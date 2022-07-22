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В столице выбрали новую «Мисс Москва-2022»

В столице выбрали новую «Мисс Москва-2022»

Автор:
22 июля 2022 12:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Анна Янкова   Мисс Москва-22   Москва   видео   девушки   конкурс красоты   фото   
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Победительницей конкурса, проходящего 26 год подряд, стала 24-летняя переводчица Анна Янкова.

Обладательница короны красоты - не новичок в этой индустрии. Анна Янкова родилась в Могилеве, и давно участвует в подобных конкурсах. В 2018-м году Янкова стала победительницей конкурса красоты в Белоруссии, а теперь ей удалось покорить и Москву.



До финала "Мисс Москва" дошли 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет, и уже среди них была названа самая красивая.


Среди участниц были не только модели, но и самые обычные девушки. Правда, все как одна целеустремленные и с активной жизненной позицией. Некоторые из них имеют сразу несколько высших образований, прыгают с парашютом, занимаются наукой и, конечно, дружат со спортом.

Победительница "Мисс Москва" знает немецкий и английский язык, работает переводчицей. А еще у Анны есть мечта: сниматься в фильмах и клипах.

Кроме Анны удача улыбнулась и другим девушкам, выигравшим в следующих номинациях:


Калиниченко Наталия — «Мисс зрительских симпатий-2022»;

Лепилина Инна — «Московская красавица-2022», гран-при;

Акимова Алена — «Краса Москвы-2022», гран-при:

Раскина Софья — «Мисс Юная Москва-2022», гран-при.



После этого конкурса главная красавица Москвы поедет на национальный фестиваль красоты в Сочи, который состоится 27 октября нынешнего года. Соперницами Анны станут победительницы региональных конкурсов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Анна Янкова   Мисс Москва-22   Москва   видео   девушки   конкурс красоты   фото   
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28  комментариев
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3k
Али 2 часа назад
Это какой-то сюр чистой воды! Очередное подтверждение того, что все эти конкурсы и соревнования гроша ломанного не стоят! Как и звания и регалии в современном мире, спортивные в том числе!
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7k
Дети откопали осла 16 секунд назад
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−39
Alexandr Fisher 4 минуты назад
очередная накаченная кукла
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819
Мой лучший друг 6 минут назад
Божечки ты мой, какому "бедному студенту" дали на лапу за выбор этого ужастика....
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10k
Андрей Ма-С 8 минут назад
"Победительница "Мисс Москва" знает немецкий и английский язык"
Мутко тоже знает английский язык
Ссылка www.youtube.com
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2k
GROMOZEKA 15 минут назад
Ботоксные скачки, деревенских кобыл
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773
Уходим отсюда Полчаса назад
Это печально
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100
Человек Наблюдающий Полчаса назад
А чё такие страшные то? Максимум "Мисс утиные губы и мисс пластмассовые тити"
Дорога в эскорт прорублена ))
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12k
Павел Бреусов 38 минут назад
Ссылка youtu.be
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2k
Инквизитор РФ 41 минуту назад
Даже с макияжем срашные. Короче победили сиськи. Так бы и назвали "конкурс сисек"
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26k
Ваня 55 минут назад
какие же они все стремные...

какие же они все стремные...Посмотреть
какие же они все стремные...
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850
Просто прохожий 56 минут назад
Позорище. Губы-жопа и сразу в помойку. У баб вообще нет мозгов, уже несколько лет пишут что такие губы это для недоразвитых. А мужикам этот ужас вообще нахер не нужен. Тут возникает вопрос, судьи из 3,14до...расни??? И у всех стандартные позы для фотографирования, то же характеризует баб как тупых.
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3k
Pechenegiatakuyt Час назад
Это давно уже конкурс продвижения и показа эскортниц
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2k
pinbalist Час назад
Неужели в Мск нет красивых девушек?
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100
Человек Наблюдающий Олег Полчаса назад
Во истину!
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641
NAVI Час назад
Обратились бы к Степанычу, он подобрал бы нормальную
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19k
Вишенка Крокодилова Час назад
Какая-то она никакая.
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−21
Thomsen Час назад
Это, типа, в партере сидят папики - "А можно всех посмотреть?".
Особенно умиляет указание якобы профессии этой силиконовой куклы.
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1k
Ян Час назад
в спорте допинг запрещен, а тут силикон можно
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3k
le4t 2 часа назад
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16
Васек повесил трубача 2 часа назад
Ну и где параметры? Рост, вес, диаметры окружностей?
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2k
boom 2 часа назад
Кто-то больше заплатил из тех, кто их шпилит, того переводчица теперь и "мисс"
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