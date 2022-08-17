"Великий потоп": города, которые рискуют оказаться под водой уже в 2030 году

Изменение климата - это реальность нашего времени, и если не принимать меры, то последствия для Земли и её обитателей, в том числе нас с вами, могут быть весьма серьёзными.
Трудно сказать с чем именно связано глобальное потепление на Земле, но многие учёные считают, что основную роль в этом сыграл человек и его деятельность. Да, речь о парниковых газах, из-за которых мы с вами оказались в своеобразной "планетарной теплице".
Не могу не добавить, что ряд исследователей утверждает о невозможности вычислить "вклад" человека в усиление парникового эффекта ввиду низкой концентрации "антропогенных газов" в атмосфере. Получается, что точного ответа на этот вопрос: "Кто виноват?" - в общем-то нет.
Так или иначе, по мнению учёных, перспективы на 2030 год выглядят, мягко говоря, не самыми обнадеживающими. Они считают, что если человечество не примет меры, то планеты, какой мы её знаем сегодня, скоро не будет.
В связи с этим, независимая группа ученых из Climate Central создала карту, на которой можно своими глазами увидеть, какие части мира в скором будущем, вероятно, окажутся под водой из-за грядущего повышения уровня морей и океанов.
Согласно этим исследованиям, основанным на прогнозах климатологов, в том случае, если ситуация с парниковыми газами не изменится, то к 2030 году растает огромное количество льда, уровень воды на Земле поднимется на 1 метр, и, как минимум, 9 крупных городов мира окажутся под водой.
Амстердам
Все мы наслышаны о том, что большая часть Нидерландов находится достаточно низко по отношению к уровню моря. И глядя на эту карту Амстердама, где красным обозначен уровень земли ниже 1 метра относительно воды, мы можем видеть, что через 8 лет голландцев ждёт не очень-то радостное будущее.
Впрочем, голландцы славятся тем, что умеют бороться с наводнениями и демонстрируют это всему миру уже тысячи лет. Ведь местные жители селились в этих местах, на искусственных холмах, ещё в 5 веке до нашей эры, а греческий географ - Пифей, живший 2300 лет назад, упоминал о Нидерландах следующее:
- В борьбе с водой там гибнет больше людей, чем в войнах. Два раза в сутки океанский прилив заливает огромные участки суши и скрывает под собой землю. Природа здесь принадлежит не людям, а морю.
Но глядя на все усилия голландцев, системы их дамб, плотин и шлюзов, думаю, что у них есть все шансы справиться с грядущим повышением уровня моря.
Басра
Этот главный портовый город Ирака расположен на широкой реке Шатт-эль-Араб, впадающей в Персидский залив. Из-за сложной сети каналов и протоков, а также прилегающих к ней болот Басра и её окрестности весьма уязвимы в случае повышения уровня моря.
И как будто этого было бы недостаточно, но также Басра уже много лет страдает от нехватки чистой воды и болезней, передающихся через некачественную питьевую воду. Для примера, у 40 процентов местных жителей в домах нет водопроводной воды и канализации. Поэтому наводнение может только усугубить существующие проблемы.
- В Басре есть вода. Даже не так: мы со всех сторон окружены водой. Но эту воду нельзя пить, она слишком загрязнена, - сказал Аль Хасан, один из местных жителей.
Новый Орлеан
Новый Орлеан - самый густонаселённый город в Луизиане и самый популярный порт на побережье Мексиканского залива. По мнению некоторых туристов, Новый Орлеан можно назвать самым "уникальным и многокультурным" городом Америки. Но, из-за своей близости к воде, он всегда был очень уязвим при наводнениях.
Видите эти тёмные линии на карте вокруг Нового Орлеана? Это городская система дамб, которая была построена, чтобы защитить город от подступающей воды, окружающей его со всех сторон.
