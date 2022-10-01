14 надписей на стенах, в которых больше смысла, чем в книгах по философии

Не зря говорят, что самые мудрые мысли приходят в 5 утра на кухне за разговорами, ведь порой даже в новостях и умных книжках меньше значения, чем в обыденных вещах. Немного осознанности, романтики и философии, которые внезапно нашлись на стенах.