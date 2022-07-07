Фотографии, которые сломают ваш мозг и заставят посмотреть на них дважды

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Осторожно! Не верьте своим глазам, они могут вас обманывать. Особенно если это касается фотографий, где в дело вступает перспектива, которая любит устраивать фокусы.
В итоге получаются снимки из рубрики «показалось», на которые придётся посмотреть несколько раз, чтобы разобраться, что там на самом деле происходит. Мы собрали для вас несколько примеров.
Осьминожка
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Платье из волос
Как будто маленькая Белоснежка в золотом платье
Маленькие ножки
Кентавр наоборот
Нет, это не рама для картины
Приглядитесь, и вы поймёте, что это на самом деле зеркало.
Просто фонтан
Длинный кот
Непропорциональная голова
Очень большой кот
Чья рука на талии
Очень гибкий футболист
Двойное лицо
Летающий кэтмобиль
Диджей с сюрпризом
Маленькая кошка на голове
Огромная собака
Источник:
АНТИФИШКИ
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