Где когда-то была вода: 17 фото засухи, которая захватила планету

Засуха меняет планету. Что осталось от озер и рек, которые катастрофически пересохли?
Сейчас мы наблюдаем за тем, как Европа страдает от аномально жаркой погоды. Помимо лесных пожаров, высокие температуры повсеместно спровоцировали засуху. Португалия уже сообщила о потери примерно трети урожая груш и яблок, в Румынии жара угрожает кукурузным и картофельным полям, а во Франции в некоторых департаментах жителям даже ограничили потребление воды.
Но все это — лишь верхушка айсберга, мы уже давно стали свидетелями того, как засуха захватывает планету. В некоторых уголках земного шара это лишь временное и очень непривычное явление, а где-то засушливая погода давно стала нормой, и о катастрофе, которую она за собой влечет, известно.
Красноречивее всего о климатических последствиях рассказывают фотографии пересохших рек и озер и отступившего моря. Водоемы всегда были своеобразным показателем катаклизмов.
Пересохшее русло реки Сангоне в Италии, где сильнейшая засуха за последние 70 лет
Жители Ирака посещают озеро Сава: по легенде, оно появилось в день рождения пророка Мухаммеда
Оно же, но теперь от него остался лишь маленький пруд
Собака гуляет по пересохшему руслу реки Ямуна в Нью-Дели, Индия
Остров Антилоп в Большом Соленом озере, который еще двадцать лет назад был окружен водой, США
Низкий уровень воды в озере Мид, которое появилось после строительства плотины Гувера, Невада, США
На дне водохранилища Кантарейра недалеко от Сан-Паулу, Бразилия
Так выглядит в этом году Красноярское водохранилище, которое рекордно обмелело
Потрескавшееся дно озера Пеньюэлес в Чили
Мужчина стоит на берегу высохшего озера Черезоле-Реале в итальянском регионе Пьемонт
Старые корабли на высохшем дне Аральского моря, Казахстан
Остатки деревьев на дне водохранилища Рунге в Чили
Озеро Поопо в Боливии, которое окончательно пересохло в 2016 году
Озеро Лагуна-де-Акулео в Чили, которое превратилось в пустыню, и в ней теперь отдыхают лошади
Лодка в бассейне плотины Ла-Бокилья в мексиканском штате Чиуауа
Плавучий барьер, когда-то служивший ограждением, озеро Оровилл, Калифорния
Вид на деревню Асередо в Испании, которая была затоплена в 1990-х годах при строительстве плотины
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АНТИФИШКИ
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"глобальное потепление" это не жаркая погона на всей планете сразу, а небольшое (менее 1 градуса) изменение среднегодовой температуры, которое приводит к *изменениям* климата
где-то была норма осадков 500 мм в год - станет 100 мм, а может 1000 мм
а где-то наоборот было 100 станет 500
где-то реки пересыхают и посевы умирают, а где-то ливни смывают плодородную землю с полей
где-то пересохшая пустыня начнет получать достаточно воды для озеленения, правда в той пустыне плодородной почвы нет, придется тысячу лет ждать пока она образуется