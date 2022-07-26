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В Москве на базе МГТУ им. Баумана запустили производство высокочистого неона

В Москве на базе МГТУ им. Баумана запустили производство высокочистого неона

Автор:
26 июля 2022 18:39
Метки: Москва   Производство   неон   разработка   
499
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Для нужд отечественной микроэлектроники и расширения экспортного потенциала, в МГТУ им. Н.Э. Баумана в течение 4-х месяцев разработана технология и создана установка производства неона с чистотой более трех девяток (99,999%). Хотят производить 25% от мирового рынка.


Этот газ является действительно критически важным для производства мировых микроэлектронных фабрик, выпускающих чипы с топологическим размером менее 180 нанометров. Новые мощности будут использовать российское сырьё, которое вырабатывается на воздухоразделительных установках металлургических предприятий.


На сегодняшний день в России производится более 30% мировых объёмов неоно-гелиевой смеси.


На площадке Бауманки планируется вырабатывать порядка 70 тыс. "кубов" неона в год. Это будет соответствовать примерно 10% глобального рынка. А в следующем году будут наращивать производство до 180 тыс. кубометров. Таким образом Россия сможет обеспечить практически 25% мировых потребностей. По сути, заместятся объёмы, поставлявшиеся ранее двумя украинскими предприятиями, которые сейчас не функционируют.

Источник:

АНТИФИШКИ
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6  комментариев
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22k
Добрый Алабай 5 часов назад
Украинские конторы не сами производили неон, а продавали российский газ, который очищали до нужной степени чистоты. Непонятно, почему раньше, хотя бы с 2014 года, у нас не озаботились собственной очисткой газа?
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6k
ekarataev 2 часа назад
Производство микроэлектроники - это много шагов и Бауманка уже сделала один из них. Непонятно только, зачем производство "на базе МГТУ", почему не отдельное законченное промпроизводство.
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886
Просто прохожий 3 часа назад
Приветствую что Россия будет получать деньги за свои ресурсы и технологии, уж 30 лет как надо прекращать любую форму кооперации и сотрудничества с подонками и ублюдками, Россия единственная страна которая может делать абсолютно всё. Ну а говноблоХЕР-это человек дерьмо. Только за фото уже ему жирный минус и медаль тупорылого придурка из школы, на столе херня которая точно не имеет отношения к 70 тыс кубов неона.
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Дмитрий 4 часа назад
Пгастите! А сами чипы когда планируют производить?
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