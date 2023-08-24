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Почему вы раньше молчали, что общедомовые чаты - это так круто?

Почему вы раньше молчали, что общедомовые чаты - это так круто?

Автор:
24 августа 2023 10:07
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   общедомовой чат   переписка   смех   соседи   
1501
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Общедомовые чаты есть практически у каждого в телефоне. Но многие даже не догадывались, что они - это настоящая находка для людей с юмором. Смотрите сами!

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Метки: Прикол   Юмор   общедомовой чат   переписка   смех   соседи   
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3  комментария
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55k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
я б даже поблагодарил))
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5k
Дмитрий ! 12 минут назад
Последней п_и_з_д_е с ушами надо дать в её тупую бошку.
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2k
RaiJu Час назад
А у нас чат был против посуточной квартиры, в общедомовом не состою, там эти картинки "с добрым утром", "с медовым/яблочным спасом" и так далее выбешивают прямо.
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