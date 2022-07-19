FISHKINET
Сообщество RealFishki 637 постов • 50 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Незабываемая советская бытовая техника. Выглядела необычно, зато работала хорошо

Незабываемая советская бытовая техника. Выглядела необычно, зато работала хорошо

Автор:
19 июля 2022 00:22
Сообщество : RealFishki
Метки: Производство   СССР   Холодильник   бритва   образцы   пылесос   техника   шипцы   
1477
13

Каждый девайс прост и функционален. Таких сейчас больше не делают.

Некоторые из них стали очень популярны, а другие быстро сняли с производства. Рассмотрим 12 интересных образцов техники.

Фен “Аэлита”

×
×

Чтобы понапрасну не расходовать тепло, воздух подавался из специальной тканевой шапочки. Идея неплохая, но она не прижилась и фен массовым так и не стал.

Пылесос “Сатурн”

Шарообразный агрегат, напоминает предмет из антуража фантастических фильмов 1970-х. Помимо уборки его использовали и в ремонте - к пылесосу можно было подключить краскопульт.

Электровафельница ЭВ-1.0220 “Уралочка”

Вафли она делала отличные, но особой популярностью не пользовалась - в СССР было как-то не принято готовить дома это хрустящее лакомство.

Холодильник ЗиЛ “Москва”

Легендарный и практически вечный аппарат. Объём - 240 литров, морозилка держала температуру до -10 градусов. Такой холодильник покупали один раз и он работал без перебоев всю дальнейшую жизнь.

Электропечь “Чудо”

Она тратила минимум энергии, при этом была многофункциональной, в ней можно было варить, жарить и тушить. Нагревательный элемент располагался в крышке, поэтому ничего не подгорало.

Миксер для молочных коктейлей “Воронеж-2”

Такие машины делали специально для кафе и ресторанов, в открытой продаже найти их было сложно. Скорость вращения у него была 12 тысяч оборотов в минуту и он делал потрясающие коктейли.

Вырубка для пельменей

Незаменимая вещь для тех, кто лепит пельмени дома. Форма как у пистолета, подвижность обеспечивалась встроенными пружинами. Лучше пока ничего не придумали и многие хозяйки пользуются ей до сих пор.

Электрощипцы ЭЩ-1

У них была одна особенность - очень быстрый и сильный нагрев. Не все красотки эти учитывали и нещадно жгли свои локоны.

Бритва “Спутник”

Она пользовалась заслуженной популярностью из-за своей простоты - пружина в ней заводилась вручную. Хотя и это её не спасло - бритву довольно быстро сняли с производства. Почему - не ясно, потому что раскупали её охотно.

Электрошашлычница

Легкая и удобная вещь. А мясо в ней готовится за полчаса. Правда, многие отмечают, что шашлыки становятся похожи на обычное жареное мясо: ни тебе аромата дыма, ни романтики у костра… Тем не менее, электрошашлычницы продаются до сих пор.

Стиральная машина “Малютка”

Компактность - главный плюс этой модели. Её можно было разместить в самой крошечной квартирке и она не занимала много места.

Электромассажёр ВП-1

Этим девайсом лечили от болей в спине. Несмотря на то, что девайс работал как отбойный молоток, от болей он действительно избавлял.

Не вся техника из подборки может похвастаться красотой, но она и делалась-то не для этого. Зато со своей главной функцией эти образцы справлялись отлично.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Производство   СССР   Холодильник   бритва   образцы   пылесос   техника   шипцы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Invertor 7 часов назад
Эх, скорее бы каникулы закончились. А то достали уже эти эксперты с девайсами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
SR 5 минут назад
Надоели уже эти мантры "технике" из СССР. Демонстрируемая продукция, по сути, если отбросить "гордость за державу", была дерьмовая. К тому же, практически вся была "слизана" с западных образцов. Причем, "слизана" не самым лучшим образом. Восторгаться ей может только человек, видевший ее только на картинках. В реальной жизни эти "девайсы" кроме раздражения ничего не вызывали. Не переживайте, ностальгирующие товарищи, скоро все вернется. Машины, которые не ездят, самолеты, которые не летают, лекарства, которые не лечат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mil-ast 37 минут назад
Ошибочное мнение, что раньше было всё лучше. Качество в реалии было сильно не очень. Пылесосы шумные с непропорционально слабым всасыванием. Холодильники тоже шумные и покрывались ледяной шубой. При этом вся эта техника стоила очень дорого по отношению к зарплатам. В сравнении те же пылесосы Вихрь, Тайфун стоили около 40-45 рублей при зарплатах 120 рублей в месяц. За кассетный магнитофон можно было и всю зарплату отдать. А за холодильник ещё больше, могу ошибаться, но где-то 160 рублей. Ну ок, по официальной статистике сейчас средняя зарплата в России 35т.р., за эту цену так же можно купить неплохой холодильник почти на 300 литров с авторазморозкой и электронным управлением.
В общем нет, оставьте себе эти раритеты и не надо гордиться, что раньше все ездили на машинах без абс и подушек безопасности с ручными автоподъемниками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ssdeep 46 минут назад
Ой афтор и придумщик! Ой ТУПОЙ!!! Читаю и охреневаю от выдумки в описаниях!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−113
Thomsen 2 часа назад
Подождите, дайте я школоте мозг вскипячу:

мальчик, был такой советский "девайс" - выдавливатель прыщей. Тебе бы очень пригодился.

