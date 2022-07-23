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В Нижнем Новгороде гопники избили 14-летнего подростка из-за того, что им не понравилась его причёска

В Нижнем Новгороде гопники избили 14-летнего подростка из-за того, что им не понравилась его причёска

Автор:
23 июля 2022 16:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Нижний Новгород   гопники   парень   полиция   прическа   прокуратура   футбольные фанаты   хулиганство   
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Местные «авторитетные» парни докопались до случайного прохожего. Всё началось с подколок, а потом дело приняло серьёзный оборот.

Футбольные фанаты «чилили» во дворе и потягивали пиво. Тут им на глаза попался молодой человек, который возвращался из магазина. Парням не понравилась его причёска и они сразу к нему прицепились.

Стали выяснять - как он относится к ЛГБТ и либералам, задирались и угрожали. Он пытался объяснить, что ему 14 лет, но подпивасникам было всё равно. Потом один из них швырнул его на землю. Но парню всё-таки удалось вырваться и убежать.

Когда пришёл домой и рассказал всё матери, она сразу обратилась в полицию и написала заявление. После этого самый дерзкий из той «бригады» записал голосовое, в котором обозвал юношу «петухом». Не похоже, что он сильно раскаивается.

Ну а прокуратура Нижнего Новгорода уже возбудила уголовное дело «За умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений». Этим фанатам светит до 2 лет.

Источник:

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Метки: Нижний Новгород   гопники   парень   полиция   прическа   прокуратура   футбольные фанаты   хулиганство   
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130  комментариев
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6k
azuver 6 часов назад
Обыкновенное БЫДЛО.А нет,не обыкновенное,МАХРОВОЕ.
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1k
Денис Ануфриев 3 минуты назад
о,уже задержан полицией.На него возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение лёгкого вреда здоровья»
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−65
alexZ 7 минут назад
Интеллектуалы наснимали себе на срок. Ума как у рыб. Хотя зачем рыб оскорблять.
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20
Виктор 20 минут назад
Ну да... А потом из отделения будут ролики с извинениями и как они прониклись...
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414
гоша гога 39 минут назад
Что самое смешное монологе этого куска [мат] (то что он в аудиосообщении говорит) так вот он длинноволосого малолетку называет петухом, а потом косвенно говорит что он сам педераст пассивный. Он там грозился кого то в попу [мат]..ть, так в этом случае все однозначно. Если у него член встает на мужика то это факт, он п.еде.рас.т и на тюремном сленге тот же петух.
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10k
Vacony 44 минуты назад
вот все эти - им светит и т.д. - можно лучше статистику - кто ж присел и т.д. ?
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10k
Oleg 51 минуту назад
Не, ну это же другое! При пу ведь девяностых не будет.. .
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28k
EvilHomer 56 минут назад
Жду видео, где этот пир@рас плачет, а он именно такой, он же сказал, что всех вы.....т в жопы.
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28k
EvilHomer Час назад
Дети женщин с низкой социальной ответственностью, чего еще от них ждать.
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2k
🅰🅻🅴🆇🅴🅸_🆅🆁🅽 Час назад
Этих быдлаганов к тому ущербу на буй! А то в голосовом сообщение герои)) сто пудов слёзы уже льют)
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87
antoshka77 Час назад
тарас-пидарас тупорылое быдло..
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16k
Михаил Гривин 2 часа назад
Там мамка одного гопаря уже видеоизвинения записала. Говорит - "угрожают, панимаешь, мальчику". А он же там вроде сам на сам вызывал - видимо, нашлись ребята, которые приняли вызов ))) Пруф на тележку, уж извините, какой был: https://t.me/pdmnews/51009https://t.me/pdmnews/51009
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3k
Константин 2 часа назад
ну может хоть теперь это подстрижется и оденется так, чтобы его с телкой не путали.
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1k
Shurovik 2 часа назад
Как только гопник осознает, что сделал, его риторика тут же изменится....
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2k
Оптимистичный реалист 2 часа назад
Видно же на видео явных слуг пи.дора Путина. Чего ещё от них ждать?
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−90
Валерий Петров 2 часа назад
чмошники малолетние.
не знающие кого бояться надо)
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6k
soar 2 часа назад
Сначала подумал, что это рыжая баба, посмотрел видео, оказалось, что бабы были с пивом.
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70
Антон 2 часа назад
Шакалы ссыкливые
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1k
Vladislav 2 часа назад
Классический говнюк с одной прямой извилиной.
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270
Сергей 2 часа назад
Быдло, тюрьма его ждёт. Там его быстро опущенным сделают, друзья не помогут.
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4k
мемфрид 2 часа назад
Теперь сразу ясно, кто там петух)
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