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Неадекватный амбал избивал прохожих прямо в центре Москвы - отпор ему смог дать только пенсионер с палочками для скандинавской ходьбы

Неадекватный амбал избивал прохожих прямо в центре Москвы - отпор ему смог дать только пенсионер с палочками для скандинавской ходьбы

Автор:
19 октября 2022 14:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   амбал   дедушка   нападение   неадекват   отпор   пенсионер   хулиган   
3149
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Дедушка так мастерски отлупил хулигана, что тот убежал и спрятался в ближайшем магазине.

Здоровяк перебрал то ли с алкоголем, то ли с веществами - и начал приставать к людям на Большой Грузинской улице. Первым делом напал на самокатчика, но хипсер успел оперативно сбежать. Потом двухметровый лось ударил женщину.

А затем, явно подумав, что нашёл легкую и беззащитную цель - неадекват попытался достать левым хуком пенсионера. Но тот оказался не робкого десятка.

Он увернулся и сам пошёл в атаку с палками наперевес. Как и все гопники, амбал перепугался, когда получил отпор - сбежал и укрылся в ближайшем магазине. Возможно, от страха даже забрался под прилавок.

Там его и скрутили.

Источник:

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Метки: Москва   амбал   дедушка   нападение   неадекват   отпор   пенсионер   хулиган   
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44  комментария
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8k
Shtoppi 2 часа назад
Остается надеяться что этого отморозоньку теперь ждет дальняя дорога, а не условка.
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3k
Трям 10 минут назад
Убегал с криком - а меня-то за что???? )))
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1k
Moon24 13 минут назад
Таких нужно просто уничтожать в досудебном порядке на месте . Это не люди а неполноценные животные недостойные жить
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3k
cnob7 16 минут назад
надо было его обоссать на камеру
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−15
Сигизмунд Лазаревич 45 минут назад
Похоже скандинавская ходьба и в самом деле для здоровья полезна...
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1k
Денис Ануфриев 47 минут назад
нафиг,на передовую,в штурмовики!
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162
Олег Сергеевич 48 минут назад
Он здоровый лосяра. И нападал на более мелких(по росту и комплекции) и женщин. Слава богу нашелся человек. Вернее ЧЕЛОВЕК!!! Который не испугался.
Надеюсь на долгий отдых этого недочеловека на нарах
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40k
Лесли 🥰 58 минут назад
Дед молодец! А это неполноценное дерьмо, а не мужик!
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17k
Сергей 59 минут назад
А чего ему голову поддерживают, повернув набок? Такое обычно при эпилепсии применяют, чтобы рвотными массами не захлебнулся и затылком во время припадка не ударился. А перед припадком возможны приступы неспровоцированной агрессии. Так что скорее всего ни с каким "веществами" человек не переборщил, просто больной.
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2k
ZOV Час назад
Хитрожопый. Он от призыва откосил, знает, что уголовки тут нет, а на мед обследование могут направить. А там и время потянуть можно.
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−36
imho Час назад
А вот интересно, что было бы со мной если бы я там мимо на скейте например проезжал и решил бы вступиться путем соприкосновения подвески и его головы?
Лучше конечно попасть ребром доски в подколенную ямку(коленка сзади) что бы он упал и скрутить, но попасть сложно.
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28k
Aqueronte Час назад
Это ж каким надо быть по жизни обиженным чтобы пытаться самоутвердиться за счёт тех кто внешне слабее. И так позорно бежать, петушок здоровый
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1k
thor2006 Час назад
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841
комнатный сибиряк Час назад
Вот таких, точно нужно бить в ментовке, пока не обосрётся
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9k
antonium Час назад
Ну самокатчику так и надо. У деда было спец.средство, которое он успешно переменил))
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−36
imho Час назад
Быдло ссыкло дедушку испугался
Дедушка молодец!!!
Жаль что задержали так ласково.
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2k
Gleb_Skameikin 2 часа назад
Эдвард Билл?
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького))
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7k
Кружок 2 часа назад
кто такое "ХИПСЕР"?
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August

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