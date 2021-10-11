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Кадыров заставил извиниться чеченца, бросившего бутылку в русского бойца MMA в Грозном

Кадыров заставил извиниться чеченца, бросившего бутылку в русского бойца MMA в Грозном (2 фото + 2 видео)

Автор:
11 октября 2021 10:55
Сообщество : Спорт
Метки: Станислав Власенко   грозный   извинения   кадыров   мма   скандал   
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Без тумаков и зуботычин не обошлось. И конечно, испуганный болельщик в первую очередь извинился перед Рамзаном Ахматовичем.

На проходившем в Грозном в прошлое воскресенье турнире по смешанным единоборствам AСA 130 случился громкий скандал. Один из болельщиков швырнул в Станислава Власенко из Красноярска пластиковую бутылку с водой. И чертовски об этом пожалел. Его выходку увидел присутствовавший на мероприятии Рамзан Кадыров и по древней чеченской традиции заставил извиняться.


В заснятом очевидцами ролике можно увидеть, как окруженный людьми Кадырова фанат, получает то ли несколько пощечин, то ли подзатыльников, а затем в сопровождении нескольких крепких мужчин заходит в октагон, чтобы публично извиниться перед Власенко. Вот только первым делом (видимо, опасаясь последствий) нарушитель просит прощения на чеченском языке перед Рамзаном Ахматовичем. По слухам, избежать последствий мужчине все же не удалось. Его якобы увезли в неизвестном направлении и избили.

Бросивший бутылку болельщик в своем стремлении навредить спортсмену из Красноярска был не одинок. После победы назаровца из бойцовского клуба "Рать" над титулованным чеченским бойцом Хусейном Халиевым свистеть и улюлюкать принялась практически вся присутствовавшая на турнире публика. По их мнению, победу одержал чеченец Халиев а судьи козлы продажные.


Болельщики не давали говорить Станиславу на протяжении нескольких минут после боя, и даже овации Кадырова в адрес победителя ситуацию не исправили.


Собственно, инцидент с бутылкой произошел уже после неудачного "общения" Власенко с недовольной публикой - когда он вышел из октагона и направлялся в раздевалку.

"Это было ожидаемо, я же на его земле бился. Ничего страшного. Думал, что немного покричат, да успокоятся. Потом был маленький кипиш. Меня обрызгали водой, кинули бутылку… Но Рамзан Ахматович быстро устранил все. Лично поставил этого человека на место", - прокомментировал инцидент Власенко.

В активе 28-летнего красноярца 16 побед и четыре поражения. На прошлом турнире (ACA 129) Власенко также завоевал победу, нокаутировав в первом раунде Арби Агуева.

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Метки: Станислав Власенко   грозный   извинения   кадыров   мма   скандал   
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⛔ Александр ⛔ Час назад
Я не сторонник Кадырова, но считаю что в этом случае Р. Кадыров правильно поступил!
Чтоб другим неповадно было!
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777
Иван Иванов 15 минут назад
Дико конечно, но я не против, если этот папуасы по другому не понимают.
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1k
Hallo FreeSpace 16 минут назад
"По слухам, избежать последствий мужчине все же не удалось. Его якобы увезли в неизвестном направлении и избили" ... то есть уже открыто пишут и все нормально ?
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36k
Alex 19 минут назад
Вообще не фанат Кадырова, но в данном случае он абсолютно прав.
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16
eutace 22 минуты назад
а без Кадырова у них ни чего не работает?
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10k
Шурум-бурум Полчаса назад
в любой семье отец, старший брат или просто нормальный мужчина обязан наказывать своего тупого соплеменника! и чем старше провинившийся, тем жестче должно быть наказание!
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2k
PROXOR81 Полчаса назад
Нафиг эти извигнения.
Надо этого кидуна, было на ринг против Станислава. Тот бы хоть оторвался бы.
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355
vijilante 40 минут назад
И потом ещё обижаются, когда их называют "зверьём" !
"Папа- Рамзан" должен присутствовать,чтоб дети не баловались и лично наказывать шалунов !
А если б его небыло в зале - растерзали бы победителя ?!
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571
Ольга 41 минуту назад
Кадыров в данном случае поступил как мужик и как достойный глава республики, который в ответе за всех недоумков из своего народа.
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16
eutace Ольга 21 минуту назад
он у них получается единственный мужчина
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1k
-(0)_(0)- 55 минут назад
А слабо было Кадырову заставить отморозка ответить по закону?
По УК РФ Ст. 213. Хулиганство, КоАП РФ Статья 5.61. Оскорбление, УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
Или Кадыров судья, и его "правосудие" в РФ может заменить законы?
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5k
Алексей Час назад
Рамзанке бы в пионер-лагерь вожатым, публичные извинения на линейке, мир на мизинчиках и т.д.
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8k
antonium Час назад
Какие же животные! Это спорт, в нем имеются как победы, так и поражения. Кидать бутылкой в победителя это не поведение человека, поведение обезьяны. Кадырову наверное уже самому стыдно и так туда никто не ездит на турниры, так еще и тех кто приезжает, пытаются унизить. Позорище
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4k
Zhora 2 часа назад
Обезьяны они и есть обезьяны...
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