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Макгрегор попросил главу СК Бастрыкина вручить Нурмагомедову медаль «За обоср***е штаны»

Макгрегор попросил главу СК Бастрыкина вручить Нурмагомедову медаль «За обоср***е штаны» (8 фото + 2 видео)

Автор:
14 октября 2021 10:59
Сообщество : Спорт
Метки: Хабиб Нурмагомедов   избиение   конор макгрегор   скандал   шутка   
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Хабиб устроил скандал, использовав историю избитого в метро Романа Ковалёва в качестве шутки над Конором. Ответочка не заставила себя ждать.

Вчера бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram неумную неуместную шутку, которой хотел то ли высмеять ирландского бойца Конора Макгрегора, сравнив его с избитым дагестанцами в столичном метро Романом Ковалёвым, то ли поиздеваться над председателем СК Александром Бастрыкиным и вручением медали пострадавшему москвичу.

Хабиб, похоже, так и не понял, что Бастрыкин наградил Романа медалью "Доблесть и отвага" не за то, что тот был избит пьяными отморозками, а за то, что заступился за девушку, когда другие пассажиры бездействовали.


А что касается «изящного» дагестанского юмора, то помимо напоминания о недавнем происшествии в метро, опубликованная картинка отсылает к 2018 году, когда Нурмагомедов после боя с Макгрегором выпрыгнул из октагона и напал на напарника ирландца, за что был оштрафован на два миллиона долларов и лишился чемпионского пояса. Потому что со стороны эта выходка действительно выглядела дико.

Тогда, в 2018 году, у Нурмагомедова еще были защитники, поскольку он якобы защищал свою честь, напрыгнув на оскорбившего его члена команды Макгрегора.


Но после вчерашней публикации вряд ли кто-то из официальных лиц станет защищать Хабиба. Да и у большинства пользователей Сети его «шутка» вызвала примерно такую реакцию:

Фото испуганного Хабиба тоже отсылает к событиям 2018 года, когда Макгрегор с друзьями решил отомстить Нурмагомедову за нападение на его русского товарища и спарринг-партнера Артёма Лобова. Буйный ирландец тогда разнес автобус, в котором находился Хабиб с командой, и вызывал дагестанца на бой, но тот решил остаться в салоне автомобиля.

Шутку Хабиба уже осудили многие спортсмены и политические деятели.


«Разве в здравом уме человек будет выгораживать тех, кто вел себя как животные? Я очень в этом сомневаюсь. У меня о Хабибе другое мнение», - прокомментировал публикацию Хабиба депутат Госдумы Николай Валуев.


Более радикально высказался российский ветеран MMA Олег Тактаров. На просьбу прокомментировать поступок Нурмагомедова, тот ограничился словом из трёх букв в адрес дагестанского бойца.


«Хабиб идет на *** ! Просто идет на ***. Что касается его, не звоните мне больше, пожалуйста», - заявил журналистам чемпион UFC.


После этого комментария в Instagram Тактарова набежали недовольные поклонники Хабиба и принялись оскорблять его семью. Спортсмен не выдержал и записал видео, в котором сообщил, что одна нация (дагестанцы) перестала для него существовать.


«С сегодняшнего дня для меня не то что человек, для меня одна нация перестала существовать. Опять затронули мою мать… Все, ребят, на ***»

Сейчас общественность ждет от Хабиба извинений объяснений по поводу скандальной публикации. Вполне возможно, что и Следственный комитет находится в ожидании. Ведь при при определённом углу зрения в «шутке» можно усмотреть разжигание вражды и насмешку над правоохранительными органами.

