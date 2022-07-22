Пьяный батя посадил за руль маленькую дочку, а потом избил её

Кажется, найден очередной кандидат в отцы года.
В подмосковном Пушкине пьяный отец посадил за руль свою дочку. Девочка - совсем маленькая.
Девочке, видимо, надо было сдать немного назад, но она нажала на педаль газа.
В итоге ребёнок врезался в первое же препятствие на пути - по парковке мимо проезжал автомобиль. Который явно дороже машины мужчины.
Понимая, что о страховке речи быть не может, а гаишники зададут несколько неприятных вопросов, батя решил не церемонится с малышкой, и с размаху зарядил пощёчину.
Оплеуха оказалось настолько сильной, что девочка упала на асфальт. Прямо рядом с батиным пивасом. И затем ещё несколько раз оскорбил дочку. В конце видно, как она в слезах уходит от машины.
Очевидцы рассказывают, что на улицу выбежала мама малышки, чтобы успокоить отца семейства. Урезонить кабана не вышло, и в итоге он зарядил и ей.
Лишат ли горе-отца родительских прав - неизвестно. Как неизвестно и то, останется ли с ним после этого жена.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"а ШО делать? шо делать?!!!"
Ну а ребенок, как всегда страдает больше всех