13 футболок с надписями, которые могут надеть только наши люди

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Обычно люди ходят в футболках с нелепыми и смешными надписями, потому что им их кто-то подарил. Но порой люди и сами выбирают себе говорящую одежду, чтобы донести свою мысль.
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А у вас есть футболки с забавными надписями?
Источник:
АНТИФИШКИ
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