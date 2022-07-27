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В московском трамвае пьяный гопник набросился на старика за то, что тот поддерживает Россию

В московском трамвае пьяный гопник набросился на старика за то, что тот поддерживает Россию

Автор:
27 июля 2022 18:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Чертаново   гопник   дедушка   драка   здоровяк   старик   трамвай   
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Сначала здоровяк оскорблял пожилого человека, потом предложил подраться.

В Чертаново пожилой мужчина возвращался домой на трамвае. В нём же ехал пьяный и здоровенный мужик, который ходил по вагону и докапывался до пассажиров. Дедушке откровенно не повезло - он зачем-то заговорил с этим гражданином.

Сначала тот заплетающимся языком выяснял: «Ты откуда? Вообще кто и чем занимаешься? Ты за…л! Я спрашиваю - кто ты?» А потом добавил: «Я же не спрашиваю - ты за Путина или нет?»

На что пожилой мужчина спокойно ответил, что за Путина. Видимо, нетрезвому гопнику только и нужен был любой повод: он стал кричать, что руки теперь ему не подаст, показал «фак» человеку, который старше его раза в два, и хлестнул сумкой по лицу. Потом начал толкаться, крыть матом и даже попытался спровоцировать старика на драку.

На следующей остановке он всё-таки вылез из трамвая, проорав на прощание очередной «спич»:

Ну что, ждём видео с протрезвевшим и печальным здоровяком, который просит прощения у дедушки и всей страны?

Источник:

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Метки: Москва   Чертаново   гопник   дедушка   драка   здоровяк   старик   трамвай   
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33  комментария
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3k
PtDragon 2 часа назад
>Ну что, ждём видео с протрезвевшим и печальным здоровяком, который просит прощения у дедушки и всей страны?
Ждём печального придурка в суде!
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21k
BiZ 24 секунды назад
ну так тут сразу несколько статей. видео в органы и на органы..
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773
Голосмордора Полминуты назад
Очередное насекомое, бутылка правосудия уже в пути.
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40k
Лесли 🥰 17 минут назад
Мудило! Откуда он вылез падла?!
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850
gon991 17 минут назад
пожалуйста найдите эту мразь!!!!!
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777
Mr White Man Полчаса назад
эту обезьяну на кичу лет на 5 сразу
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46k
Элек Мек Полчаса назад
Петушня гнутая.
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4k
Двестиграмм 38 минут назад
АРМЯНСКАЯ ТВАРЬ

https://vk.com/artsirotin
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−102
Сигизмунд Лазаревич 48 минут назад
типичное чертаново ))) там таких чертей каждый десятый.
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 49 минут назад
Беженцы?
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1k
Mazter 51 минуту назад
Как говорится, что у трезвоготна уме, то у пьяного на языке. Отсюда делаем вывод, что это животное не то, что напилось и слегка потеряло контроль оно ВСЕГДА так думает.
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10k
Hunson Abadeer 52 минуты назад
уёпок очередной...
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5k
rutt 55 минут назад
Интересно, сам извинения запишет или после народного внушения
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18k
ЦСКА 57 минут назад
Тварь мразотная! Если этот выродок и еще два других останутся без судимостей, то останется от стыда за нашу "систему" и СК провалиться!
«Всё это было в состоянии аффекта»: запоздалые извинения от футбольного фаната, избившего 14-летнего подростка в Нижнем Новгороде
«Всё это было в состоянии аффекта»: запоздалые извинения от футбольного фаната, избившего 14-летнего подростка в Нижнем Новгороде

Он записал видео, в котором попросил прощения у мальчика, у национальных меньшинств и вообще, у всех, у кого только можно.


«Я никого не боюсь»: в Нижневартовске приезжий устроил погром в магазине, а потом начал качать права
«Я никого не боюсь»: в Нижневартовске приезжий устроил погром в магазине, а потом начал качать права

Ему не продали пиво и он психанул - разбил несколько бутылок и нахамил продавцу и администратору.

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7k
Mowgley Z ⚔ Час назад
На.х.е.р. не нужны его извинения.
Пусть форму для ВС РФ пошьет несколько лет по решению суда, будет хоть какая-то польза от этого биомусора.
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2
Димыч Час назад
Ждём сопливые извинения на камеру...
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1k
Денис Ануфриев Час назад
скоро ждем видео с извинениями,зря он про Путина упомянул,серые его точно теперь из-за этого найдут
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6k
Кружок Час назад
хохлотварь
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52
twincam Rus77 51 минуту назад
ну надо отправить в правильные органы.
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70k
Пётровыч Час назад
Уже скоро - я не хотел, я на самом деле так не думаю, я всех люблю, простите меня пожалуйста
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2k
Александр Туманов Час назад
Очень (топящие) за акраину, предпочитают ездить пьяными в трамваях, а не защищать любимую родину с оружием в руках.
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1k
Р Х Час назад
Черт из Чертаново.
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