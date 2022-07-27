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13 футболок с надписями, которые могут надеть только наши люди

13 футболок с надписями, которые могут надеть только наши люди

Автор:
27 июля 2022 10:58
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   надписи   надписи на футболках   прикол   фото   футболки   
3551
14

Обычно люди ходят в футболках с нелепыми и смешными надписями, потому что им их кто-то подарил. Но порой люди и сами выбирают себе говорящую одежду, чтобы донести свою мысль.

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А у вас есть футболки с забавными надписями?

Источник:

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Метки: забавно   надписи   надписи на футболках   прикол   фото   футболки   
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18  комментариев
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58k
Александр Час назад
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4k
мемфрид 2 минуты назад
Первое, что утром попалось под руку...)
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55
Jangalop 9 минут назад
Прознал жизнь, говоришь...
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1k
Димон87 16 минут назад
А где же футболка с ПИВОЗАВРОМ?
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−5
Вадим 55 минут назад
Такое надеть может только человек с отсутствием мозгов! Особенно футболку с ботоксным ополоумевшим президентом!
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262
capbutt Вадим 10 минут назад
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262
capbutt LorienSB 3 минуты назад
О, руссо патриотто подъехали
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58k
Александр Час назад
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8
Nik Александр 22 минуты назад
Акционерное общество, возможно, с большими дивидендами через 9 месяцев. Или бросовые инвестиции.
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10k
Владимир Час назад
>> ПОбедил анорексию
Наши?
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16k
Топпер Харли 2 часа назад
Да конечно!)
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3k
GROMOZEKA 2 часа назад
Особенно призыв показать тити, уместен на кладбище, где и сделано фото
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Спелая кукурузинка

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