечет, известно.

Красноречивее всего о климатических последствиях рассказывают фотографии пересохших рек и озер и отступившего моря. Водоемы всегда были своеобразным показателем катаклизмов.


Пересохшее русло реки Сангоне в Италии, где сильнейшая засуха за последние 70 лет

×
×

Жители Ирака посещают озеро Сава: по легенде, оно появилось в день рождения пророка Мухаммеда

Оно же, но теперь от него остался лишь маленький пруд

Собака гуляет по пересохшему руслу реки Ямуна в Нью-Дели, Индия

Остров Антилоп в Большом Соленом озере, который еще двадцать лет назад был окружен водой, США

Низкий уровень воды в озере Мид, которое появилось после строительства плотины Гувера, Невада, США

На дне водохранилища Кантарейра недалеко от Сан-Паулу, Бразилия

Так выглядит в этом году Красноярское водохранилище, которое рекордно обмелело

Потрескавшееся дно озера Пеньюэлес в Чили

Мужчина стоит на берегу высохшего озера Черезоле-Реале в итальянском регионе Пьемонт

Старые корабли на высохшем дне Аральского моря, Казахстан

Остатки деревьев на дне водохранилища Рунге в Чили

Озеро Поопо в Боливии, которое окончательно пересохло в 2016 году

Озеро Лагуна-де-Акулео в Чили, которое превратилось в пустыню, и в ней теперь отдыхают лошади

Лодка в бассейне плотины Ла-Бокилья в мексиканском штате Чиуауа

Плавучий барьер, когда-то служивший ограждением, озеро Оровилл, Калифорния

Вид на деревню Асередо в Испании, которая была затоплена в 1990-х годах при строительстве плотины

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: в мире   вода   засуха   планета   пустыня   реки   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
633
Бухтей 13 минут назад
Привыкайте.
"глобальное потепление" это не жаркая погона на всей планете сразу, а небольшое (менее 1 градуса) изменение среднегодовой температуры, которое приводит к *изменениям* климата
где-то была норма осадков 500 мм в год - станет 100 мм, а может 1000 мм
а где-то наоборот было 100 станет 500
где-то реки пересыхают и посевы умирают, а где-то ливни смывают плодородную землю с полей
где-то пересохшая пустыня начнет получать достаточно воды для озеленения, правда в той пустыне плодородной почвы нет, придется тысячу лет ждать пока она образуется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

357642



Другие посты автора
Популярное
В московском трамвае пьяный гопник набросился на старика за то, что тот поддерживает Россию
В московском трамвае пьяный гопник набросился на старика за то, что тот поддерживает...
От 100 рублей: какой гонорар получили за известные роли советские актеры
От 100 рублей: какой гонорар получили за известные роли советские актеры
События на Украине 27- 28 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 27- 28 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Вот это голливуд: новый мост в Лос-Анджелесе закрыт на неопределенное время
Вот это голливуд: новый мост в Лос-Анджелесе закрыт на неопределенное время
Топ-10 самых дорогих футболистов мира. Обновленный рейтинг 2022 года
Топ-10 самых дорогих футболистов мира. Обновленный рейтинг 2022 года
Что для вас «чувство дома»?
Что для вас «чувство дома»?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ты пытался

Лучшие демотиваторы
Нашелся все - таки недостающий фрагмент!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#фотографии#кино#автомир#в мире#искусство#новости#фильм
#Юмор#факты#животные#подборка#автомобили#Спорт#маразм#комментарии#СССР#актеры
#прикол#Разное#картинки#интересно#сарказм#Россия#аварии#люди#футбол#дтп
Что для вас «чувство дома»? Что для вас «чувство дома»? 20+ аэрофотоснимков со всего мира, которые захватывают дух 20+ аэрофотоснимков со всего мира, которые захватывают дух Фото затопленной деревни, которая выглянула из-под воды во время засухи Фото затопленной деревни, которая выглянула из-под воды во время засухи Песчаный кот сражается с пустынной змеей Песчаный кот сражается с пустынной змеей Удивительные места, которые остаются загадками для учёных Удивительные места, которые остаются загадками для учёных Будущее Ирана - безжизненная пустыня Будущее Ирана - безжизненная пустыня

На что жалуетесь?

Вернуться