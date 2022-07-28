Где когда-то была вода: 17 фото засухи, которая захватила планету

Сейчас мы наблюдаем за тем, как Европа страдает от аномально жаркой погоды. Помимо лесных пожаров, высокие температуры повсеместно спровоцировали засуху. Португалия уже сообщила о потери примерно трети урожая груш и яблок, в Румынии жара угрожает кукурузным и картофельным полям, а во Франции в некоторых департаментах жителям даже ограничили потребление воды.

Но все это — лишь верхушка айсберга, мы уже давно стали свидетелями того, как засуха захватывает планету. В некоторых уголках земного шара это лишь временное и очень непривычное явление, а где-то засушливая погода давно стала нормой, и о катастрофе, которую она за собой влечет, известно.

Красноречивее всего о климатических последствиях рассказывают фотографии пересохших рек и озер и отступившего моря. Водоемы всегда были своеобразным показателем катаклизмов.

Пересохшее русло реки Сангоне в Италии, где сильнейшая засуха за последние 70 лет