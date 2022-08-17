"Великий потоп": города, которые рискуют оказаться под водой уже в 2030 году

Трудно сказать с чем именно связано глобальное потепление на Земле, но многие учёные считают, что основную роль в этом сыграл человек и его деятельность. Да, речь о парниковых газах, из-за которых мы с вами оказались в своеобразной "планетарной теплице".

Не могу не добавить, что ряд исследователей утверждает о невозможности вычислить "вклад" человека в усиление парникового эффекта ввиду низкой концентрации "антропогенных газов" в атмосфере. Получается, что точного ответа на этот вопрос: "Кто виноват?" - в общем-то нет.

Так или иначе, по мнению учёных, перспективы на 2030 год выглядят, мягко говоря, не самыми обнадеживающими. Они считают, что если человечество не примет меры, то планеты, какой мы её знаем сегодня, скоро не будет.

В связи с этим, независимая группа ученых из Climate Central создала карту, на которой можно своими глазами увидеть, какие части мира в скором будущем, вероятно, окажутся под водой из-за грядущего повышения уровня морей и океанов.

Согласно этим исследованиям, основанным на прогнозах климатологов, в том случае, если ситуация с парниковыми газами не изменится, то к 2030 году растает огромное количество льда, уровень воды на Земле поднимется на 1 метр, и, как минимум, 9 крупных городов мира окажутся под водой.

Амстердам

Все мы наслышаны о том, что большая часть Нидерландов находится достаточно низко по отношению к уровню моря. И глядя на эту карту Амстердама, где красным обозначен уровень земли ниже 1 метра относительно воды, мы можем видеть, что через 8 лет голландцев ждёт не очень-то радостное будущее.