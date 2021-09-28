Порция милоты: очаровательные фото детёнышей животных

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Детеныши животных - милейшие существа, которые заставят улыбнуться даже самого черствого человека. В этой подборке - детеныши самых разных животных, и возможно, некоторых из них вы увидите впервые. Например, детеныш тапира, панголина, и даже птенец вороны!
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