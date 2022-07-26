Последствия экологических проблем на примере знаменитых строений

Если продолжать игнорировать проблемы, связанные с экологией, то не далее чем в следующем веке может произойти вот это. Французский художник и иллюстратор Фабьен Барро совершенно не щадил знаменитые достопримечательности в своих работах из серии «Новости из будущего», зарывая Колизей в пески и отправляя Триумфальную арку на морское дно. Будущее в его представлении — штука мрачная и апокалиптическая.

Автор подчёркивает, что эти изображения не являются точным научно-обоснованным прогнозом — это всё же художественное произведение. Однако оно имеет под собой официальные опасения учёных о повышении уровня моря, опустынивании и так далее.

Колизей в 2219 году