35 замечательных фотографий дикой природы, которые не слишком удались

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Интернет-сообщество Crap Wildlife Photography — это место, в котором неудачные фотографии дикой природы не критикуются, а приветствуются, поэтому там очень дружелюбная атмосфера и много весёлых снимков. От них веет настоящей жизнью!
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6. "Снимок делала не я. Потому что я - там женщина на берегу, которая кормит доисторическую чайку"
11. "Увидел самое милое на свете создание на своём окне. Пытался сделать хороший снимок, но они все такие, что не ржать не получается"
13. "У нас была короткая поездка в Шотландию, и мы увидели благородного оленя. Это был Великолепный Олень. Вот он"
16. "Очевидно, что снимок на фронтальную камеру — не лучший способ запечатлеть большую цаплю!"
17. "Встал посреди ночи, чтобы сходить в туалет, и услышал, как кто-то поёт песню своего народа"
18. "Если вам интересно, как выглядит след шмеля на капоте автомобиля, на котором есть роса... то вот он"
22. "Эта меланхолично настроенная большая голубая цапля была не в настроении ни для светской беседы, ни для фотосессии"
25. "Этот идиот был в зеркале бокового вида, пока мы ехали со скоростью 60 миль в час, и, очевидно, я впустил его. Он сидел так 20 минут, пока мы не вернулись домой и не выпустили его обратно на улицу"
33. "Это Фред. Когда вы заказываете еду в Wendy’s, Фред сидит на вашей машине и смотрит на вас, надеясь, что вы бросите ему картошку фри (мы этого не сделали, поэтому он нагадил мне на капот)"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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