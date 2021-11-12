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Забавные фото с медведями, которые вызывают улыбку

Забавные фото с медведями, которые вызывают улыбку (30 фото)

Автор:
12 ноября 2021 18:43
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   медведи   природа   смешно   смешные животные   фото   
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Медведи - одни из самых величественных животных в мире. Если львы считаются царями джунглей, то медведи вполне заслуживают звания царей лесов. Но периодически медведи ведут себя настолько смешно и нелепо, что невозможно смотреть на них без улыбки!
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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   медведи   природа   смешно   смешные животные   фото   
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Александр 3 часа назад
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Борис Колесниченко Полчаса назад
Вижу мишку ставлю лайк!)
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9k
Andrei 2 часа назад
А с какого перепугу львы - цари джунглей, если они живут в саванне. Тигры да, в джунглях живут, леопарды, медведи опять же.
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booz223 2 часа назад
Никто пока не минусил пост - так держать! Ведмеди это наше всё. Жирный плюс
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