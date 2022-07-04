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15 фото из серии «Это могло случится только в СССР»

15 фото из серии «Это могло случится только в СССР»

Автор:
04 июля 2022 10:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   Юмор   забавно   люди   подборка   фото   
1494
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Мы любим окунуться в ностальгию. Особенно те, кто вырос во времена СССР. Любим разглядывать фотографии тех лет, сравнивать, как было тогда, и как сейчас. Но среди тех советских фотографий, ставших уже достоянием истории, есть немного непонятные для современного человека.

Ковер для футбола

В 1936 году в СССР впервые состоялся футбольный матч. Он происходил на Красной площади и длился всего 30 минут. На матч пришел смотреть сам Сталин. Зачем-то для игроков тогда постелили шикарный ковер размером 9 тысяч квадратных метров.

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Детишки спят на улице

Спать на улице укладывали всех ребятишек, кто ходил в садик. Это считалось хорошей профилактикой болезней, дети закаливались, потому что так спали даже в зимнее время.

Солнечные ванны

Дефицит витамина Д – недостаток солнца – восполнялся с помощью ультрафиолетовых ламп. Детей сажали прямо под них. Эта мера была полезной так же и для профилактики простудных заболеваний.

Советские школьники

В послевоенные годы в школах обязательно изучали военное дело. Дети знали, как держать оружие, кидать гранаты, надевать противогазы и что делать при ядерных атаках. В каждой школе был военрук и кабинет с макетами оружия и другой военной атрибутики. На фото один из таких уроков. Выглядит, конечно, страшновато.

Загадочное ухо

Советские граждане стали первыми людьми, полетевшими в космос. При этом в СССР это впервые сделали как мужчина, так и представительница прекрасного пола. Все мы их знаем: это Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. Но вот зачем Юрий Алексеевич на этом фото схватил Валентину Владимировну за ухо – остается тайной.

Ленин на Южном полюсе

Бюст Ленина в СССР должен был стоять в любой мало-мальски уважающей себя организации. Его зачем-то приперли даже на Северный полюс. Правда, бросили тяжеленную махину доживать свой век в гордом одиночестве.

Женщины в шапках в помещении

Фото сделано как раз перед развалом СССР, или даже уже в начале 90-х. Почему тогда была мода на эти шапки – непонятно. А главное, женщины не решались снять свои драгоценные шапки даже в теплых помещениях, работали так, мало того, старались сфотографироваться именно в них. Заметьте, на этой фотографии самые грустные лица у тех, кто не в шапке.

Не женский труд, а надо

Уважение к старшим в СССР было. Но некоторые женщины сами шли в трудные мужские профессии. Кто-то автокрановщицей работал, а кто-то и на дорожных работах трудился. Правда, и сейчас часто можно увидеть женщин, работающих на железной дороге – тоже нелегкая работенка.

Мода в СССР

Конечно, в разные годы в СССР мода на одежду тоже была разной. Однако многие привыкли, что все платья у женщин тех лет так или иначе были однотипными. На самом деле практически всю одежду делали по выкройкам из модных журналов, да и журналы были у всех одни и те же. Конечно, выбор тканей был достаточно богатым, но многим просто нравилось ходить в платье в цветочек или носить «матроски».

Дети в клеточку

Для детей же часто выбирали пальтишки в клеточку. Наверное, у каждого ребенка СССР было такое вот пальто, независимо от половой принадлежности.

Студии красоты

Многие советские женщины ходили в салоны красоты сделать химию, маникюр, модную стрижку. В те годы парикмахерских было ничуть не меньше, чем сейчас. Правда, все выглядело немного иначе.

Скульптуры из людей

В 1986 году в Москве состоялись первые Игры доброй воли, придуманные для альтернативы Олимпийским играм. Именно там представлены красочные скульптурные номера, в которых «декорациями» служили спортсмены.

Медведь на велосипеде

Обычный день, в обычном советском городе. Обычный медведь на велосипеде.

Если бы увидел иностранец, то сразу вспомнил бы про стереотип.

Победитель первого Всесоюзного конкурса роботов

Конкурс организовали в 1967 году – эта инициатива принадлежала журналу «Техника молодежи». Победителем конкурса стал Б. Василенко из Калининграда. Кстати, именно на этом мероприятии дебютировала Алла Пугачева со своей песней «Робот».

Любовь к коврам

В каждой советской квартире стены были увешаны коврами. Иногда эти «пылесборники» были и на стенах, и на полу, и на диванах.

Вот такие интересные фотоснимки.

Источник:

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Метки: СССР   Юмор   забавно   люди   подборка   фото   
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9  комментариев
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11k
Мистер Фикс 2 часа назад
Эти шапки назывались кубанка, шилась обычно из норки.
У моей жены тоже была, в 97м ей отец купил. Стоила немеряно. А постоянно носили на голове во-первых, чтобы не сперли в гардеробах, во-вторых - такую шапку просто так никуда не положишь, можно испортить ворс. Вот и у моей жены шапка дома отдыхала на вазе)
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375
Rom Полчаса назад
Шапки дорогие были, чтоб не стырили, и показать всем. Как у многих дорогой телефон сейчас.
Ковры.... ну это шумоизоляция тоже хоть какая то.
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14k
Александр 40 минут назад
Бредятина
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17k
Corvus Corax Час назад
"Зачем-то для игроков тогда постелили шикарный ковер размером 9 тысяч квадратных метров"

Затем, что там брусчатка. Очень неровная поверхность.
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3k
Copycat 2 часа назад
Ну по нынешним меркам ссср был вообще колыбелью равенства и равноправия) женщины могли без проблем работать на профессиях который не гласно считаются мужскими например сталевар и пр.
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40
iskra Copycat Полчаса назад
Работал в металлургии,не встречал за 25 лет ни одной женщины-сталевара. В основном были крановщицы.За все время попалась одна сварщица,и то не цеховая,а из подрядчиков.
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