FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Таксисты 107 постов • 33 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Таксисты 
«Чтоб ты сдох, мразь»: нижегородка устроила скандал в такси за отказ везти ее детей без кресел

«Чтоб ты сдох, мразь»: нижегородка устроила скандал в такси за отказ везти ее детей без кресел (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2021 13:00
Сообщество : Таксисты
Метки: вези меня мразь   видео   дети   нижний новгород   оскорбления   скандал   таксист   
1500
3
1

Очередная серия бесконечного сериала...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: вези меня мразь   видео   дети   нижний новгород   оскорбления   скандал   таксист   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
32
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Димыч Час назад
Я уже устал говорить ЯЖМАТЕРЯМ, что ваш ребёнок - ВАША ответственность. ВАМ никто ничего не должен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
5k
JACKAL 10 минут назад
Бабью тупому надо запретить на такси ездить, пускай пешком ходят - пустые бошки проветривают и только в наморднике, чтоб не обтявкала и не покусала окружающих...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Yasen_Perec 14 минут назад
---она теперь в черном списке у доброй половины местных таксистов.---

О да! Это страшная кара, намного страшней если бы ЕЙ ноги переломали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
dima423 15 минут назад
мне кажется она психически не здоровая...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Роман Полчаса назад
Все хороши.
А водилу вздрючить за перевозку детей без кресел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Majul Полчаса назад
Там не е..ле этой овцы уже все написано.
Водила конечно зря повез, но с другой стороны сраться с этой идиоткой...

Больше всего мотивация бесит этой идиотки: у меня трое детеЙ, мне надо, мы каждый день ездим. Значит бабки есть, а мозгов ноль. Ну если ты овца тупая ездишь каждый день, ну что сложного заключить хотя бы устное соглашение о перевозке каждый день. Дешевле выйдет даже. Нет, это же думать надо.

Достали уже, нарожала детей, это твои и только твои проблемы НИКТО ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН, овца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Блин, кто ей виноват, что у неё столько детей и что она не справляется! Бесят эти яжмамки неадекватные! Вам никто ничего не должен. Ваши дети это только ваши дети и ваши проблемы! Она наговорила столько, что все её слова вернутся стократно её детям! Мразь тупая. Водитель не должен был ей уступать и везти. Зря пожалел её.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Том Сойер 50 минут назад
А мне показалось, что она или пьяная, или обдолбанная чем-то.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Шурави 56 минут назад
Водитель зачем согласился? Он вообще знает какой штраф для такси? Знает что и условку можно словить? Отказался и всё - никакого конфликта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
866
Moon24 58 минут назад
Нехорошо женщин бить ? Этой я бы дал в рыло , не сдержался быв такой ситуации - иначе никак нельзя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Moon24 13 минут назад
Зачем? пару-троек оплеух. Говорят, что это помогает истеричкам успокоиться.
Ещё плюс в том - лёгкие телесные сложно нанести и на побои не тянет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Антон Час назад
Ведь кто-то же ей трех детей заделал! Ужас!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
dima423 Антон 14 минут назад
да уж))) но может от донора эко...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bondik Час назад
Слушайте, а почему органы опеки не реагируют на такие инциденты?
Такие мамаши не только не адекватные, так они еще и осознанно подвергают опасности своих детей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
Алексей Час назад
Так ей минивен нужен. На заднем сиденье помещается 2 детских кресла, а у неё 3 ребенка! Курица какая-то. На детей ей похрен. В имеющееся кресло девочку не пристегнула. Переноску с младшим не пристегнула. Пацан вообще стоит. При даже несерьёзной аварии, пацан улетает в лобовуху, девочка лицом в водительское сиденье, рихтуя контур лица и зубы, а мелкий кувыркается травмируя всех в кого попадёт. Водитель должен был тут же отказаться от заказа! Он же будет виноват, если что. О чём думал? О массаже?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
Алексей Час назад
А переноску смотрю еще и не в ту сторону поставила. Вообще пипец. Бедные дети.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bobbus Алексей 10 минут назад
Девочка же в кресле
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
Алексей Bobbus 6 минут назад
Девочка не пристегнулась. Мать не проконтролировала. Она и переноску не закрепила, а бросила на заднее сиденье. Вообще похоже мамаше больше важен массаж и не важно сделают его живому ребёнку или нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Элек Мек Час назад
Т.П.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
620
qwer Час назад
Таких надо отправлять на принудительные просмотры видео, как при ударе тела летают по салону. ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Karelian qwer 22 минуты назад
А толку то? Мозгов у неё нет, только ноги раздвигать умеет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Р Х Час назад
Хамство - рисовать такие убогие брови на таком страшном хлебале
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
167
Василь Хакимов Час назад
Таксисту надо было втащить этой мрази, дать такого леща чтоб неделю икала и под себя серила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
workmen77 Василь Хакимов 36 минут назад
Да что вы! Потом такой хай поднимется: "таксист избил мать с тремя детьми..."!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Из ее детей теперь вырастут таксисты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Viktor Час назад
Дура, этот негатив на неё же и выльется в итоге!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
dima423 Viktor 13 минут назад
...да я думаю уже))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ям 2 часа назад
Кто как обязывается, тот сам так и называется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
602
Миша 2 часа назад
Уже кажется группировка идиоток стихийно образовалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы «Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы Момент спасения унесенного потоком воды мальчика в Севастополе попал на видео Момент спасения унесенного потоком воды мальчика в Севастополе попал на видео Почему ребенка не стоит оставлять на улице одного Почему ребенка не стоит оставлять на улице одного Мальчик впервые попробовал острый огурец и стал мемом Мальчик впервые попробовал острый огурец и стал мемом Конфликт родителей и подростков в скейт-парке Севастополя Конфликт родителей и подростков в скейт-парке Севастополя Откуда мы беремся: шокирующая образовательная книжка для детей от 5 лет Откуда мы беремся: шокирующая образовательная книжка для детей от 5 лет
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

308757



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Черный-черный юмор, который симпатичен многим
7
70
Черный-черный юмор, который симпатичен многим
Сергей Лавров посетил Китай в маске с надписью FCKNG QRNTN
1
174
Сергей Лавров посетил Китай в маске с надписью FCKNG QRNTN
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как лишний вес меняет лицо: смотрим на примере актрис
1
54
Как лишний вес меняет лицо: смотрим на примере актрис
Салат из фасоли с крабовыми палочками и яйцами
4
7
Салат из фасоли с крабовыми палочками и яйцами
Как можно спасти жизнь другому просто поделившись этой своей частью
Как можно спасти жизнь другому просто поделившись этой своей частью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#кино#автомобили#автомир#дтп#шоу бизнес#приколы#фотографии#Россия
#фото#история#СССР#подборка#аварии#животные#прикольные#сатира#авто аварии#дети
#интересно#факты#интересное#картинки#девушки#позитив#комментарии#сша#спорт#искусство

На что жалуетесь?

Вернуться