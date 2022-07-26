FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6318 постов • 863 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
«Всё это было в состоянии аффекта»: запоздалые извинения от футбольного фаната, избившего 14-летнего подростка в Нижнем Новгороде

«Всё это было в состоянии аффекта»: запоздалые извинения от футбольного фаната, избившего 14-летнего подростка в Нижнем Новгороде

Автор:
26 июля 2022 17:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Нижний Новгород   избиение   извинения   огласка   подросток   скандал   ультрас   футбольный фанат   
2096
7
2

Он записал видео, в котором попросил прощения у мальчика, у национальных меньшинств и вообще, у всех, у кого только можно.

Иван Тарасов - тот самый ультрас из Нижнего Новгорода, который оскорбил и избил подростка. История получила огласку, но поначалу фанат хорохорился и продолжал угрожать всем и вся.

Но потом одумался. Как он утверждает, его начали «прессовать», со всех сторон посыпались угрозы и теперь фанат не может спокойно ходить по улице.

А теперь он записал видео:

«Хочу принести извинения перед мальчиком, которого я обидел. Я действительно этого не хотел и честно раскаиваюсь. Также хочу принести извинения перед различными национальностями нашей страны. Хочу принести перед ребятами извинения за то, что я наговорил. Всё было в состоянии аффекта и меня это не красит. Но за свои поступки я несу ответственность».

И открестился от предыдущего поста, где задавался вопросом: не повесится ли ему? Он заявил, что это «было написано на эмоциях».

Но в его искренность многие не поверили:

Что скажете - прокатят такие извинения или нет?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Нижний Новгород   избиение   извинения   огласка   подросток   скандал   ультрас   футбольный фанат   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Alex Djeff 2 часа назад
Просить прощения надо как минимум с фингалом. А то как-то неправдоподобно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
12k
сеньор Леонсио 2 минуты назад
Пусть себе в очко забьёт свои неискренние извинения!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
Евген 10 минут назад
Надо просить прощения после отсидки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Юрий 22 минуты назад
А куда же девался этот напускной героизм? Ты же хотел выйти с любым один на один? Ну, давай дальше показывай какой ты крутой, забей на всех и на все. А, кишка тонка, сдулся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
452
Никита Юрий 7 минут назад
Нифига! У него в высказываниях: "Мы, мы, мы... с любым". Стадо....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Лесли 🥰 36 минут назад
И вообще. Он хочет повеситься? Ну так в чём проблема? Что останавливает? Ссыкун блть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Лесли 🥰 39 минут назад
Что и требовалось доказать. Ссыкло!))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
avix 40 минут назад
А вот то, что надо сделать, чтобы при этом резонансе этого гопника закрыли в тюрьме и показали весь судебный процесс. Возник резонанс - отлично, делайте показательный процесс. Раньше бы выпороли на площади или голым в клетке по центральным улицам прокатили, а сейчас нельзя. Власть не позволяет самосуд. Вон парней, которые малолеток за жестокость наказали, теперь самих посадить могут. Ну так покажите народу, что Вы власть. Посадите уродов и другим в пример будет. Может подумают тысячу раз, перед тем как детей бить. Футбольный фанат и пиво пьёшь, это твоя проблема, но уж никак не оправдание. Дайте этому гопнику лет 5 общего режима. Мы тут все согласимся, а другим неповадно будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
владимир 41 минуту назад
Извинения это хорошо но посидеть ему надо. Соблюдение режима ПВР ИУ очень помогает от борзости и гораздо лучше способствует исправлению чем неискренние извинения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61
Игорь 43 минуты назад
шерсть епаная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
408
Карл 51 минуту назад
В состоянии аффекта? В состоянии борзости ты это сделал! Как минимум на два года кинуть его в петушатник!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
882
Sexxxton 51 минуту назад
Хотел этому говну в личку написать, так она у него закрыта) Оставил комментарии под его постами, где он пишет про сильных людей и правильных людей. Хотя сам тряпка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Пётровыч 55 минут назад
Такой он лох. Сначала самоутверждался путём унижения слабых, потом дерзкую аудиозапись записал, где воображал себя крутым беспредельщиком, а когда за жопу взяли, то выдал дебильную защитную реакцию, - я покончу с собой и это вы виноваты!! А когда и это не сработало, то выдавил из себя то, чего по его мнению хочет слышать общество. Но общество хочет, что бы этот подонок посидел и подумал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
REDFOXY 55 минут назад
В сухом остатке:
- уже не юный ублюдок, откушав горячительного в компании себе подобных, решил потешить свое ЧСВ за счет заведомо беззащитного подростка;
- когда началась волна "ответок" (не от полиции, заметьте,а от граждан) в соцсетях - включил "обиженку" на тему "а че я, я ниче...";
-когда наконец-то проснулись правоохранители и приняли урода в ИВС -"ой, я тут третьи сутки в камере БЕЗ ТЕЛЕФОНА сижу, страдаю, и ваще у меня диабет,я умираю";
- полагаю, полиция оказала ему услугу, закрыв на трое суток -все-таки сломали бы этому уроду клюв неравнодушные граждане;
- сейчас активно топит за "а че я такого сделал, я был бухой, а все не без греха", хотя поначалу орал -"че вы мне сделаете, я супергерой, а не п@идор";
-родители включают безвинных агнцев, типа "да он накосячил,а мы ни при чем" (не они же воспитали урода,ага).
В последнее время в СМИ освещали подобные деяния с участием "гостей" неуказанной национальности, как показывает практика - подобное ублюдство национальности НЕ ИМЕЕТ.
Хочется, очень хочется верить, что данный субъект все-таки присядет на реальный срок, а не сольется на фоне лживых извинений на условку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
SAndre 56 минут назад
прошу винить общественность....
виноват кто угодно, но только не он
вопиющая инфантильность
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Трям Час назад
Пошел на .хуй , обмудок! Семьей прикрывается, ссыкло. Хотел же каждому в лицо объяснить, а теперь на улицу ссыт выходить... Десяток воспитательных пИсделок один на один, тогда поверю, что до него что-либо дошло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Нудник Шпилкес Час назад
ну что в головах у этих маргиналов происходит? наделают делов, потом хвастаются своими "подвигами" в интернете, а когда к ответу взывают их, то "я же не хотел, простите-извините"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−98
Сигизмунд Лазаревич Час назад
мохнорылая сыкунишка.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
SR Час назад
Мразь обычная. Грош цена всем этим извинениям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Shtoppi Час назад
<<...ультрас из Нижнего Новгорода...>> Это даже звучит смешно)))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Laplander 2 часа назад
Ублюдок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
kalinser 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 7 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

