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Девушка исполнила стриптиз у входа в столичный Парк Горького

Девушка исполнила стриптиз у входа в столичный Парк Горького

Автор:
15 июля 2022 14:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Москва   зрители   парк горького   пиар   стриптиз   танец   шест   
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Шест, музыка и знойные танцы - полный комплект. Правда охрана парка такой номер не оценила.

В Москве посетителей Парка Горького «порадовали» необычным представлением - у входа установили шест с платформой и длинноногая девушка исполнила зажигательный танец.

Но в купальнике - освободиться от него она не решилась. Хотя радостные зрители вовсю кидали ей деньги. В конце номера она увлекла одного из них на платформу.

И тут мнения разделились: одни посчитали это «криком души девушки», ну а другие - обыкновенным пиаром какого-нибудь блогера, который хотел привлечь к себе внимание.

Охрана парка быстро среагировала и девушку попросили удалиться - так что номер был недолгим.

Источник:

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Метки: Девушка   Москва   зрители   парк горького   пиар   стриптиз   танец   шест   
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19  комментариев
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268
MakoHunt Час назад
А можно узнать расписание выступлений, друг спрашивает?
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4k
leto2016 5 минут назад
Свинство
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1k
Ловите наркомана! 6 минут назад
Некоторые, всем известные темы, не раскрыты
не успела, наверное
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6k
klop 15 минут назад
На пляже ещё куда не шло, но не на входе в парк.
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2k
Daimos 16 минут назад
Ну она была в одежде и ничего противозаконного не делала. Танцы еще пока не запретили. Главное, чтобы храмов не было на фоне.
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77
Человек Наблюдающий 23 минуты назад
Не ловкая . Учится наверное
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21k
Слепой Пью Полчаса назад
Медведа в студию!
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38k
Александр Час назад
Даешь в каждый парк, каждого города!!!
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−128
Thomsen Час назад
Прекратить!
Девушку привлечь за пропаганду нетрадиционных ценностей!
Площадь окропить!
Поставить по периметру парка охрану из казаков!
Провести облавы в столичных стрипклубах! Задержанных отправить на курсы вождения хороводов!
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264
дмитрий Час назад
Айда к нам в парк так же
!!!
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647
HalloFreeSpace Час назад
Зачетно )))
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August

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