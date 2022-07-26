«Всё это было в состоянии аффекта»: запоздалые извинения от футбольного фаната, избившего 14-летнего подростка в Нижнем Новгороде

Он записал видео, в котором попросил прощения у мальчика, у национальных меньшинств и вообще, у всех, у кого только можно.
Иван Тарасов - тот самый ультрас из Нижнего Новгорода, который оскорбил и избил подростка. История получила огласку, но поначалу фанат хорохорился и продолжал угрожать всем и вся.
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Но потом одумался. Как он утверждает, его начали «прессовать», со всех сторон посыпались угрозы и теперь фанат не может спокойно ходить по улице.
А теперь он записал видео:
«Хочу принести извинения перед мальчиком, которого я обидел. Я действительно этого не хотел и честно раскаиваюсь. Также хочу принести извинения перед различными национальностями нашей страны. Хочу принести перед ребятами извинения за то, что я наговорил. Всё было в состоянии аффекта и меня это не красит. Но за свои поступки я несу ответственность».
И открестился от предыдущего поста, где задавался вопросом: не повесится ли ему? Он заявил, что это «было написано на эмоциях».
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Но в его искренность многие не поверили:
Что скажете - прокатят такие извинения или нет?
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АНТИФИШКИ
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- уже не юный ублюдок, откушав горячительного в компании себе подобных, решил потешить свое ЧСВ за счет заведомо беззащитного подростка;
- когда началась волна "ответок" (не от полиции, заметьте,а от граждан) в соцсетях - включил "обиженку" на тему "а че я, я ниче...";
-когда наконец-то проснулись правоохранители и приняли урода в ИВС -"ой, я тут третьи сутки в камере БЕЗ ТЕЛЕФОНА сижу, страдаю, и ваще у меня диабет,я умираю";
- полагаю, полиция оказала ему услугу, закрыв на трое суток -все-таки сломали бы этому уроду клюв неравнодушные граждане;
- сейчас активно топит за "а че я такого сделал, я был бухой, а все не без греха", хотя поначалу орал -"че вы мне сделаете, я супергерой, а не п@идор";
-родители включают безвинных агнцев, типа "да он накосячил,а мы ни при чем" (не они же воспитали урода,ага).
В последнее время в СМИ освещали подобные деяния с участием "гостей" неуказанной национальности, как показывает практика - подобное ублюдство национальности НЕ ИМЕЕТ.
Хочется, очень хочется верить, что данный субъект все-таки присядет на реальный срок, а не сольется на фоне лживых извинений на условку.
виноват кто угодно, но только не он
вопиющая инфантильность