Без этих защитных сооружений городу грозили бы ещё большие повреждения чем те, что он получил в 2005 году, во время урагана Катрина. Но, даже с этими дамбами, повышение уровня воды на 1 метр обернётся для Нового Орлеана настоящей катастрофой.
Венеция
Этот список, безусловно, не мог обойтись без великолепного города на северо-востоке Италии, лежащего на 118 небольших островках. Дело в том, что, в ближайшем будущем, Венеции грозит двойная угроза: повышение уровня моря и погружение островков под весом построек в землю - город тонет на 2 миллиметра каждый год.
Венеция уже неоднократно страдала от сильных наводнений. Изменение климата лишь увеличит частоту приливов, которые затапливают её. К примеру, если несколько десятилетий назад явление "высокой воды" на знаменитой площади Сан-Марко (фото с обложки статьи) наблюдалось 9 раз в году, то сегодня оно происходит 90-100 раз в год.
Как и в Новом Орлеане, в Венеции действует система защиты от наводнений, но, по мере усугубления "водного кризиса", сдерживать их будет всё сложнее и, конечно же, дороже.
Хошимин
Те, кто постарше, помнят его под названием Сайгон, под таким именем он существовал до 1976 года, пока его не переименовали в честь основателя Рабочей партии Вьетнама. Менее чем за 200 лет Хошимин превратился из рыбацкого городка в крупнейший город Вьетнама с населением более 9 миллионов жителей.
Как мы видим, карта Climate Central показывает, что районы Хошимина подвержены серьезному риску оказаться под водой к 2030 году. В особенной степени это касается восточных районов, построенных на болотистой местности.
Хотя сам центр Хошимина вряд ли окажется под водой в ближайшее десятилетие, но он, почти наверняка, станет более уязвим для наводнений и тропических штормов. Больше всего, в этом плане, экспертов беспокоит район вдоль дельты Меконга.
Калькутта
Большая часть Западной Бенгалии веками процветала благодаря своим плодородным землям, но, как видно из карты, вода, которая когда-то дарила жизнь, сейчас может стать причиной больших проблем в 14-миллионной Калькутте и её окрестностях.
Как и Хошимин, город испытывает большие трудности во время сезона дождей, поскольку находится довольно низко относительно уровня моря. Проблем городу добавляют обильные летние муссоны и тропические циклоны.
Бангкок
Ещё по данным исследований от 2020 года стало известно, что Бангкок может стать одним из тех городов, которые сильнее других пострадают от глобального потепления в краткосрочной перспективе. По прогнозам исследователей, к 2050 году он, вероятно, полностью скроется под водой.
Столица Таиланда находится всего на 1,5 метра выше уровня моря и, как и в Венеции, суша под ним тоже погружается вниз (только намного быстрее - примерно на 2-3 сантиметра в год).
По мнению климатологов, к 2030 году большая часть прибрежных районов Тха Кхам и Самут Пракан окажется под водой. Это касается и его главного международного аэропорта Суварнабхуми.
Джорджтаун
На протяжении веков столица Республики Гайаны, Джорджтаун, полагалась на морские дамбы, а, если быть точнее, на всего одну гигантскую морскую стену длиной 450 километров, которая являлась мощной защитой от штормов. Возведена она была потому, что большая часть береговой линии города находится на высоте от 0,5 до 1 метра ниже уровня прилива.
Если брать во внимание тот факт, что около 90 процентов населения Джорджтауна проживает на побережье, то в связи с ухудшением климата городу потребуется существенно укрепить свою "морскую стену", чтобы центральные районы города не пострадали.
Саванна
Город Саванна в Джорджии, который часто оказывается в очаге ураганов, даже в спокойные времена сталкивается с проблемами из-за воды, подступающей к нему со всех сторон.
Река Саванна на севере и река Огичи на юге города в периоды половодья так разливаются, что превращают сотни квадратных километров земли в болота. Если уровень Мирового океана продолжит подниматься, то, через 10 лет, город может быть вовсе отрезан от суши.
Источник:
АНТИФИШКИ
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