Источник:

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Метки: Хабиб Нурмагомедов   избиение   конор макгрегор   скандал   шутка   
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1k
Лёха Час назад
Макгрегор молодец. Больше его я зауважал. А Нурмагомедов - мартышка.
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1k
ant-laz11 9 минут назад
походу хабику купили
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148
Мы Ул 9 минут назад
Молодец Тактаров! Только долго он до этого доходил.
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−37
Снежный Барс 18 минут назад
Нельзя по одному человеку судить о целом народе, а по четырём, включая Хабиба, наверное, уже можно...
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7k
Garpia121 18 минут назад
А этот Хабиб явно уже несколько статей нарушил и моральных и уголовных.
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4k
Петр 19 минут назад
Есть разновидность зла, которую мы должны бояться больше всего - это равнодушие честных людей.
Ссылка www.youtube.com
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1k
Александр 20 минут назад
Вот так публичное лицо превращается в еб..о.
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4k
Максим 24 минуты назад
На самом деле я сам не понимаю резонанса. Для кого-то открытие, что для отдельной категории граждан и там на самом деле не одна национальность или религия, это честная драка только та, где мы победили (с) А уж сколько на сколько, это детали, которые "победителей" не интересуют.
Ждали чего-то другого от этого спортсмена? Так он всегда выходил под национальным флагом и не слишком ассоциировал себя с остальным населением. Разве что при вручении наград, получении денег.
Грустно другое, пройдет время и все забудется и опять народ будет вяло смотреть на гопников, которые задирают девушек или втроем на одного парня, дескать, сам(а) спровоцировали. А жаль. Общество на самом деле сила. И не только физическая.
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180
Максим Максимов Полчаса назад
бабуин магамэдхуйид так и остался помесью бабуина и баобаба
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15k
kotovski 38 минут назад
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26k
Григорий 43 минуты назад
Да, Такторов наш мужик. Может Хабиб и силен, но 3-е Хабибов еще сильнее! А потому выставим полк Тактаровых и Хабибы идут нах!!!
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52
Vovkan 47 минут назад
Да уж , быдло оно и в Африке быдло . Как говорят - если человек умер , это надолго , если дурак это навсегда.
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163
capbutt 49 минут назад
Гопники и так весьма неприятные личности, но когда в одном флаконе и гопник, и чурка, так вообще - туши свет. Короче, животное, блэт!
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69
wulord 50 минут назад
Человек может спустится с гор но горы с него некогда
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69
wulord 51 минуту назад
Гнида подколодная
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13k
Limon Час назад
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9k
harlamov Час назад
Так, дагестанец Магомед Маликов (боец ММА) заявил, что ему стыдно за таких земляков:
«Я жестко осуждаю такие явления, это хамское поведение невоспитанных людей. Здравой логике оно не поддается. Для ребят, которые хотят проверить свои силы, государство в каждом городе открывает спортзалы. Уверен, что даже 0,01 процента населения Дагестана не будет поддерживать этих людей – нам за них стыдно.

И трусливое, грязное выступление хабиба... Надеюсь всем теперь поняли, что это за негодяй? Гад не осудил преступников, а посмеялся над Романом Ковалевым, над Бастрыкиным, над всеми русскими... Сволочь. Никакие миллионы Путина, которым он его закидывал, не изменили сущность этого мерзкого нациста.
И еще одна цитата из раннего интервью хабиба:
"Короче, я был быком, как говорят у нас в Дагестане. Дрался почти каждый день. Бил всех, кто не нравился. Один в драке не тянул – подключался младший двоюродный брат Абубакар. Вдвоем уделывали кого угодно".
Такое же животное, как и ублюдки из метро.
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2k
Sergius SPb Час назад
Мля, из чисто коммерческого пустого срача раздувать сенсацию.
Готовится поединок мастеров мордобития к которому надо привлечь внимание, как обычно следует арт.подготовка в виде пересрача и ругательств в СМИ между двумя сабжами, громкие заявления урыть оппонента не только на словах, пресс.конференции с деланными петушинными наскоками, сверлениями взглядами....
Бой в пару раундов и итог, за 10 минутное мордобитие на ринге один получает за победу 5 миллионов вечнозеленых,а другой за проигрыш 3 миллиона вечнозеленых.
Все довольны и расходятся тратить заработанное до следующего боя.
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14k
Hairy. Час назад
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-(0)_(0)- Час назад
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-(0)_(0)- Час назад
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