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Где теперь купить товары IKEA? Рассекречиваем российских производителей-поставщиков

Где теперь купить товары IKEA? Рассекречиваем российских производителей-поставщиков

Автор:
18 июля 2022 18:12
Сообщество : Жить в России
Метки: ikea   Производство   Россия   для дома   икея   мебель   текстиль   товары   фабрика   
3407
11
В связи с закрытием магазинов IKEA в России (финальная распродажа не в счёт), то у нас всех возник логичный вопрос: неужели мы совсем останемся без функциональной, красивой, недорогой мебели и посуды? Нет! Как оказалось, большинство так полюбившихся нам икеевских товаров родом из России. Более 30 российских предприятий работали с ритейлером, некоторые из них продолжают делать те же или очень похожие товары. В данном посте мы постараемся максимально подробно разобраться в этой теме, опубликовав названия производителей-поставщиков ушедшего с нашего рынка шведского магазина.
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Источник:

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Метки: ikea   Производство   Россия   для дома   икея   мебель   текстиль   товары   фабрика   
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15  комментариев
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947
сергей ремизов 59 минут назад
Честно сказать, дорого у них было. Мне почти всю мебель на заказ сделали. Намного дешевле и на свой вкус.
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2k
Vad 14 минут назад
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−46
chel556 16 минут назад
Как иностранная компания ушла ,сразу полелось дерьмо ,раньше почти всех устраивало ,а ну да замена ,на дермище ,а Икея молодца ,как и другие кто ушел ,в убыток себе ,показали что они из себя представляют. Не побоялись хейта .
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37k
Netyn 53 минуты назад
Так там одно лютое гавно было
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10k
Андрей Ма-С Час назад
о неужели кто то начал прозревать и появилось понимание что вся мебель продаваемая в российском икеа производилась на мебельных фабриках России. И даже ни одного сраного стульчика из Швеции к нам не завозилось. И более того даже синенькие акулята шились в подвалах Китая)
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291
Сергей Кузьмин Час назад
Акулу на алиэкспресс купил..
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−1
Enter Час назад
«Столы и стулья» - сайт фабрики погружает в атмосферу начала 2000х. Дизайн «вырви глаз» располагает к просмотру.
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10k
Hunson Abadeer Час назад
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7k
Сергей Час назад
Есть идея, иди нахрен икея.
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48k
Олег Час назад
хотел купить духовку ( давно к ней присматривался) сайт наглухо висит уже неделю. Не верю что такая нагрузка. Идите нахер!
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