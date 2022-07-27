В московском трамвае пьяный гопник набросился на старика за то, что тот поддерживает Россию

Сначала здоровяк оскорблял пожилого человека, потом предложил подраться.
В Чертаново пожилой мужчина возвращался домой на трамвае. В нём же ехал пьяный и здоровенный мужик, который ходил по вагону и докапывался до пассажиров. Дедушке откровенно не повезло - он зачем-то заговорил с этим гражданином.
Сначала тот заплетающимся языком выяснял: «Ты откуда? Вообще кто и чем занимаешься? Ты за…л! Я спрашиваю - кто ты?» А потом добавил: «Я же не спрашиваю - ты за Путина или нет?»
На что пожилой мужчина спокойно ответил, что за Путина. Видимо, нетрезвому гопнику только и нужен был любой повод: он стал кричать, что руки теперь ему не подаст, показал «фак» человеку, который старше его раза в два, и хлестнул сумкой по лицу. Потом начал толкаться, крыть матом и даже попытался спровоцировать старика на драку.
На следующей остановке он всё-таки вылез из трамвая, проорав на прощание очередной «спич»:
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Ну что, ждём видео с протрезвевшим и печальным здоровяком, который просит прощения у дедушки и всей страны?
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АНТИФИШКИ
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Ждём печального придурка в суде!
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Он записал видео, в котором попросил прощения у мальчика, у национальных меньшинств и вообще, у всех, у кого только можно.
Ему не продали пиво и он психанул - разбил несколько бутылок и нахамил продавцу и администратору.
Пусть форму для ВС РФ пошьет несколько лет по решению суда, будет хоть какая-то польза от этого биомусора.