Кадыров заставил извиниться чеченца, бросившего бутылку в русского бойца MMA в Грозном

Без тумаков и зуботычин не обошлось. И конечно, испуганный болельщик в первую очередь извинился перед Рамзаном Ахматовичем.
На проходившем в Грозном в прошлое воскресенье турнире по смешанным единоборствам AСA 130 случился громкий скандал. Один из болельщиков швырнул в Станислава Власенко из Красноярска пластиковую бутылку с водой. И чертовски об этом пожалел. Его выходку увидел присутствовавший на мероприятии Рамзан Кадыров и по древней чеченской традиции заставил извиняться.
В заснятом очевидцами ролике можно увидеть, как окруженный людьми Кадырова фанат, получает то ли несколько пощечин, то ли подзатыльников, а затем в сопровождении нескольких крепких мужчин заходит в октагон, чтобы публично извиниться перед Власенко. Вот только первым делом (видимо, опасаясь последствий) нарушитель просит прощения на чеченском языке перед Рамзаном Ахматовичем. По слухам, избежать последствий мужчине все же не удалось. Его якобы увезли в неизвестном направлении и избили.
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Бросивший бутылку болельщик в своем стремлении навредить спортсмену из Красноярска был не одинок. После победы назаровца из бойцовского клуба "Рать" над титулованным чеченским бойцом Хусейном Халиевым свистеть и улюлюкать принялась практически вся присутствовавшая на турнире публика. По их мнению, победу одержал чеченец Халиев
а судьи козлы продажные.
Болельщики не давали говорить Станиславу на протяжении нескольких минут после боя, и даже овации Кадырова в адрес победителя ситуацию не исправили.
Собственно, инцидент с бутылкой произошел уже после неудачного "общения" Власенко с недовольной публикой - когда он вышел из октагона и направлялся в раздевалку.
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"Это было ожидаемо, я же на его земле бился. Ничего страшного. Думал, что немного покричат, да успокоятся. Потом был маленький кипиш. Меня обрызгали водой, кинули бутылку… Но Рамзан Ахматович быстро устранил все. Лично поставил этого человека на место", - прокомментировал инцидент Власенко.
В активе 28-летнего красноярца 16 побед и четыре поражения. На прошлом турнире (ACA 129) Власенко также завоевал победу, нокаутировав в первом раунде Арби Агуева.
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Чтоб другим неповадно было!
Надо этого кидуна, было на ринг против Станислава. Тот бы хоть оторвался бы.
"Папа- Рамзан" должен присутствовать,чтоб дети не баловались и лично наказывать шалунов !
А если б его небыло в зале - растерзали бы победителя ?!
По УК РФ Ст. 213. Хулиганство, КоАП РФ Статья 5.61. Оскорбление, УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
Или Кадыров судья, и его "правосудие" в РФ может заменить законы?