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Получив неприятный сюрприз в еде, дважды подумайте, стоит ли затевать скандал. Приехавшие в Нижний Новгород москвичи решили поговорить с работниками общепита и, кажется, пожалели.
16 июля молодой человек с девушкой купили шаурму в киоске на Средном рынке в Нижнем Новогороде. В еде обнаружился неприятный сюрприз - осколки стекла.
Оставлять без внимания этот инцидент ребята не хотели и решили вернуть продукт его изготовителям. Однако извинений не дождались.
Шаурмены, недовольные тем, что продукт бросили им в окно прилавка, выскочили из заведения, чтобы разобраться с недовольными покупателями. Агрессия поваров была столь очевидной, что пара решила ретироваться. Впрочем, как пишут СМИ, ребята утверждали, что их все-таки избили, и в результате нападения они получили ссадины и гематомы.
Осторожно! В Видео присутствует ненормативная лексика!
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за стекло в шаурме надо наказывать.
но если ты сам себя по хамски ведёшь, а бросать что-то в окно - это хамство, то чего удивляться, что тебе так же и ответят?
ПАМИТКА ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, КТО СРАЖАЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ШАУРМА
Как и любой другой оружие, шаурма надо умет с ним хорошо обращатся. Если ты хочещь, щтобы твой шаурма попал точно в цел, нужьно запомнит несколко важний вещи:
1. Всегда улибайся. Особено когда секретным ложечком кладещь в шаурма микроб. Когда руский гяур реактивний задница на унитаз плакать будет, он не на тебе подумает, а на свой наташа-жена. Потому щьто ты в чистый белий щапочка улибалься и два раза брат ему сказал, а жена хмурый суп халадильник забыл поставить, микроб сам родилься.
2. Будь осторожен с белий и красний соус. Помни, щьто они должен соединится толко у гяур в животе. Если ты нечяйно запачкаещь себе оба соус - понос может произойти прям у тебе в руках.
3. Правилно чередуй, когда ложит в шаурма микроб, а когда просто ложит. Если ты на виду у покупател идещь с лаваш в туалет - у него может быть подозрений.
4. Всегда делай толко хорощий шаурма для менты. Помни: сытый менты кусают толко своих. Пусть собак кущает завернутий в лепещька свинья, мент с шаурма в руке - это маленкий, но очен идеологический победа.
5. Аккуратно обращайся с куриный шаурма. Его надо делат нимнощько сырой, щьтобы вирус птичий грипп не погиб. Если специалный боевой курятина кончилься, можно исползоват московский ворона, но никто не должен видет, как ты викидываещь черный перо.
6. Если к тебе в палатка прищел санэпидстанция с микроскоп - не торопись взрывать свой палатка. Во-первый, может он просто прищел покущать и показать микроскоп вместо заплатить денги. Во-второй, вражеский санэпидстанция легко обмануть. Когда он положит шаурма в микроскоп, тебе нужьно посвистеть какой-нибудь нейтральный мелодия. Тогда весь микроб побежит на другой конец шаурма. Гяур тупой, думает, щьто нанотехнологий толко он один изобрел. А наш военный бактерий лучщий в мире! У него есть ущи и длинный ножки.
Примечаний
Воины шаурмы! Очен скоро ващ нелегкий борьба будет легче. Наши братья, водители газелей, идет к вам на помощь. Летом мы начнем продавать шаурма в марщрутках. Пусть гяуры ходит, ездит и бегает под себя!
Так что это не москвичи, а сами-себе злобные Буратины.
А по сути нормальная у шаурмэнов реакция на такое поведение. Сомневаюсь, что кому-то понравилось бы такое.
вот ты сейчас одним предложением всё моё мировоззрение растоптал...
Скорее правильнее было бы натравить на них все возможные проверки, от санэпидемстанции до пожарных и налоговых. Уж они то в любом ларьке найдут до чего докопаться, а там или трать бабки на штрафы, или на взятки.
А вот перестать давать им кормиться за счёт местных жителей, это гражданская позиция, которая может пошатнуть любой бизнес.
Мы не можем объединяться даже в рамках ТСЖ. Не то чтобы какие-то масштабные акции, хотя только именно такие и могут что-то изменить.
Так что чего вы ждёте от протестов против шаурмы!? Ага!