Что за прелесть: 20+ фото с животными, которые умилят любого

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На улице холодает, и у многих появляется ежегодная хандра. Но один из лучших способов прогнать ее - наши любимые животные. Только посмотрев на этих милых, чудесных пушистиков, сразу понимаешь, что счастье - это так просто. И чем меньше животные по размеру, тем милее! Этих крохотных очаровашек собирает группа на форуме Reddit.
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Один из первых примеров использования животных для терапии. Девочка с полиомиелитом наблюдает за утятами во время лечения
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