Всё, пусть к деду пристаёт.

Я всё понимаю - паразитирование на ностальгии, то да сё, но, бл*дь, петь дифирамбы качеству и оригинальности советской бытовой техники - это уж совсем п...ц. Это какая-то отрыжка типа "аналагофнет"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65
Андрей Л Thomsen Час назад
Тут 80% стало на фишках про настольдрочерство. Причем обычно от тех, кто это время еще даже не в проекте был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
94
Юрий Polar-7 54 минуты назад
Увы, но такова извечная тенденция для всего мира... Независимо от того, в Штатах вы живёте, в Ирландии или в Латвии. Во первых, такова природа человека, во вторых, стабильные времена всегда более притягательны. Вся суть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
hairov 2 часа назад
Холодильник ЗиЛ “Москва”, как и все однокамерные холодильники, держали температуру в морозилке не до минус 10-ти, а не выше минус 12-ти по паспорту.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 2 часа назад
Фен “Аэлита” - идею слямзили с западных образцов
Электровафельница ЭВ-1.0220 “Уралочка” - ещё как пользовалась популярностью, но была дорогой и потому многие пользовались вафельницами нагреваемыми на конфорках.
Бритва “Спутник” - дерьмо редкостное. Из-за малых оборотов ножей не срезала щетину а вырывала, а если ещё и ножи тупые...
Электрошашлычница - для аромата добавляли специальные "поливки" в лоток для жира.
Стиральная машина “Малютка” - палочка-выручалочка во времена всегодефицита.
Электромассажёр ВП-1 - тоже, насколько помню, идею с запада тиснули.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мурчелло 4 часа назад
Вафли она делала отличные, но особой популярностью не пользовалась
--------------------
Кто вас таких тупых авторов на фишки пускает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Опиум для народа 5 часов назад
-Таких сейчас больше не делают.-
-китайцы делают всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Denissg 6 часов назад
"не принято готовить дома это хрустящее лакомство"-- автор, прости,ты дурачок? Постоянно жарили. И блины, склеиваемые вареной сгущёнкой, и конусы, наполняемые чем угодно, но чаще всего - пустые трубочки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Убийца Прохиндеев 6 часов назад
Она настолько хороша, что - неубиваемая и работать может до сих пор. На фоне одноразового говна с запланированным устареванием за год-два.

Это я еще не беру китайщину из пластилина вместо металла, дебильной сборки и пластика, который плавится на солнце и воняет с момента покупки и пока не выбросишь. А этой китайщины - 99% товаров, что сейчас лежит в магазинах колонии "Россияния".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
blus 7 часов назад
Малютку называли горшок с мотором...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Divergent?!? 9 часов назад
Малютка и Спутник - лучшее в своем классе (дерьмо, но работает)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Александр 9 часов назад
Вишенкой на торте является то, что все эти приборы работают до сих пор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
TirAn 10 часов назад
Незабываемая советская бытовая техника. Выглядела необычно, зато работала хорошо
Незабываемая советская бытовая техника. Выглядела необычно, зато работала хорошо
Незабываемая советская бытовая техника. Выглядела необычно, зато работала хорошо
Незабываемая советская бытовая техника. Выглядела необычно, зато работала хорошо
Незабываемая советская бытовая техника. Выглядела необычно, зато работала хорошо
Незабываемая советская бытовая техника. Выглядела необычно, зато работала хорошо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
kaboza 10 часов назад
Малютку в имение загородное привезли, может с не что не так, но при включении из очка в крышке фонтаны воды...может не догнал чего....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

15546



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 фотодоказательств того, какой суровой была природа миллионы лет назад
30 фотодоказательств того, какой суровой была природа миллионы лет назад
Лучшие советские научно-фантастические фильмы
Лучшие советские научно-фантастические фильмы
События на Украине 18- 19 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 18- 19 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Фотоподборка
Фотоподборка
Дураки на дорогах, нелепый тюнинг и прочий автоюмор
Дураки на дорогах, нелепый тюнинг и прочий автоюмор
Сегодня стоит снять наушники
Сегодня стоит снять наушники
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Популярные теги
#фото#интересно#СССР#люди#подборка#шоу бизнес#сарказм#аварии#интересные факты#авто аварии
#Юмор#картинки#факты#фотографии#интересное#Жизнь#сатира#дети#Китай#Ynews
#история#прикол#животные#Разное#Приколы#дтп#Россия#дикие животные#новости#познавательно
Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек Советский магнитофон, лента которого была дороже золота Советский магнитофон, лента которого была дороже золота Они более вечные, чем сама вечность Они более вечные, чем сама вечность Почему в СССР провалилась идея делать баночное пиво Почему в СССР провалилась идея делать баночное пиво Немного ностальгии: СССР образца 1967 года - сколько стоила советская техника у нас и за рубежом Немного ностальгии: СССР образца 1967 года - сколько стоила советская техника у нас и за рубежом Самые уникальные и дорогие музыкальные комплексы в СССР Самые уникальные и дорогие музыкальные комплексы в СССР

На что жалуетесь?

Вернуться