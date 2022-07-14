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Дрон-зонт: интересный концепт от команды Augmented Magic

Дрон-зонт: интересный концепт от команды Augmented Magic

Автор:
14 июля 2022 21:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Аксессуар   дождь   дрон   зонт   интересно   разработка   разработки   
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Все мы в детстве смотрели фильм о прекрасной няне, и нет, речь идёт не о той, что работала в бутике Кирелева, а после поселилась в семье Шаталиных.

Речь идёт о Мэри Поппинс, той самой мисс совершенство, которая прилетела с ветром на зонтике.

Так вот, создатели парящего зонта видимо тоже смотрели.

Команда фокусников Augmented Magic решила воплотить в жизнь идею с парящим зонтом.

Увы, ничего магического в этом нет, лишь современные технологии в виде миниатюрного дрона, который управляется при помощи гаджета.

Их изобретение Dronebrella выглядит как миниатюрный зонтик, который левитирует над головой человека. Прохожие, завидя мужчину с летающим зонтом с улыбкой и интересом наблюдали за необычным аксессуаром. Впрочем, увы, купить это чудо техники пока нельзя.

Быть может от суровых петербургских дождей или штормов разработка энтузиастов не поможет, но с мелким безветренным дождиком уж точно справится. А вы хотели бы себе такое изобретение?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Аксессуар   дождь   дрон   зонт   интересно   разработка   разработки   
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1  комментарий
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MakDag 5 минут назад
С понтом под зонтом, а сам под дождем.
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Александр Невский
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