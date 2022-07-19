Незабываемая советская бытовая техника. Выглядела необычно, зато работала хорошо

Каждый девайс прост и функционален. Таких сейчас больше не делают.
Некоторые из них стали очень популярны, а другие быстро сняли с производства. Рассмотрим 12 интересных образцов техники.
Фен “Аэлита”
Чтобы понапрасну не расходовать тепло, воздух подавался из специальной тканевой шапочки. Идея неплохая, но она не прижилась и фен массовым так и не стал.
Пылесос “Сатурн”
Шарообразный агрегат, напоминает предмет из антуража фантастических фильмов 1970-х. Помимо уборки его использовали и в ремонте - к пылесосу можно было подключить краскопульт.
Электровафельница ЭВ-1.0220 “Уралочка”
Вафли она делала отличные, но особой популярностью не пользовалась - в СССР было как-то не принято готовить дома это хрустящее лакомство.
Холодильник ЗиЛ “Москва”
Легендарный и практически вечный аппарат. Объём - 240 литров, морозилка держала температуру до -10 градусов. Такой холодильник покупали один раз и он работал без перебоев всю дальнейшую жизнь.
Электропечь “Чудо”
Она тратила минимум энергии, при этом была многофункциональной, в ней можно было варить, жарить и тушить. Нагревательный элемент располагался в крышке, поэтому ничего не подгорало.
Миксер для молочных коктейлей “Воронеж-2”
Такие машины делали специально для кафе и ресторанов, в открытой продаже найти их было сложно. Скорость вращения у него была 12 тысяч оборотов в минуту и он делал потрясающие коктейли.
Вырубка для пельменей
Незаменимая вещь для тех, кто лепит пельмени дома. Форма как у пистолета, подвижность обеспечивалась встроенными пружинами. Лучше пока ничего не придумали и многие хозяйки пользуются ей до сих пор.
Электрощипцы ЭЩ-1
У них была одна особенность - очень быстрый и сильный нагрев. Не все красотки эти учитывали и нещадно жгли свои локоны.
Бритва “Спутник”
Она пользовалась заслуженной популярностью из-за своей простоты - пружина в ней заводилась вручную. Хотя и это её не спасло - бритву довольно быстро сняли с производства. Почему - не ясно, потому что раскупали её охотно.
Электрошашлычница
Легкая и удобная вещь. А мясо в ней готовится за полчаса. Правда, многие отмечают, что шашлыки становятся похожи на обычное жареное мясо: ни тебе аромата дыма, ни романтики у костра… Тем не менее, электрошашлычницы продаются до сих пор.
Стиральная машина “Малютка”
Компактность - главный плюс этой модели. Её можно было разместить в самой крошечной квартирке и она не занимала много места.
Электромассажёр ВП-1
Этим девайсом лечили от болей в спине. Несмотря на то, что девайс работал как отбойный молоток, от болей он действительно избавлял.
Не вся техника из подборки может похвастаться красотой, но она и делалась-то не для этого. Зато со своей главной функцией эти образцы справлялись отлично.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В общем нет, оставьте себе эти раритеты и не надо гордиться, что раньше все ездили на машинах без абс и подушек безопасности с ручными автоподъемниками
Стиральная машинка работала с 1953-го по 1993-й и была оставлена всязи с переездом. Какая современная машинка способна проработать 40 лет?
Холодильник проработал с 1960 по 1989 и был выключен, т.к. рассыпалась и резиновая прокладка, а главное стал ломаться пластик на двери, а зап.частей не было.
2. Эти товары покупались не каждый месяц и на зарплату не одного члена семьи.
Каждый товар был хорош для своего времени, и создавался с использованием технологий своего времени. В то время вещь можно было отремонтировать, сейчас, проще купить новую...
мальчик, был такой советский "девайс" - выдавливатель прыщей. Тебе бы очень пригодился.
Всё, пусть к деду пристаёт.
Я всё понимаю - паразитирование на ностальгии, то да сё, но, бл*дь, петь дифирамбы качеству и оригинальности советской бытовой техники - это уж совсем п...ц. Это какая-то отрыжка типа "аналагофнет"
Электровафельница ЭВ-1.0220 “Уралочка” - ещё как пользовалась популярностью, но была дорогой и потому многие пользовались вафельницами нагреваемыми на конфорках.
Бритва “Спутник” - дерьмо редкостное. Из-за малых оборотов ножей не срезала щетину а вырывала, а если ещё и ножи тупые...
Электрошашлычница - для аромата добавляли специальные "поливки" в лоток для жира.
Стиральная машина “Малютка” - палочка-выручалочка во времена всегодефицита.
Электромассажёр ВП-1 - тоже, насколько помню, идею с запада тиснули.
Электрошашлычница - может мне другая модель попалась, но толку от неё не было.
Электровафельница ЭВ-1.0220 “Уралочка” - была, но падарили родне, не помню по какой причине.
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Кто вас таких тупых авторов на фишки пускает?
-китайцы делают всё.
Это я еще не беру китайщину из пластилина вместо металла, дебильной сборки и пластика, который плавится на солнце и воняет с момента покупки и пока не выбросишь. А этой китайщины - 99% товаров, что сейчас лежит в магазинах колонии "Россияния".