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Чат нашего дома: убойные переписки с "обожаемыми" соседями

Чат нашего дома: убойные переписки с "обожаемыми" соседями (21 фото)

Автор:
02 февраля 2022 17:21
Метки: Юмор   общедомовой чат   переписка   прикол   смех   соседи   чат   
904
21
Практически у каждого человека, проживающего в многоквартирном доме, есть чат с "любимыми" соседями. Да, подобные сообщества в мессенджерах часто помогают решать какие-то бытовые проблемы, либо являются оперативными источниками информации, но иногда там творится такое... Именно "такому" данный пост и посвящен.
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Метки: Юмор   общедомовой чат   переписка   прикол   смех   соседи   чат   
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Александр Полчаса назад
ОДЧ - вещь, иногда, полезная для одноподъездного дома, иногда, действительно "вопросы" решаются, а вот когда 5-6 подъездный массив...
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