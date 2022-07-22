В столице выбрали новую «Мисс Москва-2022»

Победительницей конкурса, проходящего 26 год подряд, стала 24-летняя переводчица Анна Янкова.
Обладательница короны красоты - не новичок в этой индустрии. Анна Янкова родилась в Могилеве, и давно участвует в подобных конкурсах. В 2018-м году Янкова стала победительницей конкурса красоты в Белоруссии, а теперь ей удалось покорить и Москву.
До финала "Мисс Москва" дошли 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет, и уже среди них была названа самая красивая.
Среди участниц были не только модели, но и самые обычные девушки. Правда, все как одна целеустремленные и с активной жизненной позицией. Некоторые из них имеют сразу несколько высших образований, прыгают с парашютом, занимаются наукой и, конечно, дружат со спортом.
Победительница "Мисс Москва" знает немецкий и английский язык, работает переводчицей. А еще у Анны есть мечта: сниматься в фильмах и клипах.
Кроме Анны удача улыбнулась и другим девушкам, выигравшим в следующих номинациях:
Калиниченко Наталия — «Мисс зрительских симпатий-2022»;
Лепилина Инна — «Московская красавица-2022», гран-при;
Акимова Алена — «Краса Москвы-2022», гран-при:
Раскина Софья — «Мисс Юная Москва-2022», гран-при.
Лица "Мисс Москва-2022"
А так проходил конкурс
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После этого конкурса главная красавица Москвы поедет на национальный фестиваль красоты в Сочи, который состоится 27 октября нынешнего года. Соперницами Анны станут победительницы региональных конкурсов.
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АНТИФИШКИ
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Мутко тоже знает английский язык
Дорога в эскорт прорублена ))
Особенно умиляет указание якобы профессии этой силиконовой куклы.