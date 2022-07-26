Последствия экологических проблем на примере знаменитых строений

Проблем в мире много, но климатические часто остаются вне внимания общественности, а ведь вот как могут выглядеть города уже через 100-200 лет, если пустить всё на самотёк.
Если продолжать игнорировать проблемы, связанные с экологией, то не далее чем в следующем веке может произойти вот это. Французский художник и иллюстратор Фабьен Барро совершенно не щадил знаменитые достопримечательности в своих работах из серии «Новости из будущего», зарывая Колизей в пески и отправляя Триумфальную арку на морское дно. Будущее в его представлении — штука мрачная и апокалиптическая.
Автор подчёркивает, что эти изображения не являются точным научно-обоснованным прогнозом — это всё же художественное произведение. Однако оно имеет под собой официальные опасения учёных о повышении уровня моря, опустынивании и так далее.
Колизей в 2219 году
Статуя Свободы в 2119 году
Фабьен Барро считает, что подобные изображения способны оказать влияния на умы людей, привлечь их внимание к экологическому кризису и помочь им осознать последствия бездействия. Образы действительно мощные и неутешительные.
Нью-Йоркский небоскрёб в 2476 году
Триумфальная арка
Этот конкретный арт Фабьен Барро посвятил французскому художнику Рональду Кэту (1943-2016), у которого есть точно такой же рисунок с китами и подводной Триумфальной аркой.
Тадж-Махал в 2131 году
Как видите, кое-где автор даёт точный год, когда якобы было сделано фото. Разумеется, это сделано ради эффектности. Но наши потомки проверят.
Чикаго в 2323 году
Эйфелева башня, год неизвестен
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 17 строений со всего мира, которые делают жизнь удобнее и при этом радуют красотой
- Фото затопленной деревни, которая выглянула из-под воды во время засухи
- 20 похожих на антиутопию снимков об изменении климата
- Экологические проблемы планеты в объективе фотографов: 15 впечатляющих снимков
- В Нью-Йорке построят небоскрёб, покрытый лилиями
К слову о глобальном потеплении: оч многие типа посчитали на сколько поднимется уровень воды если растает сколько-то льда. А вот сколько влаги при этом будет тупо держаться в воздухе чего-то не учли.