155976



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кто проживает на дне океана? 35 фото из морских глубин
Кто проживает на дне океана? 35 фото из морских глубин
Картинки, на которые стоит посмотреть дважды
Картинки, на которые стоит посмотреть дважды
События на Украине 25- 26 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 25- 26 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
«На бутылке ещё сидеть не доводилось»: Wildberries стал присылать россиянам пластиковую тару вместо заказанных секс-игрушек
«На бутылке ещё сидеть не доводилось»: Wildberries стал присылать россиянам...
Настольная игра по мотивам танчиков для Dendy⁠⁠
Настольная игра по мотивам танчиков для Dendy⁠⁠
Случай с Олегом. Смотреть со звуком!
Случай с Олегом. Смотреть со звуком!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ооо даа!

Лучшие демотиваторы
Нашелся все - таки недостающий фрагмент!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#люди#подборка#автомир#Разное#забавно#дикая природа#комментарии
#Юмор#животные#картинки#Приколы#автомобили#интересное#Россия#познавательно#искусство#сарказм
#прикол#факты#кино#фотографии#СССР#дикие животные#в мире#фильм#Китай#маразм
Случай с Олегом. Смотреть со звуком! Случай с Олегом. Смотреть со звуком! Кадыров заставил извиниться чеченца, бросившего бутылку в русского бойца MMA в Грозном Кадыров заставил извиниться чеченца, бросившего бутылку в русского бойца MMA в Грозном Москвичи поехали вернуть шаурму, в которой нашли стекло, и получили побои на сдачу Москвичи поехали вернуть шаурму, в которой нашли стекло, и получили побои на сдачу Макгрегор попросил главу СК Бастрыкина вручить Нурмагомедову медаль «За обоср***е штаны» Макгрегор попросил главу СК Бастрыкина вручить Нурмагомедову медаль «За обоср***е штаны» Снытина раскритиковала извинения на камеру белорусских спортсменов: Мне было стыдно смотреть видео, где олимпиец моей сборной говорит так, как будто его задержали Снытина раскритиковала извинения на камеру белорусских спортсменов: Мне было стыдно смотреть... В Грозном избили двух болельщиков «Спартака» В Грозном избили двух болельщиков «Спартака»

На что жалуетесь?

Вернуться