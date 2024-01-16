25 комичных животных от Comedy Wildlife Photography Awards

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Comedy Wildlife Photography Awards — ежегодный конкурс, в котором фотографы со всего мира делятся смешными и остроумными фотографиями животных. В этом году конкурс комедийной фотографии дикой природы отмечает своё десятилетие. Вспомним самые милые и забавные снимки прошлых лет!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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