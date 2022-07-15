Девушка исполнила стриптиз у входа в столичный Парк Горького

Шест, музыка и знойные танцы - полный комплект. Правда охрана парка такой номер не оценила.
В Москве посетителей Парка Горького «порадовали» необычным представлением - у входа установили шест с платформой и длинноногая девушка исполнила зажигательный танец.
Но в купальнике - освободиться от него она не решилась. Хотя радостные зрители вовсю кидали ей деньги. В конце номера она увлекла одного из них на платформу.
И тут мнения разделились: одни посчитали это «криком души девушки», ну а другие - обыкновенным пиаром какого-нибудь блогера, который хотел привлечь к себе внимание.
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Охрана парка быстро среагировала и девушку попросили удалиться - так что номер был недолгим.
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АНТИФИШКИ
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не успела, наверное
Девушку привлечь за пропаганду нетрадиционных ценностей!
Площадь окропить!
Поставить по периметру парка охрану из казаков!
Провести облавы в столичных стрипклубах! Задержанных отправить на курсы вождения хороводов!
По поводу хороводов поддерживаю полностью.