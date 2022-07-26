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Последствия экологических проблем на примере знаменитых строений

Последствия экологических проблем на примере знаменитых строений

Автор:
26 июля 2022 08:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   засуха   климат   потом   проблема   строения   фото   экология   
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Проблем в мире много, но климатические часто остаются вне внимания общественности, а ведь вот как могут выглядеть города уже через 100-200 лет, если пустить всё на самотёк.

Если продолжать игнорировать проблемы, связанные с экологией, то не далее чем в следующем веке может произойти вот это. Французский художник и иллюстратор Фабьен Барро совершенно не щадил знаменитые достопримечательности в своих работах из серии «Новости из будущего», зарывая Колизей в пески и отправляя Триумфальную арку на морское дно. Будущее в его представлении — штука мрачная и апокалиптическая.


Автор подчёркивает, что эти изображения не являются точным научно-обоснованным прогнозом — это всё же художественное произведение. Однако оно имеет под собой официальные опасения учёных о повышении уровня моря, опустынивании и так далее.


Колизей в 2219 году

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Статуя Свободы в 2119 году

Фабьен Барро считает, что подобные изображения способны оказать влияния на умы людей, привлечь их внимание к экологическому кризису и помочь им осознать последствия бездействия. Образы действительно мощные и неутешительные.


Нью-Йоркский небоскрёб в 2476 году

Триумфальная арка

Этот конкретный арт Фабьен Барро посвятил французскому художнику Рональду Кэту (1943-2016), у которого есть точно такой же рисунок с китами и подводной Триумфальной аркой.


Тадж-Махал в 2131 году

Как видите, кое-где автор даёт точный год, когда якобы было сделано фото. Разумеется, это сделано ради эффектности. Но наши потомки проверят.


Чикаго в 2323 году

Эйфелева башня, год неизвестен

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   засуха   климат   потом   проблема   строения   фото   экология   
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11  комментариев
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51k
А.Берестенко Час назад
Москва, 2245г.....
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2k
milenBG 3 минуты назад
Уже видел
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2k
5010_BIRD 11 минут назад
Где здесь проблема?
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33k
Nefrion 12 минут назад
Вы определились бы, засохнем мы или потопнем.
К слову о глобальном потеплении: оч многие типа посчитали на сколько поднимется уровень воды если растает сколько-то льда. А вот сколько влаги при этом будет тупо держаться в воздухе чего-то не учли.
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629
HalloFreeSpace Час назад
Интересно , по какому принципу они годы прописали )) ?
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25k
SerGProS Час назад
Вообще но проблем с экологией. Вон какой цветничок развели
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Raingold Fischer Час назад
Херня полная, статую свабоды затопит а небоскрёб засыпит песками хотя оба здания в Нью-Йорке. Учи географию.
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