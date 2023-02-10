Не повезло с соседями: убойные ситуации из жизни в многоквартирных домах

Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас?

Фрилансеры, узнайте себя: убойные ситуации из жизни людей на удалёнке

Провальные работы архитекторов и проектировщиков, за которые их могли побить

Пожалуй, на сегодня хватит интернета: подборка чёрного юмора

Убойные отзывы и те сумасшедшие, которые их оставляют

Однажды в такси: невероятные истории людей, часто передвигающихся этим видом транспорта