Будущее Ирана - безжизненная пустыня

Иран — это бывшая Персия, ближневосточная страна, в которой когда-то давно были леса и текли полноводные реки.
Сейчас ситуация изменилась. В Иране редко идут дожди, да и человеческая деятельность наложила сильный отпечаток на всю жизнь Ирана.
Сейчас страна постепенно превращается в пустыню. И виной тому не только человек. Да, строительство плотин и выхлопы от заводов влияют на климат, но еще и природа имеет свойство меняться сама по себе.
Сейчас, согласно прогнозам, 75% территорий когда-то цветущей страны может, и, скорее всего, превратится в пустыню окончательно и бесповоротно.
Следствием это станет то, что население может оказаться в ситуации, когда не хватает питьевой воды. А из-за отсутствия воды может начаться голод.
Всего, по прогнозам экспертов, порядка 50 миллионов сельчан Ирана окажутся в ситуации, когда придется покинуть свои дома. И это означает, что в скором времени в Европу устремятся новые потоки беженцев.
К проблеме привлек внимание фотограф-документалист Хашем Шакери. Он показал, как сейчас выглядят местные реки.
Оказалось, что рыбацкие лодки сели на мель.
В жилых кварталах при этом рабочие работают чуть ли не на пустынных стройках.
Для того, чтобы спастись от пыли и песка, люди словно в африканских пустынях закрывают лица платками.
Фрукты при этом из-за уменьшения количества садов все сильнее растут в цене.
Деревья, даже самые неприхотливые, погибают.
Вода в скором времени станет на вес золота.
Чистой воды все меньше и меньше.
Здания постепенно заносит песком.
Таким образом когда-то цветущий Иран постепенно становится похож на Дюну. Хорошо хоть огромных песчаных червей пока не ползает.
Источник:
АНТИФИШКИ
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