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Фотографии, которые сломают ваш мозг и заставят посмотреть на них дважды

Фотографии, которые сломают ваш мозг и заставят посмотреть на них дважды

Автор:
07 июля 2022 09:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   животные   забавно   люди   показалось   прикол   фото   
365
18

Осторожно! Не верьте своим глазам, они могут вас обманывать. Особенно если это касается фотографий, где в дело вступает перспектива, которая любит устраивать фокусы.

В итоге получаются снимки из рубрики «показалось», на которые придётся посмотреть несколько раз, чтобы разобраться, что там на самом деле происходит. Мы собрали для вас несколько примеров.


Осьминожка

×
×

Платье из волос

Как будто маленькая Белоснежка в золотом платье

Маленькие ножки

Кентавр наоборот

Нет, это не рама для картины

Приглядитесь, и вы поймёте, что это на самом деле зеркало.

Просто фонтан

Длинный кот

Непропорциональная голова

Очень большой кот

Чья рука на талии

Очень гибкий футболист

Двойное лицо

Летающий кэтмобиль

Диджей с сюрпризом

Маленькая кошка на голове

Огромная собака

Источник:

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Метки: Юмор   животные   забавно   люди   показалось   прикол   фото   
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Thomsen 18 минут назад
<Кентавр наоборот>

Собчавр??
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Anarasius

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