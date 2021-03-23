Очередная серия бесконечного сериала...
В Нижнем Новгороде пассажирка такси устроила разнос шоферу, который отказался везти ее детей. Женщина при заказе автомобиля выбрала детский тариф, но указала одного ребенка. В машине было только одно кресло, и водитель, разумеется, отказался нарушать правила и везти сразу троих детей.
Однако водитель, на свою беду, все же поддался уговорам женщины и доставил семью в пункт назначения. И вот тут началось самое интересное. Выходя из машины, "яжемать" разразилась такой "отповедью" в адрес таксиста, что он наверняка пожалел о том, что не выкинул женщину из автомобиля в самом начале пути.
«Сиди дома и не езди! Сиди дома! Будь проклят! Чтоб ты сдох, мразь! Чтоб ты в аварию попал! Чтобы тебе все ноги переломали! Чтобы твои родители сдохли!», - кричала мать троих детей
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Ну, а женщина, наверное, тоже пожалеет о своем подлом поступке. Видеоролик широко разошелся по нижегородским пабликам. И можно быть уверенными, что она теперь в черном списке у доброй половины местных таксистов.
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О да! Это страшная кара, намного страшней если бы ЕЙ ноги переломали.
А водилу вздрючить за перевозку детей без кресел.
Водила конечно зря повез, но с другой стороны сраться с этой идиоткой...
Больше всего мотивация бесит этой идиотки: у меня трое детеЙ, мне надо, мы каждый день ездим. Значит бабки есть, а мозгов ноль. Ну если ты овца тупая ездишь каждый день, ну что сложного заключить хотя бы устное соглашение о перевозке каждый день. Дешевле выйдет даже. Нет, это же думать надо.
Достали уже, нарожала детей, это твои и только твои проблемы НИКТО ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН, овца.
Ещё плюс в том - лёгкие телесные сложно нанести и на побои не тянет.
Такие мамаши не только не адекватные, так они еще и осознанно подвергают опасности своих детей.