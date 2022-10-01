14 надписей на стенах, в которых больше смысла, чем в книгах по философии

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Не зря говорят, что самые мудрые мысли приходят в 5 утра на кухне за разговорами, ведь порой даже в новостях и умных книжках меньше значения, чем в обыденных вещах. Немного осознанности, романтики и философии, которые внезапно нашлись на стенах.
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А вы когда-нибудь "марали" стены своими изречениями?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Среди г..на мы все поэты
Среди поэтов мы - г..но
Но знаете что? Они, конечно, желторотые. Но с некоторыми из них я бы выпил.