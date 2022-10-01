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14 надписей на стенах, в которых больше смысла, чем в книгах по философии

14 надписей на стенах, в которых больше смысла, чем в книгах по философии

Автор:
01 октября 2022 12:52
Сообщество : Юмор
Метки: Надписи на стенах   забавно   надписи   прикол   философия   фото   
13957
15

Не зря говорят, что самые мудрые мысли приходят в 5 утра на кухне за разговорами, ведь порой даже в новостях и умных книжках меньше значения, чем в обыденных вещах. Немного осознанности, романтики и философии, которые внезапно нашлись на стенах.

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А вы когда-нибудь "марали" стены своими изречениями?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Надписи на стенах   забавно   надписи   прикол   философия   фото   
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34  комментария
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861
max20 День назад
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27k
pokevon 2 часа назад
Вот эта понравилась сегодня))
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79
sd 3 часа назад
это было круто!!!
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167
morzov 13 часов назад
Ты думаешь время придет, а оно только уходит
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12
Владимир 21 час назад
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720
комнатный сибиряк 24 часа назад
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365
adssaf afasffdsga День назад
Пробки вылетели, цитатки пошли на стенах писать?
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6k
пропеллер День назад
фотошоп
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BiZ День назад
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Killgrave День назад
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Иваныч День назад
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44k
Максим Т. День назад
Комментарий к фото
Что, фотошоп осваиваешь?
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1k
beo День назад
"Зачем?" в данном случае это не философский вопрос- а самоназвание так называемой "арт-группы" уе...нов-графоманов, которые это название на любой свободной поверхности малюют... очень много где в мск это лого намалевано.
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44k
Максим Т. День назад
Философы мамкины. Надеюсь, их нашли и они отмыли свои мюсли?
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13k
Иван День назад
Писать на стенах туалета
Увы, уже не мудрено
Среди г..на мы все поэты
Среди поэтов мы - г..но
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924
Placid День назад
ДБ! А это бывшая арт (не художественная) позиция в Севастополе. Там все разрисовали безмозглые придурки и молодежь, которая просто тренируется писать слова из нескольких букв. Но есть и другие мальчишки.
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8k
JeanLuk День назад
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1k
Victor Chromov День назад
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22k
Mike Miller День назад
Процентов на 99 уверен, что среди авторов этих надписей не было людей старше 25.
Но знаете что? Они, конечно, желторотые. Но с некоторыми из них я бы выпил.
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17k
Александр Сучков День назад
Фотошопы и баяны! Свежака почти нет. Автору мои поздравления....
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23k
Егор День назад
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