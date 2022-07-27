«И так сойдёт»: 17 случаев, когда за работу брались "мастера своего дела"

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Иногда люди, которым поручено выполнять какое-то дело, относятся к нему слишком легко.
Возможно, в детстве их кумиром был «Вовка в Тридевятом царстве» с его неизменным и узнаваемым «и так сойдёт». Ну или не Вовка, а другой подобный персонаж. Иначе как объяснить все те странные вещи, которые вы увидите в этой подборке?
С этой плиткой всё хорошо
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Кажется, тот, кто создавал эту рекламу, не знает, как выглядит человеческая ступня
Это что-то из Страдающего Средневековья?
Кондиционер установлен, босс!
Представляю вашему вниманию первую антиплесневую краску для стен…
…которой удалось заплесневеть прямо в упаковке!
Я вам не уборщик!
Вкус не прогрузился
Никто не заметит оранжевый кусочек на чёрной крыше
Идеально
Реклама наклеена, начальник!
Я тут трубу провожу, а ворота закрывать — не моя работа
Плитка починена
Дорожная разметка
Очевидно, подвинуть эту монетку перед окрашиванием было слишком сложно
Интересная у вас мясная продукция
Номер на доме
Дорожные работы
Источник:
АНТИФИШКИ
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