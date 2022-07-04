15 фото из серии «Это могло случится только в СССР»

Мода в СССР

Конечно, в разные годы в СССР мода на одежду тоже была разной. Однако многие привыкли, что все платья у женщин тех лет так или иначе были однотипными. На самом деле практически всю одежду делали по выкройкам из модных журналов, да и журналы были у всех одни и те же. Конечно, выбор тканей был достаточно богатым, но многим просто нравилось ходить в платье в цветочек или носить «матроски».