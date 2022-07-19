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13 отцов, которые так гордятся своими дочками, что не могут об этом молчать

13 отцов, которые так гордятся своими дочками, что не могут об этом молчать

Автор:
19 июля 2022 11:14
Метки: гордость папочки   дети   забавно   отцы и дети   прикол   фото   
3768
14

Отцовская гордость - настоящая награда для детей. Папы из нашей подборки явно любят своих девочек и не могут ими налюбоваться. Вот это я понимаю - поддержка!

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А вами гордились родители?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: гордость папочки   дети   забавно   отцы и дети   прикол   фото   
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19  комментариев
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30k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Когда у тебя рождается сын, ты становишься отцом, когда дочь - папочкой ))
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3k
Vlamir 8 минут назад
Все могу понять, но зачем делать уродливую татуху? Ну подожди пока девочка подрастет, а это очень быстро, и делай сразу красивый рисунок!
Наверное папа большой, на нем "много свободного места"!
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8
Alexey Gera 9 минут назад
Тоже хочу похвастаться. Но для фото не хватает кармы. Подкиньте, пожалуйста, до десяти.
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1k
Matrix Полчаса назад
У моей на днях вышла первая книга, горжусь ей
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1k
ssdeep 45 минут назад
Второе высшее, она у меня молодец!
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1k
Dimon 55 минут назад
В пределах дома и семьи , родители могут хоть какашки доедать за своими чадами! Но когда выкладывают каждый день в соцсетях милые каракули детей, выдавая их за шедевр или бесконечные фото детей с котиками и собачками, то реально выглядит смешно! При этом ещё все друзья обязаны лайкнуть и восхититься! Идиотизм
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4k
Ivan 59 минут назад
У меня сын. Могу скинуть скрин, где в чате СНТ разыскивают трех подростков, высадивших стекла в каком-то доме :)
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8k
Влад Час назад
главное чтобы она во время и после сборов таких грибочков в рот руками не лезла...
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112k
zubrilov Час назад
Комментарий к фото
В LA покупал такую, в обсерватории. И потерял в ремонте потом((
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2k
Nyash 2 часа назад
дневник моего старшенького сыночка и золотая медаль.
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75
Dennis Silver SerGProS 56 минут назад
На поступление в ВУЗ может повлиять.
А вот что ни о чем не говорит - тут согласен.
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Спелая кукурузинка

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