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Пьяный батя посадил за руль маленькую дочку, а потом избил её

Пьяный батя посадил за руль маленькую дочку, а потом избил её

Автор:
22 июля 2022 13:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Москва   алкоголь   дети   дтп   машина   новости   отец   пушкино   родители   
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Кажется, найден очередной кандидат в отцы года.

В подмосковном Пушкине пьяный отец посадил за руль свою дочку. Девочка - совсем маленькая.

Девочке, видимо, надо было сдать немного назад, но она нажала на педаль газа.

В итоге ребёнок врезался в первое же препятствие на пути - по парковке мимо проезжал автомобиль. Который явно дороже машины мужчины.

Понимая, что о страховке речи быть не может, а гаишники зададут несколько неприятных вопросов, батя решил не церемонится с малышкой, и с размаху зарядил пощёчину.

Оплеуха оказалось настолько сильной, что девочка упала на асфальт. Прямо рядом с батиным пивасом. И затем ещё несколько раз оскорбил дочку. В конце видно, как она в слезах уходит от машины.

Очевидцы рассказывают, что на улицу выбежала мама малышки, чтобы успокоить отца семейства. Урезонить кабана не вышло, и в итоге он зарядил и ей.

Лишат ли горе-отца родительских прав - неизвестно. Как неизвестно и то, останется ли с ним после этого жена.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   алкоголь   дети   дтп   машина   новости   отец   пушкино   родители   
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26  комментариев
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7k
Борис Карабанов Час назад
Насобирал целый букет. От таких только уходить. Любые слёзы раскаяния будут крокодиловыми.
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7k
Mowgley Z ⚔ 11 минут назад
Ублюдок.
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1k
Алексей 17 минут назад
"ВАСЯ - ЗА ЧТО?!!"
"а ШО делать? шо делать?!!!"
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2k
GROMOZEKA 17 минут назад
Если баба, после такого, с ним будет жить, то так ей и надо.
Ну а ребенок, как всегда страдает больше всех
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8k
alex9845 23 минуты назад
Да нет,мать года это та которая живёт с таким.
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101
Человек Наблюдающий Полчаса назад
Пздц.... УЭБАН
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2k
Артур Полчаса назад
То, что отец усадил девочку за руль мы знаем со слов автора. А как было на самом деле? Где начало видеозаписи, как он сажает (или она сама садится) за руль? У отца в руках трака для протирки окон. Может он вышел протереть стекла, а малышка перелезла за руль и перевела рычаг АКПП? мы же не знаем правды, а ориентируемся на голословные обвинения автора.
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9k
Сол Гудман Полчаса назад
Черт конченный
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9k
Juli Полчаса назад
и ведь наверняка это животное не в первый раз бьёт малышку....
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3k
Natalia Полчаса назад
Какая мразь. Что он, что жена, которая продолжает с ним жить и позволяет такое отношение к дочери, что остальная родня (если это видит). Бить по лицу ребенка....
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−22
Thomsen 38 минут назад
Интересно, какую версию этот ублюдок изложит гаишникам?
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4k
leto2016 38 минут назад
Его надо как в соседней теме - подвесить и отметелить.
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2k
Инквизитор РФ 45 минут назад
У.ебана лишить прав и конечностей
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4
Добрый Самаритянин 49 минут назад
Вот УРОД!!!
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11k
Мистер Фикс Час назад
Ублюжий мерзавец.
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26k
Ваня Час назад
это же каким надо быть пистюком, чтобы так поступить?..
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2k
Бровеносец в потёмках Час назад
Мразота
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