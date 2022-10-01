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Когда одна буква решает всё

Когда одна буква решает всё

Автор:
01 октября 2022 13:05
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   значение   надписи   одна буква   прикол   фото   
23429
15

Иногда значение может поменять одна буква, один слог и ударение. Сегодня как раз про такие вот важные детали пойдет речь. Иногда значение меняется в корне.

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Источник:

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Метки: забавно   значение   надписи   одна буква   прикол   фото   
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81  комментарий
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20k
homerchik День назад
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18k
anpetrof 3 часа назад
Был у меня знакомый - директор мебельного магазина. У них была вывеска "МЕБЕЛЬ". Ночью буквы светились. И вот однажды буква М перестала светиться. Звонит мой знакомый в городскую управу и говорит: "У нас буква М на вывеске не горит. Можно, мы ночью подсветку вывески включать не будем?" Там несколько секунд подумали и говорят: "Да, не включайте!"
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1k
Бубырь донской 5 часов назад
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87k
Феофан 7 часов назад
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1k
Вадим В. Новоженов 13 часов назад
Знакомое место : Спб., просп. Испытателей, 12 .
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520
Павел День назад
Пивная "Ублевка"
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1k
vijilante День назад
Объявление :
- Ресторану "...АВКАЗ" требуется неоновая буква "К" или буква "Ж" ,работающая на половину.
Через два дня:
- Ресторану "АВКАЗЖ" требуются трезвые установщики неоновых букв.
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1k
Евгений День назад
Ну то что на первой картинке, в ней бывает член человека с простатой, это весьма может быть...
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23k
Егор День назад
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247
Andrew Belaks День назад
Раньше в старых электричках из Риги в Юрмалу на дверях по-латышски было написано ''Neatbalstities'' что переводится как ''не прислоняться'' Во время одной из поездок в тамбуре ржач - пиндосовские туристы угарают - прикрыли букву ''N'' и получилось у них ''Eatbalstities'' - ''Хавай яйца, сиськи'', с английского. Хотя в слове balls 2 L, но смысл всё тот же)
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93
Tupen День назад
Может быть, это потому, что образования не хватает?
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Олег День назад
вроде не каникулы....
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10k
Дмитрий День назад
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Комментарий удален
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U55R День назад
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Дворняга День назад
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2k
Autumn2015 День назад
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313
VDVForever Дмитрий День назад
Ага Симф, его ни с каким вокзалом не спутать)
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21k
BiZ День назад
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499
Chuckovsky День назад
Из-за ошибки в одной букве в имени я прилетел на курорт на два дня позже, чем моя семья. Причем улетели даже зубная щетка и зарядка телефона((( А все судебные приставы.
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Потапыч День назад
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notatoys Евгений День назад
я не брал сферу
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BiZ День назад
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