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Филиалы ада на Земле, или страх и ужас домовых чатов

Филиалы ада на Земле, или страх и ужас домовых чатов

Автор:
25 июля 2022 14:33
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дом   домовой чат   переписка   прикол   смех   соседи   чат   
3254
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Перед вами подборка типичных ситуаций, которые происходят ежедневно в чатах жильцов многоквартирных домов. Только ради избавления от этой жести, хочется взять сельскую ипотеку и переехать в частный сектор.
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Источник:

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Метки: Юмор   дом   домовой чат   переписка   прикол   смех   соседи   чат   
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1  комментарий
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Vazari 38 минут назад
Жизненно. Наш дом сейчас ремонтируется в части подъездов и лестничных клеток. Завели чат дома. Любой этап работы скатывается в бесконечное обсуждение и спор. Рикуда эти ипанутые только лезут. Пример: третий день не могу прийти к согласию по цвету краски в подъезде. Вот из чего выбирают)))
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