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«И так сойдёт»: 17 случаев, когда за работу брались "мастера своего дела"

«И так сойдёт»: 17 случаев, когда за работу брались "мастера своего дела"

Автор:
27 июля 2022 09:34
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   и так сойдёт   люди   подборка   работа   фото   я починил   я сделал   
1738
18

Иногда люди, которым поручено выполнять какое-то дело, относятся к нему слишком легко.

Возможно, в детстве их кумиром был «Вовка в Тридевятом царстве» с его неизменным и узнаваемым «и так сойдёт». Ну или не Вовка, а другой подобный персонаж. Иначе как объяснить все те странные вещи, которые вы увидите в этой подборке?


С этой плиткой всё хорошо

×
×

Кажется, тот, кто создавал эту рекламу, не знает, как выглядит человеческая ступня

Это что-то из Страдающего Средневековья?

Кондиционер установлен, босс!

Представляю вашему вниманию первую антиплесневую краску для стен…

…которой удалось заплесневеть прямо в упаковке!


Я вам не уборщик!

Вкус не прогрузился

Никто не заметит оранжевый кусочек на чёрной крыше

Идеально

Реклама наклеена, начальник!

Я тут трубу провожу, а ворота закрывать — не моя работа

Плитка починена

Дорожная разметка

Очевидно, подвинуть эту монетку перед окрашиванием было слишком сложно

Интересная у вас мясная продукция

Номер на доме

Дорожные работы

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   и так сойдёт   люди   подборка   работа   фото   я починил   я сделал   
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3.6o6pa 20 минут назад
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Dmitry Полчаса назад
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