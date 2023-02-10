Не повезло с соседями: убойные ситуации из жизни в многоквартирных домах

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Они мечтают о частном доме с большой территорией, но пока вынуждены довольствоваться жизнью в человейниках с не самыми адекватными соседями. Ух, такому самообладанию можно только позавидовать - факт!
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