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15 катастрофичных снимков европейских рек, которые обмелели из-за засухи

15 катастрофичных снимков европейских рек, которые обмелели из-за засухи

Автор:
08 сентября 2022 10:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   европа   жара   засуха   изменение   климат   реки   фото   
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Реки — главный показатель изменения климата, и последствия засушливого лета в Европе обернулись кризисом.

В Европе лето было катастрофически жарким, и во многих странах установились очень высокие температуры. Но то, что европейцам приходится спасаться от жары и меньше находиться на солнце, лишь верхушка айсберга. Жаркое лето привело к катастрофической засухе, которая отразилась не только на самочувствии людей, но и оказало влияние на экономику Европы. Так, 45% территорий ЕС в конце июля находилось в засушливой зоне, а кое-где даже наблюдался дефицит воды.


На фото Рейн в Германии, основной водный путь торговли в Европе

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В середине августа он стал практически непроходимым для грузовых судов из-за обмеления

Однако проблема не только в речном судоходстве и замедлении поставок

В Италии из-за засухи измельчала крупнейшая река По

В ее долине выращивают рис сорта «арборио» для ризотто, и воды настолько мало, что поля невозможно заливать

В ЕС говорят о беспрецедентном истощении водных ресурсов

Также странам дали рекомендации, как можно повторно использовать сточные воды для полива

Река Ваал в Нидерландах: в стране был объявлен второй уровень засухи

Дунай пострадал настолько, что пришлось углублять дно для прохода грузовых судов

Судам даже пришлось стоять в пробках: на фото Дунай в румынском городе Зимнича

В Швейцарии существенно снизились объемы энергии, которые вырабатывают гидроэлектростанции

Реки Франции настолько потеплели, что они не могут охлаждать реакторы на АЭС

Вид на реку По в Италии сверху

В Венгрии обмельчало озеро Веленце, излюбленное место для отдыха

Так выглядит обмельчавший поток ущелья Вердон во Франции

Реки в Европе этим летом стали тревожным звоночком о том, что мир уже живет в эпоху глобального потепления.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   европа   жара   засуха   изменение   климат   реки   фото   
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8  комментариев
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Игорь 19 минут назад
Есть подозрение что одна крайность может сменить другую. После такой засухи как бы не ливануло так, что мало не покажется.
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1k
Шурман 8 минут назад
О про топливо , Франция нашла лазейку и топливо упало на половину так же как и газ и все остальное , нет блин наши судаки только поднимают цены и все . У меня дети пьют по утрам актимель , прикол в том что я пол города проехал и не нашел его в магазине так же как и кефира , но и это фигня , туалетной бумаги тоже больше не будет и обычной тоже , металла тоже не будет все закрывается . Знакомые уже работы теряют а им говорят ищите сами работу у нас денег нет . Деньги есть только на Украинцев , думаете Украинцев еще долго будут терпеть ? думаю нет .
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1k
Шурман 13 минут назад
Тем временем , цены сказанули типа что это не остановить , эта херня работает только в сторону подъёма а обратной сторону не имеет , сегодня мне уже прислали письма что бы я не имел права мыться как я моюсь потому что показатели воды в нашей семье зашкаливают . Ладно это херня , на фирму тоже прислали что бы я сбавил потребление энергии , а как мне твари это сделать если мы занимаемся ремонтами телефонов , компов и тд ? мне что генератор купить и крутить ? в стране работают все реакторы , оказалось что они энергию всю в Англию гонят , по вечера после 10ти начали отключать свет на улицах , сейчас начинаются затяжные дожди и будет это все как в прошлом году когда после засухи начались наводнения и государство типа выделит деньги пострадавшим а на деле 000000000000 . Ночью лил без остановки , сейчас смотрю что гроза будет очень сильная , в море не выхожу потому что смысла нет , на улице с утра +16 а вода +27 , рыбы вообще нет . Соседи уже спрашивали когда рыба будет , да хрен его знает в октябре .
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6k
Том Сойер 41 минуту назад

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4k
Copycat 49 минут назад
Безусловно это всё коварный Путин, взял насос и выкачал всю воду
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348
Javier Copycat 20 минут назад
Пипец смешно
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