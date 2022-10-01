Когда одна буква решает всё

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Иногда значение может поменять одна буква, один слог и ударение. Сегодня как раз про такие вот важные детали пойдет речь. Иногда значение меняется в корне.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Дерьмо - литературное слов.
Если ты остроумен, и никого не обидел, то над этим все только посмеются!!!
Как пример - опечатка в газете: "100 000км - не пЕРдел"
Мужик только улыбнулся, и сказал "вот это реклама - на всю страну прославили"
... Ремонтируем двигатели в сжатые сраки...
да много приколов бывает, и это не от недостатка образования
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Очень символичный дем. ))
З.Ы. Я еще при Союзе, в 80-ых в Крым на пароме на автобусе, обратно и на автобусе и один раз поездом.
По мосту еще не ездила. Как-нибудь прокачусь, надеюсь.
Ну, сдавали, сдавали, за картами засиделись, за костями игральными, стемнело. А в то время и студенты, и профессора были бедные, домой их не отправишь, пришлось спать укладывать в профессорской трехкомнатной квартире. В одной комнате два студента, в другой профессор с женой, в третьей профессорская дочь. Все чин по чину, спят.
Просыпается студент, думает, а хрен ли я с этим придурком лежу, пойду-ка профессорскую дочь навещу. Глядь в одну две головы из под одеяла торчат, ну то профессор с женой, глядь в другую одна голова. Дочка! Юрк к ней под одеяло, спят. Не спится и профессору. Встает среди ночи, дай, думает, к дочке перелягу, мало ли что от этих балбесов ждать. Шнырь в одну комнату, две головы, ага, студенты, шнырь в другую одна, дочка, не иначе. Прыг спит.
Ну, тут и второй студент проснулся, и, как вы уже догадались, отправился по стопам друга, на поиски профессорской дочки.
Утро. Просыпается профессор. Один. В комнате студентов. Хм... Заглядывает в одну комнату там студент с дочкой, в другую студент с женой. Чешет репу:
Сколько лет преподаю комбинаторику, но таких [мат] перестановок еще не видел!
Скоро, мы передохнём от холода.
Скоро, мы передохнем от холода.
Чайник долго НЕ остывает.
Что решает частица "НЕ"?