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Неприятные сюрпризы и нелепые выходки начальства

Неприятные сюрпризы и нелепые выходки начальства (17 фото)

Автор:
15 марта 2022 09:44
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   люди   начальник   неприятность   подборка   работа   сбрприз   фото   
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У каждого из нас своё представление об идеальной работе, но в одном все сойдутся наверняка: очень ценно, когда коллективом руководит адекватный и понимающий начальник.

К несчастью, далеко не всем везёт с руководством, и порой боссы вдруг подкидывают такие сюрпризы и ведут себя настолько странно, что от их выходок и правил хочется срочно уволиться! Например, вот в таких случаях.


Принесла на работу пирог, но он тут же пропал. Позже зашла в кабинет к боссу

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Сказали боссу, что хорошо бы завести ящик для рабочих идей. Он приклеил стикер «Ящик для идей» на мусорку

Сказал начальнику, что мне нужен iMac. Вот что ждало меня утром

Шеф заказал 6000 пакетиков перца вместо большой банки

Наши рабочие столы заменили на комоды со стеклом сверху

После развода мой начальник живёт прямо в офисе

Сегодня я увидел, как он готовит себе ужин. Не зря мне казалось, что кофе на вкус какой-то странный!


Начальнику не понравилось моё декольте, и он его заклеил

Шеф не разрешает нам забирать остатки еды домой, а просто всё выбрасывает

На год работы мне подарили шоколадку и открытку, где неправильно написали моё имя

Босс сказал, что сам найдёт человека, который разберётся с проводами. Вот результат

Как начальник моей мамы прислал ей рабочий ноутбук за 2000$

Позвонил начальнице и спросил, как я должен работать в таких условиях

Она сказала «Постарайся получше». Я работаю бариста.


Подарочек от шефа на День благодарения

Я кадровик, и начальник заставляет вести учёт рабочего времени не в Excel, а на бумаге

В 16.00 в пятницу босс поручил разобраться со всеми этими счетами. А это даже не моя работа!

Босс установил камеру, чтобы смотреть за нами, когда его нет. Вот мой ответ на его подглядывания

А ваш начальник когда-нибудь поражал вас с коллегами чем-нибудь подобным?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   люди   начальник   неприятность   подборка   работа   сбрприз   фото   
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Киры4 Час назад
Очередная хрень с тупыми надписями.
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