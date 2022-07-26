«Всё это было в состоянии аффекта»: запоздалые извинения от футбольного фаната, избившего 14-летнего подростка в Нижнем Новгороде

А теперь он записал видео:

«Хочу принести извинения перед мальчиком, которого я обидел. Я действительно этого не хотел и честно раскаиваюсь. Также хочу принести извинения перед различными национальностями нашей страны. Хочу принести перед ребятами извинения за то, что я наговорил. Всё было в состоянии аффекта и меня это не красит. Но за свои поступки я несу ответственность».

И открестился от предыдущего поста, где задавался вопросом: не повесится ли ему? Он заявил, что это «было написано на эмоциях».