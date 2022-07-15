Девушка исполнила стриптиз у входа в столичный Парк Горького

В Москве посетителей Парка Горького «порадовали» необычным представлением - у входа установили шест с платформой и длинноногая девушка исполнила зажигательный танец.

Но в купальнике - освободиться от него она не решилась. Хотя радостные зрители вовсю кидали ей деньги. В конце номера она увлекла одного из них на платформу.

И тут мнения разделились: одни посчитали это «криком души девушки», ну а другие - обыкновенным пиаром какого-нибудь блогера, который хотел привлечь к себе внимание.