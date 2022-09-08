15 катастрофичных снимков европейских рек, которые обмелели из-за засухи

Реки — главный показатель изменения климата, и последствия засушливого лета в Европе обернулись кризисом.
В Европе лето было катастрофически жарким, и во многих странах установились очень высокие температуры. Но то, что европейцам приходится спасаться от жары и меньше находиться на солнце, лишь верхушка айсберга. Жаркое лето привело к катастрофической засухе, которая отразилась не только на самочувствии людей, но и оказало влияние на экономику Европы. Так, 45% территорий ЕС в конце июля находилось в засушливой зоне, а кое-где даже наблюдался дефицит воды.
На фото Рейн в Германии, основной водный путь торговли в Европе
В середине августа он стал практически непроходимым для грузовых судов из-за обмеления
Однако проблема не только в речном судоходстве и замедлении поставок
В Италии из-за засухи измельчала крупнейшая река По
В ее долине выращивают рис сорта «арборио» для ризотто, и воды настолько мало, что поля невозможно заливать
В ЕС говорят о беспрецедентном истощении водных ресурсов
Также странам дали рекомендации, как можно повторно использовать сточные воды для полива
Река Ваал в Нидерландах: в стране был объявлен второй уровень засухи
Дунай пострадал настолько, что пришлось углублять дно для прохода грузовых судов
Судам даже пришлось стоять в пробках: на фото Дунай в румынском городе Зимнича
В Швейцарии существенно снизились объемы энергии, которые вырабатывают гидроэлектростанции
Реки Франции настолько потеплели, что они не могут охлаждать реакторы на АЭС
Вид на реку По в Италии сверху
В Венгрии обмельчало озеро Веленце, излюбленное место для отдыха
Так выглядит обмельчавший поток ущелья Вердон во Франции
Реки в Европе этим летом стали тревожным звоночком о том, что мир уже живет в эпоху глобального потепления.
Источник:
АНТИФИШКИ
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смеяться я не заставляю)