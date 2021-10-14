Макгрегор попросил главу СК Бастрыкина вручить Нурмагомедову медаль «За обоср***е штаны»

Хабиб устроил скандал, использовав историю избитого в метро Романа Ковалёва в качестве шутки над Конором. Ответочка не заставила себя ждать.
Вчера бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram
неумную неуместную шутку, которой хотел то ли высмеять ирландского бойца Конора Макгрегора, сравнив его с избитым дагестанцами в столичном метро Романом Ковалёвым, то ли поиздеваться над председателем СК Александром Бастрыкиным и вручением медали пострадавшему москвичу.
Хабиб, похоже, так и не понял, что Бастрыкин наградил Романа медалью "Доблесть и отвага" не за то, что тот был избит пьяными отморозками, а за то, что заступился за девушку, когда другие пассажиры бездействовали.
А что касается «изящного» дагестанского юмора, то помимо напоминания о недавнем происшествии в метро, опубликованная картинка отсылает к 2018 году, когда Нурмагомедов после боя с Макгрегором выпрыгнул из октагона и напал на напарника ирландца, за что был оштрафован на два миллиона долларов и лишился чемпионского пояса. Потому что со стороны эта выходка действительно выглядела дико.
Помимо Хабиба в потасовку ввязалась и его команда - несколько человек напали на Конора в октагоне. Именно поэтому, по мнению дагестанского бойца, Макгрегор достоин медали от СК. Вот это видео:
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Тогда, в 2018 году, у Нурмагомедова еще были защитники, поскольку он якобы защищал свою честь, напрыгнув на оскорбившего его члена команды Макгрегора.
«Хабиб с октагона прыгнул, — он прыгнул, как горец, который прыгал с дерева на противника», - заступился тогда за Нурмагомедова депутат Госдумы от Дагестана Гаджимет Сафаралиев
Но после вчерашней публикации вряд ли кто-то из официальных лиц станет защищать Хабиба. Да и у большинства пользователей Сети его «шутка» вызвала примерно такую реакцию:
Хабиб Нурмагомедов очередной раз доказал, что сколько тупое животное не ряди в европейские одежды, не учи правилам этикета, как ни прикармливай дикое тупое животное всеми немыслимыми благами цивилизации — тупое животное всегда останется тупым животным. Диким агрессивным животным.— Анна Тараканова (@n_barmaleykina) October 13, 2021
Ну, и реакция задорного ирландца не заставила себя ждать. На своей страничке в Twitter Конор ответил Нурмагомедову в том же ключе: «Бастрыкин! Где медаль Хабиба „За обосранные штаны“? Он заслужил ее, обделавшись в 10-м ряду»
Фото испуганного Хабиба тоже отсылает к событиям 2018 года, когда Макгрегор с друзьями решил отомстить Нурмагомедову за нападение на его русского товарища и спарринг-партнера Артёма Лобова. Буйный ирландец тогда разнес автобус, в котором находился Хабиб с командой, и вызывал дагестанца на бой, но тот решил остаться в салоне автомобиля.
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Шутку Хабиба уже осудили многие спортсмены и политические деятели.
«Разве в здравом уме человек будет выгораживать тех, кто вел себя как животные? Я очень в этом сомневаюсь. У меня о Хабибе другое мнение», - прокомментировал публикацию Хабиба депутат Госдумы Николай Валуев.
Более радикально высказался российский ветеран MMA Олег Тактаров. На просьбу прокомментировать поступок Нурмагомедова, тот ограничился словом из трёх букв в адрес дагестанского бойца.
«Хабиб идет на *** ! Просто идет на ***. Что касается его, не звоните мне больше, пожалуйста», - заявил журналистам чемпион UFC.
После этого комментария в Instagram Тактарова набежали недовольные поклонники Хабиба и принялись оскорблять его семью. Спортсмен не выдержал и записал видео, в котором сообщил, что одна нация (дагестанцы) перестала для него существовать.
«С сегодняшнего дня для меня не то что человек, для меня одна нация перестала существовать. Опять затронули мою мать… Все, ребят, на ***»
Сейчас общественность ждет от Хабиба
извинений объяснений по поводу скандальной публикации. Вполне возможно, что и Следственный комитет находится в ожидании. Ведь при при определённом углу зрения в «шутке» можно усмотреть разжигание вражды и насмешку над правоохранительными органами.
Некоторые наиные ждали ,что он осудит бандитов в метро.— Анна Павловская (@gFuHCjJcp6rwHNh) October 13, 2021
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Ждали чего-то другого от этого спортсмена? Так он всегда выходил под национальным флагом и не слишком ассоциировал себя с остальным населением. Разве что при вручении наград, получении денег.
Грустно другое, пройдет время и все забудется и опять народ будет вяло смотреть на гопников, которые задирают девушек или втроем на одного парня, дескать, сам(а) спровоцировали. А жаль. Общество на самом деле сила. И не только физическая.
«Я жестко осуждаю такие явления, это хамское поведение невоспитанных людей. Здравой логике оно не поддается. Для ребят, которые хотят проверить свои силы, государство в каждом городе открывает спортзалы. Уверен, что даже 0,01 процента населения Дагестана не будет поддерживать этих людей – нам за них стыдно.
И трусливое, грязное выступление хабиба... Надеюсь всем теперь поняли, что это за негодяй? Гад не осудил преступников, а посмеялся над Романом Ковалевым, над Бастрыкиным, над всеми русскими... Сволочь. Никакие миллионы Путина, которым он его закидывал, не изменили сущность этого мерзкого нациста.
И еще одна цитата из раннего интервью хабиба:
"Короче, я был быком, как говорят у нас в Дагестане. Дрался почти каждый день. Бил всех, кто не нравился. Один в драке не тянул – подключался младший двоюродный брат Абубакар. Вдвоем уделывали кого угодно".
Такое же животное, как и ублюдки из метро.
Готовится поединок мастеров мордобития к которому надо привлечь внимание, как обычно следует арт.подготовка в виде пересрача и ругательств в СМИ между двумя сабжами, громкие заявления урыть оппонента не только на словах, пресс.конференции с деланными петушинными наскоками, сверлениями взглядами....
Бой в пару раундов и итог, за 10 минутное мордобитие на ринге один получает за победу 5 миллионов вечнозеленых,а другой за проигрыш 3 миллиона вечнозеленых.
Все довольны и расходятся тратить заработанное до следующего боя.