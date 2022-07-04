15 фото из серии «Это могло случится только в СССР»

Мы любим окунуться в ностальгию. Особенно те, кто вырос во времена СССР. Любим разглядывать фотографии тех лет, сравнивать, как было тогда, и как сейчас. Но среди тех советских фотографий, ставших уже достоянием истории, есть немного непонятные для современного человека.
Ковер для футбола
В 1936 году в СССР впервые состоялся футбольный матч. Он происходил на Красной площади и длился всего 30 минут. На матч пришел смотреть сам Сталин. Зачем-то для игроков тогда постелили шикарный ковер размером 9 тысяч квадратных метров.
Детишки спят на улице
Спать на улице укладывали всех ребятишек, кто ходил в садик. Это считалось хорошей профилактикой болезней, дети закаливались, потому что так спали даже в зимнее время.
Солнечные ванны
Дефицит витамина Д – недостаток солнца – восполнялся с помощью ультрафиолетовых ламп. Детей сажали прямо под них. Эта мера была полезной так же и для профилактики простудных заболеваний.
Советские школьники
В послевоенные годы в школах обязательно изучали военное дело. Дети знали, как держать оружие, кидать гранаты, надевать противогазы и что делать при ядерных атаках. В каждой школе был военрук и кабинет с макетами оружия и другой военной атрибутики. На фото один из таких уроков. Выглядит, конечно, страшновато.
Загадочное ухо
Советские граждане стали первыми людьми, полетевшими в космос. При этом в СССР это впервые сделали как мужчина, так и представительница прекрасного пола. Все мы их знаем: это Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. Но вот зачем Юрий Алексеевич на этом фото схватил Валентину Владимировну за ухо – остается тайной.
Ленин на Южном полюсе
Бюст Ленина в СССР должен был стоять в любой мало-мальски уважающей себя организации. Его зачем-то приперли даже на Северный полюс. Правда, бросили тяжеленную махину доживать свой век в гордом одиночестве.
Женщины в шапках в помещении
Фото сделано как раз перед развалом СССР, или даже уже в начале 90-х. Почему тогда была мода на эти шапки – непонятно. А главное, женщины не решались снять свои драгоценные шапки даже в теплых помещениях, работали так, мало того, старались сфотографироваться именно в них. Заметьте, на этой фотографии самые грустные лица у тех, кто не в шапке.
Не женский труд, а надо
Уважение к старшим в СССР было. Но некоторые женщины сами шли в трудные мужские профессии. Кто-то автокрановщицей работал, а кто-то и на дорожных работах трудился. Правда, и сейчас часто можно увидеть женщин, работающих на железной дороге – тоже нелегкая работенка.
Мода в СССР
Конечно, в разные годы в СССР мода на одежду тоже была разной. Однако многие привыкли, что все платья у женщин тех лет так или иначе были однотипными. На самом деле практически всю одежду делали по выкройкам из модных журналов, да и журналы были у всех одни и те же. Конечно, выбор тканей был достаточно богатым, но многим просто нравилось ходить в платье в цветочек или носить «матроски».
Дети в клеточку
Для детей же часто выбирали пальтишки в клеточку. Наверное, у каждого ребенка СССР было такое вот пальто, независимо от половой принадлежности.
Студии красоты
Многие советские женщины ходили в салоны красоты сделать химию, маникюр, модную стрижку. В те годы парикмахерских было ничуть не меньше, чем сейчас. Правда, все выглядело немного иначе.
Скульптуры из людей
В 1986 году в Москве состоялись первые Игры доброй воли, придуманные для альтернативы Олимпийским играм. Именно там представлены красочные скульптурные номера, в которых «декорациями» служили спортсмены.
Медведь на велосипеде
Обычный день, в обычном советском городе. Обычный медведь на велосипеде.
Если бы увидел иностранец, то сразу вспомнил бы про стереотип.
Победитель первого Всесоюзного конкурса роботов
Конкурс организовали в 1967 году – эта инициатива принадлежала журналу «Техника молодежи». Победителем конкурса стал Б. Василенко из Калининграда. Кстати, именно на этом мероприятии дебютировала Алла Пугачева со своей песней «Робот».
Любовь к коврам
В каждой советской квартире стены были увешаны коврами. Иногда эти «пылесборники» были и на стенах, и на полу, и на диванах.
Вот такие интересные фотоснимки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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У моей жены тоже была, в 97м ей отец купил. Стоила немеряно. А постоянно носили на голове во-первых, чтобы не сперли в гардеробах, во-вторых - такую шапку просто так никуда не положишь, можно испортить ворс. Вот и у моей жены шапка дома отдыхала на вазе)
Ковры.... ну это шумоизоляция тоже хоть какая то.
Затем, что там брусчатка. Очень неровная поверхность.