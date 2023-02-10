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Не повезло с соседями: убойные ситуации из жизни в многоквартирных домах

Не повезло с соседями: убойные ситуации из жизни в многоквартирных домах

Автор:
10 февраля 2023 12:31
Сообщество : Юмор
Метки: МКД   Прикол   Юмор   квартира   многоэтажка   объявление   переписка   смех   соседи   чат   
2723
15
Они мечтают о частном доме с большой территорией, но пока вынуждены довольствоваться жизнью в человейниках с не самыми адекватными соседями. Ух, такому самообладанию можно только позавидовать - факт!
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Метки: МКД   Прикол   Юмор   квартира   многоэтажка   объявление   переписка   смех   соседи   чат   
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4  комментария
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1k
Александр Потёмкин 17 минут назад
#13. Это "жиза"! У меня дед, лет 75, живущий этажом ниже, не смотря, что бодренький, и выходит на прогулку раза 3 в день, (а контейнер у нас в 20 метрах от подъезда) предпочитает вытряхивать или пропихивать свой бытовой мусор в мусоропровод... Либо, забивает его, либо "половина мимо"...
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2k
Выхухоль (Нагайна) 7 минут назад
Про животных с гремящим краном у нас актуально. Только одно греметь перестало, у другого загремело.
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3k
Александр 10 минут назад
Про металлические шары это конечно ПЯТЬ!!!!!!
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