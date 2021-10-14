Макгрегор попросил главу СК Бастрыкина вручить Нурмагомедову медаль «За обоср***е штаны»

Шутку Хабиба уже осудили многие спортсмены и политические деятели.





«Разве в здравом уме человек будет выгораживать тех, кто вел себя как животные? Я очень в этом сомневаюсь. У меня о Хабибе другое мнение», - прокомментировал публикацию Хабиба депутат Госдумы Николай Валуев.





Более радикально высказался российский ветеран MMA Олег Тактаров. На просьбу прокомментировать поступок Нурмагомедова, тот ограничился словом из трёх букв в адрес дагестанского бойца.





«Хабиб идет на *** ! Просто идет на ***. Что касается его, не звоните мне больше, пожалуйста», - заявил журналистам чемпион UFC.





После этого комментария в Instagram Тактарова набежали недовольные поклонники Хабиба и принялись оскорблять его семью. Спортсмен не выдержал и записал видео, в котором сообщил, что одна нация (дагестанцы) перестала для него существовать.





«С сегодняшнего дня для меня не то что человек, для меня одна нация перестала существовать. Опять затронули мою мать… Все, ребят, на ***»