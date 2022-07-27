В московском трамвае пьяный гопник набросился на старика за то, что тот поддерживает Россию

Сначала тот заплетающимся языком выяснял: «Ты откуда? Вообще кто и чем занимаешься? Ты за…л! Я спрашиваю - кто ты?» А потом добавил: «Я же не спрашиваю - ты за Путина или нет?»

На что пожилой мужчина спокойно ответил, что за Путина. Видимо, нетрезвому гопнику только и нужен был любой повод: он стал кричать, что руки теперь ему не подаст, показал «фак» человеку, который старше его раза в два, и хлестнул сумкой по лицу. Потом начал толкаться, крыть матом и даже попытался спровоцировать старика на драку.

На следующей остановке он всё-таки вылез из трамвая, проорав на прощание очередной «спич»: