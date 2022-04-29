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Будущее Ирана - безжизненная пустыня

Будущее Ирана - безжизненная пустыня

Автор:
29 апреля 2022 00:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: вода   высыхание   иран   кризис   пустыня   фото   экология   
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Иран — это бывшая Персия, ближневосточная страна, в которой когда-то давно были леса и текли полноводные реки.

Сейчас ситуация изменилась. В Иране редко идут дожди, да и человеческая деятельность наложила сильный отпечаток на всю жизнь Ирана.

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Сейчас страна постепенно превращается в пустыню. И виной тому не только человек. Да, строительство плотин и выхлопы от заводов влияют на климат, но еще и природа имеет свойство меняться сама по себе.

Сейчас, согласно прогнозам, 75% территорий когда-то цветущей страны может, и, скорее всего, превратится в пустыню окончательно и бесповоротно.

Следствием это станет то, что население может оказаться в ситуации, когда не хватает питьевой воды. А из-за отсутствия воды может начаться голод.

Всего, по прогнозам экспертов, порядка 50 миллионов сельчан Ирана окажутся в ситуации, когда придется покинуть свои дома. И это означает, что в скором времени в Европу устремятся новые потоки беженцев.

К проблеме привлек внимание фотограф-документалист Хашем Шакери. Он показал, как сейчас выглядят местные реки.

Оказалось, что рыбацкие лодки сели на мель.

В жилых кварталах при этом рабочие работают чуть ли не на пустынных стройках.

Для того, чтобы спастись от пыли и песка, люди словно в африканских пустынях закрывают лица платками.

Фрукты при этом из-за уменьшения количества садов все сильнее растут в цене.

Деревья, даже самые неприхотливые, погибают.

Вода в скором времени станет на вес золота.

Чистой воды все меньше и меньше.

Здания постепенно заносит песком.

Таким образом когда-то цветущий Иран постепенно становится похож на Дюну. Хорошо хоть огромных песчаных червей пока не ползает.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вода   высыхание   иран   кризис   пустыня   фото   экология   
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3  комментария
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Mowgley Полчаса назад
Судя по местности, все фото из Деште-кевир, там и так Большая соляная пустыня.
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407
Просто прохожий 9 минут назад
Судя по аватарке делаю вывод что автор не совсем от мира сего, ну мягко говоря дурачок. Интересно где можно найти фото такого качество? Этим фото как минимум 30 лет, снято на хреновую пленку, выцвели, сканированы и выставили для позора. Позорище, минус и очень жирный.
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13k
Александр 19 минут назад
Облачный лес – одна из самых прекрасных частей Ирана
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Александр Невский
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