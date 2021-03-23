В Нижнем Новгороде пассажирка такси устроила разнос шоферу, который отказался везти ее детей. Женщина при заказе автомобиля выбрала детский тариф, но указала одного ребенка. В машине было только одно кресло, и водитель, разумеется, отказался нарушать правила и везти сразу троих детей.



Однако водитель, на свою беду, все же поддался уговорам женщины и доставил семью в пункт назначения. И вот тут началось самое интересное. Выходя из машины, "яжемать" разразилась такой "отповедью" в адрес таксиста, что он наверняка пожалел о том, что не выкинул женщину из автомобиля в самом начале пути.