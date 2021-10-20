Какие чудики! 20+ фото животных, которые избавят от любой хандры

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Пока на улице холодает, лучшее спасение от осенней хандры - наши любимые животные. Только глядя на их жизнерадостные мордочки, понимаешь, что не все так плохо, а счастье - это так просто! Посмотрите на этих чудиков, и улыбнитесь.
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"Однажды мы накормили этого бельчонка, который пришел к нам на задний двор. Теперь он наш самый частый гость"
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