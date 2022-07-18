Где теперь купить товары IKEA? Рассекречиваем российских производителей-поставщиков

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В связи с закрытием магазинов IKEA в России (финальная распродажа не в счёт), то у нас всех возник логичный вопрос: неужели мы совсем останемся без функциональной, красивой, недорогой мебели и посуды? Нет! Как оказалось, большинство так полюбившихся нам икеевских товаров родом из России. Более 30 российских предприятий работали с ритейлером, некоторые из них продолжают делать те же или очень похожие товары. В данном посте мы постараемся максимально подробно разобраться в этой теме, опубликовав названия производителей-поставщиков ушедшего с нашего рынка шведского магазина.
Книжные шкафы и стеллажи
Знали, что книжный шкаф «Билли» — это самый продаваемый книжный шкаф в мире? Его создал тот же дизайнер, что придумал логотип IKEA и предложил продавать мебель в разобранном виде. Для России шкаф производила компания WallyTally. Компания уже заявила, что продолжить делать и продавать эту модель. Кроме того, если верить их сайту, цены на мебель существенно ниже икеевских.
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Стеллажи и полки
Продолжая тему мебели из IKEA, представляем вам фабрику под названием "Ластра". Со шведским ритейлером она работала более 15 лет. Естественно, документация и все чертежи у них в наличии, поэтому "Ластра" продолжает выпуск продукции. Совершить розничную покупку сейчас можно через OZON, но фабрика планирует налаживать сотрудничество и с другими маркетплейсами.
Фасады для кухонь и кровати
Фасады для кухонь в полюбившимся россиянам скандинавском стиле (ВОЛЬДА, ФОННЕС, СКРОВА и КНОКСХУЛЬТ) производит российская компании "Ангстрем", штаб-квартира которой находится в Воронеже. Шоу-румы производителя есть практически во всех крупных городах нашей страны, поэтому с приобретением новенькой кухни проблем точно не возникнет. Кроме того, "Ангстрем" производит и "икеевские" кровати. P.S. Совсем недавно компания заявила о расширении своего модельного ряда.
Различный текстиль
Достаточно крупным икеевским поставщиком являлась компания "Инфотекс". Поставляла она "шведам" подушки для стульев, скамеек, качелей различные пледы. Сегодня аналогичную продукцию можно купить на Озоне, вбив в поиск их новый бренд - "БельВита".
Столы и стулья
Популярная модель стола "Ингу" - это дело рук фабрики "Форант". Кроме того, она выпускала еще ряд моделей столов, стульев и садовой мебели для "Икеи". Сегодня оформить заказ можно только на оптовые поставки. Не удивимся, что скоро эта популярная мебель появится и во многих розничных магазинах.
Стулья Ingolf
Этому популярному стулу хочется посвятить отдельный блок. Ingolf — это простая конструкция в сочетании с массивом дерева. Его производителем была фабрика "Runko", которая ранее специализировалась исключительно на лесозаготовке и обработке древесины. Сегодня в собственной линейке компании есть стулья немного другой модели — с мягким сиденьем и гнутой спинкой, — но тоже эргономичные и по-скандинавски минималистичные.
Матрасы
"Икеевские" матрасы и подушки - это матрасы компании "Askona", фабрики которой расположены в Коврове, Владимире и Новосибирске. Представители компании заявляют, что переориентируют продажи своей продукции на маркетплейсы. В их ассортименте большое количество аналогов "икеевских" матрасов и подушек.
Полотенца
"Икеевские" махровые и вафельные полотенца - это продукция фабрики «Донецкая мануфактура», которая располагается в Ростовской области. У них есть интернет магазин, с помощью которого можно осуществить покупку.
Постельное белье
Фабрика "Шуйские ситцы" - одно из крупнейших в России текстильных предприятий и постоянный поставщик ИКЕА. После разрыва договорных отношений со "шведами", фабрика выпустила новую коллекцию постельного белья под собственным брендом. Ознакомиться с ассортиментом и что-то купить можно легко на Ozon и Wildberries.
Икеевские фрикадельки
Любимое лакомство миллионов людей - всё. Фрикадельки делала компания "Пит-продукт", принадлежащая группе "Черкизово". Но из-за того, что это был спецзаказ с использованием соответствующей упаковки, то их производство прекращено.
Но не стоит расстраиваться, ведь их можно легко приготовить в домашних условиях!
Ингредиенты:
• 500 г говяжьего фарша
• 250 г свиного фарша
• Одна луковица, мелко порезанная
• Один зубчик чеснока, толченый или порезанный
• 100 г панировочных сухарей
• Одно яйцо
• Пять столовых ложек цельного молока
• Соль, перец по вкусу
Ингредиенты для сливочного соуса:
• 40 г сливочного масла
• 40 г пшеничной муки
• 150 мл овощного бульона
• 150 мл говяжьего бульона
• 150 мл сливок жирностью от 30%
• Две чайные ложки соевого соуса
• Одна чайная ложка дижонской горчицы (можно заменить мягкой горчицей с хреном)
Как готовить фрикадельки:
Смешайте говяжий и свиной фарш. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, панировочные сухари, яйцо и затем смешайте. Добавьте молоко, соль и перец. Скатайте получившуюся смесь в маленькие шарики. Положите их на тарелку, накройте и поместите в холодильник на два часа.
Налейте в сковороду немного масла и нагрейте на среднем огне. Фрикадельки нужно обжарить со всех сторон и выложить на противень. Накройте противень, поместите в духовку, нагретую до 180°C в обычном режиме или до 160°C в конвекционном, и оставьте на полчаса.
Как готовить сливочный соус:
Растопите на сковороде сливочное масло. Добавьте пшеничную муку и перемешивайте в течение двух минут. Добавьте овощной и говяжий бульоны. Размешайте. Добавьте сливки, соевый соус и горчицу. Доведите до кипения и дождитесь, пока соус загустеет. Подавайте фрикадельки со сливочным картофельным пюре или отварным картофелем.
Но не стоит расстраиваться, ведь их можно легко приготовить в домашних условиях!
Ингредиенты:
• 500 г говяжьего фарша
• 250 г свиного фарша
• Одна луковица, мелко порезанная
• Один зубчик чеснока, толченый или порезанный
• 100 г панировочных сухарей
• Одно яйцо
• Пять столовых ложек цельного молока
• Соль, перец по вкусу
Ингредиенты для сливочного соуса:
• 40 г сливочного масла
• 40 г пшеничной муки
• 150 мл овощного бульона
• 150 мл говяжьего бульона
• 150 мл сливок жирностью от 30%
• Две чайные ложки соевого соуса
• Одна чайная ложка дижонской горчицы (можно заменить мягкой горчицей с хреном)
Как готовить фрикадельки:
Смешайте говяжий и свиной фарш. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, панировочные сухари, яйцо и затем смешайте. Добавьте молоко, соль и перец. Скатайте получившуюся смесь в маленькие шарики. Положите их на тарелку, накройте и поместите в холодильник на два часа.
Налейте в сковороду немного масла и нагрейте на среднем огне. Фрикадельки нужно обжарить со всех сторон и выложить на противень. Накройте противень, поместите в духовку, нагретую до 180°C в обычном режиме или до 160°C в конвекционном, и оставьте на полчаса.
Как готовить сливочный соус:
Растопите на сковороде сливочное масло. Добавьте пшеничную муку и перемешивайте в течение двух минут. Добавьте овощной и говяжий бульоны. Размешайте. Добавьте сливки, соевый соус и горчицу. Доведите до кипения и дождитесь, пока соус загустеет. Подавайте фрикадельки со сливочным картофельным пюре или отварным картофелем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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