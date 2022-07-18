Где теперь купить товары IKEA? Рассекречиваем российских производителей-поставщиков

Любимое лакомство миллионов людей - всё. Фрикадельки делала компания "Пит-продукт", принадлежащая группе "Черкизово". Но из-за того, что это был спецзаказ с использованием соответствующей упаковки, то их производство прекращено.



Но не стоит расстраиваться, ведь их можно легко приготовить в домашних условиях!



Ингредиенты:



• 500 г говяжьего фарша

• 250 г свиного фарша

• Одна луковица, мелко порезанная

• Один зубчик чеснока, толченый или порезанный

• 100 г панировочных сухарей

• Одно яйцо

• Пять столовых ложек цельного молока

• Соль, перец по вкусу



Ингредиенты для сливочного соуса:



• 40 г сливочного масла

• 40 г пшеничной муки

• 150 мл овощного бульона

• 150 мл говяжьего бульона

• 150 мл сливок жирностью от 30%

• Две чайные ложки соевого соуса

• Одна чайная ложка дижонской горчицы (можно заменить мягкой горчицей с хреном)



Как готовить фрикадельки:



Смешайте говяжий и свиной фарш. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, панировочные сухари, яйцо и затем смешайте. Добавьте молоко, соль и перец. Скатайте получившуюся смесь в маленькие шарики. Положите их на тарелку, накройте и поместите в холодильник на два часа.

Налейте в сковороду немного масла и нагрейте на среднем огне. Фрикадельки нужно обжарить со всех сторон и выложить на противень. Накройте противень, поместите в духовку, нагретую до 180°C в обычном режиме или до 160°C в конвекционном, и оставьте на полчаса.



Как готовить сливочный соус:



Растопите на сковороде сливочное масло. Добавьте пшеничную муку и перемешивайте в течение двух минут. Добавьте овощной и говяжий бульоны. Размешайте. Добавьте сливки, соевый соус и горчицу. Доведите до кипения и дождитесь, пока соус загустеет. Подавайте фрикадельки со сливочным картофельным пюре или отварным картофелем.