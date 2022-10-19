Неадекватный амбал избивал прохожих прямо в центре Москвы - отпор ему смог дать только пенсионер с палочками для скандинавской ходьбы

Дедушка так мастерски отлупил хулигана, что тот убежал и спрятался в ближайшем магазине.
Здоровяк перебрал то ли с алкоголем, то ли с веществами - и начал приставать к людям на Большой Грузинской улице. Первым делом напал на самокатчика, но хипсер успел оперативно сбежать. Потом двухметровый лось ударил женщину.
А затем, явно подумав, что нашёл легкую и беззащитную цель - неадекват попытался достать левым хуком пенсионера. Но тот оказался не робкого десятка.
Он увернулся и сам пошёл в атаку с палками наперевес. Как и все гопники, амбал перепугался, когда получил отпор - сбежал и укрылся в ближайшем магазине. Возможно, от страха даже забрался под прилавок.
Там его и скрутили.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В Воронеже парень с ножом напал на пенсионера, который сделал ему замечание
- Пассажир такси спровоцировал аварию с… мусоровозом
- В Стамбуле на туристку из Казани напал турок с катаной
- Жители московского ЖК устроили сходку после нападения мигранта на их соседку
- Компьютерный мастер починил пенсионеру компьютер за 12 тысяч рублей
Надеюсь на долгий отдых этого недочеловека на нарах
Эпилептики, конечно, больные люди, но не дебилы же...
Даже, если, Вы правы - на здоровье, только не забывайте, что как закончили призыв, так и начнут. А справка от нарколога, это навсегда))))
Лучше конечно попасть ребром доски в подколенную ямку(коленка сзади) что бы он упал и скрутить, но попасть сложно.
Жаль что задержали так ласково.