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Москвичи поехали вернуть шаурму, в которой нашли стекло, и получили побои на сдачу

Москвичи поехали вернуть шаурму, в которой нашли стекло, и получили побои на сдачу (5 фото + 1 видео)

Автор:
19 июля 2021 09:00
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   драка   еда   нижний новгород   скандал   шаурма   
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Получив неприятный сюрприз в еде, дважды подумайте, стоит ли затевать скандал. Приехавшие в Нижний Новгород москвичи решили поговорить с работниками общепита и, кажется, пожалели.

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Метки: видео   драка   еда   нижний новгород   скандал   шаурма   
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28  комментариев
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5k
schmubu Час назад
\ Шаурмены, недовольные тем, что продукт бросили им в окно прилавка,

за стекло в шаурме надо наказывать.
но если ты сам себя по хамски ведёшь, а бросать что-то в окно - это хамство, то чего удивляться, что тебе так же и ответят?
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5k
Мистер Фикс 11 минут назад
Чет напомнило, извините за баян))

ПАМИТКА ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, КТО СРАЖАЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ШАУРМА

Как и любой другой оружие, шаурма надо умет с ним хорошо обращатся. Если ты хочещь, щтобы твой шаурма попал точно в цел, нужьно запомнит несколко важний вещи:

1. Всегда улибайся. Особено когда секретным ложечком кладещь в шаурма микроб. Когда руский гяур реактивний задница на унитаз плакать будет, он не на тебе подумает, а на свой наташа-жена. Потому щьто ты в чистый белий щапочка улибалься и два раза брат ему сказал, а жена хмурый суп халадильник забыл поставить, микроб сам родилься.

2. Будь осторожен с белий и красний соус. Помни, щьто они должен соединится толко у гяур в животе. Если ты нечяйно запачкаещь себе оба соус - понос может произойти прям у тебе в руках.

3. Правилно чередуй, когда ложит в шаурма микроб, а когда просто ложит. Если ты на виду у покупател идещь с лаваш в туалет - у него может быть подозрений.

4. Всегда делай толко хорощий шаурма для менты. Помни: сытый менты кусают толко своих. Пусть собак кущает завернутий в лепещька свинья, мент с шаурма в руке - это маленкий, но очен идеологический победа.

5. Аккуратно обращайся с куриный шаурма. Его надо делат нимнощько сырой, щьтобы вирус птичий грипп не погиб. Если специалный боевой курятина кончилься, можно исползоват московский ворона, но никто не должен видет, как ты викидываещь черный перо.

6. Если к тебе в палатка прищел санэпидстанция с микроскоп - не торопись взрывать свой палатка. Во-первый, может он просто прищел покущать и показать микроскоп вместо заплатить денги. Во-второй, вражеский санэпидстанция легко обмануть. Когда он положит шаурма в микроскоп, тебе нужьно посвистеть какой-нибудь нейтральный мелодия. Тогда весь микроб побежит на другой конец шаурма. Гяур тупой, думает, щьто нанотехнологий толко он один изобрел. А наш военный бактерий лучщий в мире! У него есть ущи и длинный ножки.

Примечаний
Воины шаурмы! Очен скоро ващ нелегкий борьба будет легче. Наши братья, водители газелей, идет к вам на помощь. Летом мы начнем продавать шаурма в марщрутках. Пусть гяуры ходит, ездит и бегает под себя!
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6k
Trenzel2003 19 минут назад
А вы заметили что где есть шаурмячные, там нет бездомных собак и кошек?
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5k
Горец Ю Полчаса назад
Шаурма на рынке...
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31
СуньВЧуньХань или просто Волк 37 минут назад
И верно что вломили, за хамское поведение - хамский ответ!
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6k
кот базилий 38 минут назад
Они после туалета руки не моют и готовят ими поплевывая в шаурму. "Кусай дарагой, вкус
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3k
Meri Poppins Ufa 41 минуту назад
Купить 200 гр свежей ветчины или копч колбаски + белый батон. Попросить продавщицу нарезать+ бутылка пива св дата. Что мб лучшее на бульварной скамейке. В десятках городов ссср в поездках молодости.
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8k
Андрей А 52 минуты назад
Рауфик не виноват!
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6k
КОСТЯН 54 минуты назад
Ибо некуй жрать всякое чурбанское говно... Я не помню когда последний раз покупал эту хрень (капуста с майонезом, кетчупом и чайная ложка мяса))))... Лучше зайти перекусить в МАК или КИНГ
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14k
ВОВЧЕГ 56 минут назад
Покупайте шаурму, поддерживайте фекальный джихад!
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81k
Taras Kozalupko 56 минут назад
Есть еду для "чёрных" , сварганеную немытыми руками "черных" из не пойми чего и в жопных условиях - себя не уважать!
Так что это не москвичи, а сами-себе злобные Буратины.
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783
Довер Иванович 56 минут назад
Давно тоже не беру шаурму.
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1k
Lovels Travel 59 минут назад
"продукт бросили им в окно прилавка" - а что, нельзя было нормально поступить?
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31
СуньВЧуньХань или просто Волк Lovels Travel 39 минут назад
Зачем? Это же у нас москвичи, им можно!

А по сути нормальная у шаурмэнов реакция на такое поведение. Сомневаюсь, что кому-то понравилось бы такое.
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9k
Шурум-бурум Час назад
сегодня можно травануться собственноручно приготовленной едой из покупных продуктов! а жрать еду, приготовленную из неизвестных продуктов людьми, которые покупают медкнижки и откупаются от проверок, я бы ваще никому не советовал.
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34k
Alex Час назад
Не понимаю, как можно есть это гов**но, приготовленное к тому же черными.
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12k
* Час назад
Можно просто перестать покупать у них шаурму... Всем... И это ударит по ним больше, чем любые удары по лицу.
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