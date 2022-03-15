Неприятные сюрпризы и нелепые выходки начальства

К несчастью, далеко не всем везёт с руководством, и порой боссы вдруг подкидывают такие сюрпризы и ведут себя настолько странно, что от их выходок и правил хочется срочно уволиться! Например, вот в таких случаях.

Принесла на работу пирог, но он тут же пропал. Позже зашла в кабинет к боссу