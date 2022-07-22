Пьяный батя посадил за руль маленькую дочку, а потом избил её

В подмосковном Пушкине пьяный отец посадил за руль свою дочку. Девочка - совсем маленькая.

Девочке, видимо, надо было сдать немного назад, но она нажала на педаль газа.

В итоге ребёнок врезался в первое же препятствие на пути - по парковке мимо проезжал автомобиль. Который явно дороже машины мужчины.