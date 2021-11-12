Забавные фото с медведями, которые вызывают улыбку

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Медведи - одни из самых величественных животных в мире. Если львы считаются царями джунглей, то медведи вполне заслуживают звания царей лесов. Но периодически медведи ведут себя настолько смешно и нелепо, что невозможно смотреть на них без улыбки!
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