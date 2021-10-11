Кадыров заставил извиниться чеченца, бросившего бутылку в русского бойца MMA в Грозном

На проходившем в Грозном в прошлое воскресенье турнире по смешанным единоборствам AСA 130 случился громкий скандал. Один из болельщиков швырнул в Станислава Власенко из Красноярска пластиковую бутылку с водой. И чертовски об этом пожалел. Его выходку увидел присутствовавший на мероприятии Рамзан Кадыров и по древней чеченской традиции заставил извиняться.

В заснятом очевидцами ролике можно увидеть, как окруженный людьми Кадырова фанат, получает то ли несколько пощечин, то ли подзатыльников, а затем в сопровождении нескольких крепких мужчин заходит в октагон, чтобы публично извиниться перед Власенко. Вот только первым делом (видимо, опасаясь последствий) нарушитель просит прощения на чеченском языке перед Рамзаном Ахматовичем. По слухам, избежать последствий мужчине все же не удалось. Его якобы увезли в неизвестном направлении и избили.