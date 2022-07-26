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35 замечательных фотографий дикой природы, которые не слишком удались

35 замечательных фотографий дикой природы, которые не слишком удались

Автор:
26 июля 2022 15:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   веселые фото   дикая природа   дикие животные   забавные снимки   самые смешные животные фото   смешные животные   фотографии животных   
781
36
Интернет-сообщество Crap Wildlife Photography — это место, в котором неудачные фотографии дикой природы не критикуются, а приветствуются, поэтому там очень дружелюбная атмосфера и много весёлых снимков. От них веет настоящей жизнью!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   веселые фото   дикая природа   дикие животные   забавные снимки   самые смешные животные фото   смешные животные   фотографии животных   
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2  комментария
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3k
Babangdida 2 часа назад
А помоему, очень даже удались! Поличились естественно и забавно. Спасибо!
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10k
Hunson Abadeer 42 минуты назад
забавные фотки
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