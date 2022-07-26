В Москве на базе МГТУ им. Баумана запустили производство высокочистого неона



Этот газ является действительно критически важным для производства мировых микроэлектронных фабрик, выпускающих чипы с топологическим размером менее 180 нанометров. Новые мощности будут использовать российское сырьё, которое вырабатывается на воздухоразделительных установках металлургических предприятий.





На сегодняшний день в России производится более 30% мировых объёмов неоно-гелиевой смеси.





На площадке Бауманки планируется вырабатывать порядка 70 тыс. "кубов" неона в год. Это будет соответствовать примерно 10% глобального рынка. А в следующем году будут наращивать производство до 180 тыс. кубометров. Таким образом Россия сможет обеспечить практически 25% мировых потребностей. По сути, заместятся объёмы, поставлявшиеся ранее двумя украинскими предприятиями, которые сейчас не функционируют.