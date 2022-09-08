15 катастрофичных снимков европейских рек, которые обмелели из-за засухи

В Европе лето было катастрофически жарким, и во многих странах установились очень высокие температуры. Но то, что европейцам приходится спасаться от жары и меньше находиться на солнце, лишь верхушка айсберга. Жаркое лето привело к катастрофической засухе, которая отразилась не только на самочувствии людей, но и оказало влияние на экономику Европы. Так, 45% территорий ЕС в конце июля находилось в засушливой зоне, а кое-где даже наблюдался дефицит воды.

На фото Рейн в Германии, основной водный путь торговли в Европе