Незабываемая советская бытовая техника. Выглядела необычно, зато работала хорошо

Этим девайсом лечили от болей в спине. Несмотря на то, что девайс работал как отбойный молоток, от болей он действительно избавлял.

Не вся техника из подборки может похвастаться красотой, но она и делалась-то не для этого. Зато со своей главной функцией эти образцы справлялись отлично.