В столице выбрали новую «Мисс Москва-2022»

До финала "Мисс Москва" дошли 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет, и уже среди них была названа самая красивая.





Среди участниц были не только модели, но и самые обычные девушки. Правда, все как одна целеустремленные и с активной жизненной позицией. Некоторые из них имеют сразу несколько высших образований, прыгают с парашютом, занимаются наукой и, конечно, дружат со спортом.