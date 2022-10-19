Неадекватный амбал избивал прохожих прямо в центре Москвы - отпор ему смог дать только пенсионер с палочками для скандинавской ходьбы

Здоровяк перебрал то ли с алкоголем, то ли с веществами - и начал приставать к людям на Большой Грузинской улице. Первым делом напал на самокатчика, но хипсер успел оперативно сбежать. Потом двухметровый лось ударил женщину.

А затем, явно подумав, что нашёл легкую и беззащитную цель - неадекват попытался достать левым хуком пенсионера. Но тот оказался не робкого десятка.

Он увернулся и сам пошёл в атаку с палками наперевес. Как и все гопники, амбал перепугался, когда получил отпор - сбежал и укрылся в ближайшем магазине. Возможно, от страха даже забрался под прилавок.

Там его и скрутили.