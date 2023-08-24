Почему вы раньше молчали, что общедомовые чаты - это так круто?

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Общедомовые чаты есть практически у каждого в телефоне. Но многие даже не догадывались, что они - это настоящая находка для людей с юмором. Смотрите сами!
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