13 отцов, которые так гордятся своими дочками, что не могут об этом молчать

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Отцовская гордость - настоящая награда для детей. Папы из нашей подборки явно любят своих девочек и не могут ими налюбоваться. Вот это я понимаю - поддержка!
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А вами гордились родители?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: гордость папочки дети забавно отцы и дети прикол фото
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Наверное папа большой, на нем "много свободного места"!
А вот что ни о чем не говорит - тут согласен.
После Бауманки надо ракеты запускать, батискафы конструировать и роботов делать, а не майл ру.