Филиалы ада на Земле, или страх и ужас домовых чатов

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Перед вами подборка типичных ситуаций, которые происходят ежедневно в чатах жильцов многоквартирных домов. Только ради избавления от этой жести, хочется взять сельскую ипотеку и переехать в частный сектор.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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