Чат нашего дома: убойные переписки с "обожаемыми" соседями

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Практически у каждого человека, проживающего в многоквартирном доме, есть чат с "любимыми" соседями. Да, подобные сообщества в мессенджерах часто помогают решать какие-то бытовые проблемы, либо являются оперативными источниками информации, но иногда там творится такое... Именно "такому" данный пост и посвящен.
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